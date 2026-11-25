Trotz der jüngsten Erholung liegt die Saint-Gobain-Aktie auf Sicht von drei Monaten noch knapp 11 Prozent im Minus. Charttechnisch verläuft der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei 75,56 Euro. Diese Linie gilt vielen Marktteilnehmern als Trennmarke zwischen Abwärts- und Aufwärtstrend. Nach unten sichert der Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 69,70 Euro ab. Belastend bleibt die Debatte um neue US-Zölle: Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen.