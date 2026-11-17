Für die Saipem-Aktie gibt es einen Großauftrag in voller Höhe: Der italienische Energiedienstleister hat die Freigabe erhalten, das Offshore-Projekt Longtail vor der Küste Guyanas für ExxonMobil vollständig auszuführen. Saipem (Kürzel SPM an der Börse Mailand, ISIN IT0005495657) schätzt den Gesamtwert des Vertrags auf 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen stufte die Meldung vom Dienstagmorgen als kursrelevant ein.
Saipem-Aktie: Startschuss für Longtail vor Guyana – ExxonMobil-Auftrag über bis zu 1,5 Milliarden Dollar
Saipem darf das Offshore-Projekt Longtail für ExxonMobil vor Guyana vollständig umsetzen. Nach der finalen Investitionsentscheidung und den behördlichen Genehmigungen beziffert der italienische Energiedienstleister den geschätzten Gesamtwert auf 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Arbeiten sollen rund vier Jahre dauern.
Die Meldung
Was genau hat Saipem jetzt bekommen?
Auftraggeber ist ExxonMobil Guyana Limited, das Projekt liegt im ergiebigen Stabroek-Block. Nachdem die Regierung von Guyana und die Behörden ihre Genehmigungen erteilt und ExxonMobil sowie die Partner die finale Investitionsentscheidung getroffen haben, kann Saipem nun sämtliche verbleibenden Vertragsleistungen erbringen.
Ganz neu ist der Auftrag nicht: Bereits am 21. April 2026 hatte Saipem eine eingeschränkte Vorab-Freigabe („Limited Notice to Proceed“) gemeldet. Diese deckte vorbereitende Ingenieursarbeiten und die Bestellung von Komponenten mit langen Lieferzeiten ab. Mit der jetzigen Freigabe wird aus der Vorarbeit das volle Projekt.
Der Umfang
Welche Arbeiten übernimmt Saipem vor Guyana?
Saipem ist für Planung, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) des sogenannten SURF-Systems zuständig. Dazu gehören Unterwasserstrukturen, Steuerkabel (Umbilicals), Steigleitungen (Riser) und Förderleitungen (Flowlines), die die Bohrlöcher am Meeresboden mit der Förderanlage verbinden.
Eigene Spezialflotte
Für die Offshore-Arbeiten will Saipem die Schiffe FDS2, Castorone und Constellation einsetzen.
Fertigung in Italien
Teile der Ausrüstung entstehen auf Saipems Werft in Arbatax auf Sardinien.
Logistik vor Ort
Die Logistik läuft über den Stützpunkt Vreed-en-Hoop Shorebase Inc. (VEHSI) in Guyana.
Die Einordnung
Warum ist Guyana für die Saipem-Aktie so wichtig?
Longtail ist nicht das erste Projekt, das Saipem für ExxonMobil vor Guyana umsetzt. Nach eigenen Angaben hat der Konzern bereits sieben Offshore-Aufträge in dem Land erhalten: Liza Phase 1 und 2, Payara, Yellowtail, Uaru, Whiptail und Hammerhead. Saipem hat sich damit als fester Partner bei der Erschließung eines der wichtigsten neuen Ölfördergebiete der Welt etabliert.
Für Anleger bedeutet die Freigabe vor allem eines: Der Auftrag wandert nun vollständig in die Bücher und sorgt über mehrere Jahre für Auslastung von Flotte und Werften. Wie sich das konkret im Auftragsbestand niederschlägt, dürfte am Donnerstag sichtbar werden. Dann legt Saipem die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Saipem-Aktie
Wie hoch ist der Wert des Longtail-Auftrags? Saipem schätzt den Gesamtwert auf 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar.
Wer ist der Auftraggeber? ExxonMobil Guyana Limited; das Projekt liegt im Stabroek-Block vor Guyana.
Wie lange dauern die Arbeiten? Die verbleibenden Vertragsleistungen sollen rund vier Jahre in Anspruch nehmen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Saipem-Aktie gehandelt? An der Börse Mailand unter SPM, die ISIN lautet IT0005495657.
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