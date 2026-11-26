Saint-Gobain gehört zu den ältesten Unternehmen Europas. Gegründet wurde es 1665, um die Spiegel für das Schloss Versailles zu fertigen. Heute ist der Konzern einer der größten Baustoffhersteller der Welt: Flachglas, Gipsplatten, Dämmstoffe, Mörtel und Bauchemie. Ein großer Teil des Geschäfts hängt an der Sanierung bestehender Gebäude, die weniger stark schwankt als der Neubau. Die Zinsen bleiben der wichtigste äußere Faktor. Hohe Bauzinsen bremsen die Nachfrage, und die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag Mitte November bei rund 4,9 Prozent. Eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.