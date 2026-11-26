Zwei gute Tage in Folge, und das in einer Woche, in der Europas Börsen kräftig durchgeschüttelt wurden. Die Saint-Gobain-Aktie (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, deutsches Handelssymbol: GOB, US-Handelssymbol: CODYY) steigt am Donnerstag um 10:25 Uhr um 2,18 Prozent auf 73,94 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Bereits am Mittwoch hatte der Baustoffkonzern zur Mittagszeit mehr als 3 Prozent im Plus gelegen, während der Index fiel.
Saint-Gobain-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,2 Prozent – der Baustoffriese baut seine Erholung aus
Die Saint-Gobain-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der französische Baustoffkonzern um 2,18 Prozent auf 73,94 Euro. Schon am Mittwoch zählte das Papier gegen den Markt zu den Gewinnern. Die Gründe für den Kursgewinn und was dahintersteckt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Saint-Gobain-Aktie heute steigt
Der Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt hilft. Bei Saint-Gobain begann die Erholung aber schon einen Tag früher.
Die Wall Street drehte am Mittwochabend, der Nasdaq 100 holte ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent auf. Am Donnerstag gewinnen der Euro Stoxx 50 gut 2 Prozent und der Pariser CAC 40 rund 1,7 Prozent. Zyklische Werte, die von der Konjunktur abhängen, sind dabei gefragt.
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auffällig ist die relative Stärke: Am Mittwoch, als die Flucht aus KI-Aktien den Index um 1,8 Prozent drückte, lag die Saint-Gobain-Aktie zur Mittagszeit 3,73 Prozent im Plus. Anleger suchten Unternehmen, deren Geschäft nichts mit Rechenzentren zu tun hat. Ein Hersteller von Glas, Gips und Dämmstoffen passt in dieses Muster. Heute kommt die allgemeine Erholung hinzu.
Markterholung
Euro Stoxx 50 und CAC 40 legen deutlich zu.
Relative Stärke
Schon am Mittwoch stieg die Aktie gegen den Markt.
Fern vom KI-Thema
Baustoffe hängen nicht an den Investitionen der Tech-Konzerne.
Konjunkturhoffnung
Das ifo-Geschäftsklima stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren.
Das Unternehmen
Vom Spiegelsaal zur Wärmedämmung
Saint-Gobain gehört zu den ältesten Unternehmen Europas. Gegründet wurde es 1665, um die Spiegel für das Schloss Versailles zu fertigen. Heute ist der Konzern einer der größten Baustoffhersteller der Welt: Flachglas, Gipsplatten, Dämmstoffe, Mörtel und Bauchemie. Ein großer Teil des Geschäfts hängt an der Sanierung bestehender Gebäude, die weniger stark schwankt als der Neubau. Die Zinsen bleiben der wichtigste äußere Faktor. Hohe Bauzinsen bremsen die Nachfrage, und die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen lag Mitte November bei rund 4,9 Prozent. Eine Zinserhöhung der EZB am 17. Dezember gilt am Markt als nahezu ausgemacht.
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Saint-Gobain-Aktie profitiert von der Markterholung und setzt ihren Anstieg vom Mittwoch fort. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Saint-Gobain-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Paris bei 73,94 Euro, ein Plus von 2,18 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Saint-Gobain-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000125007, die WKN 872087. In Deutschland wird die Aktie unter GOB gehandelt, in den USA als ADR unter CODYY.
Was stellt Saint-Gobain her?
Baustoffe wie Flachglas, Gipsplatten, Dämmstoffe, Mörtel und Bauchemie.
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