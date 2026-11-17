Auftraggeber ist ExxonMobil Guyana Limited, das Projekt liegt im ergiebigen Stabroek-Block. Nachdem die Regierung von Guyana und die Behörden ihre Genehmigungen erteilt und ExxonMobil sowie die Partner die finale Investitionsentscheidung getroffen haben, kann Saipem nun sämtliche verbleibenden Vertragsleistungen erbringen.

Ganz neu ist der Auftrag nicht: Bereits am 21. April 2026 hatte Saipem eine eingeschränkte Vorab-Freigabe („Limited Notice to Proceed“) gemeldet. Diese deckte vorbereitende Ingenieursarbeiten und die Bestellung von Komponenten mit langen Lieferzeiten ab. Mit der jetzigen Freigabe wird aus der Vorarbeit das volle Projekt.