Der Baustoffriese meldet sich zurück: Die Saint-Gobain-Aktie (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087, Handelssymbol Euronext Paris: SGO, US-Handelssymbol: CODYY im OTC-Handel) gehört am Mittwochmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Konzern mit plus 2,46 Prozent bei 74,14 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es am Morgen nicht. Die Saint-Gobain-Aktie holt den Rücksetzer vom Dienstag mehr als auf und setzt die Erholung fort, die Anfang November begonnen hat.
Saint-Gobain-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 2,46 Prozent – Baustoffriese setzt seine Erholung fort
Die Saint-Gobain-Aktie steigt am Mittwochmorgen um 2,46 Prozent auf 74,14 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Eine Tagesnachricht gibt es nicht. Der Baustoffkonzern knüpft an die Erholung seit Anfang November an und nähert sich einer wichtigen Chartmarke.
Die Gründe für das Kursplus
Erholung ohne Schlagzeile
Freundlicher Markt
Der CAC 40 eröffnete am Mittwoch 0,68 Prozent im Plus bei rund 8.095 Punkten. Zyklische Werte, deren Geschäft an der Konjunktur hängt, profitierten davon.
Gegenbewegung
Am Dienstag hatte die Saint-Gobain-Aktie 1,15 Prozent verloren, nach plus 2,78 Prozent am Montag. Der Mittwoch gleicht den Rücksetzer mehr als aus.
Konzernumbau kommt voran
Anfang November schloss Saint-Gobain den Verkauf des skandinavischen Fachhändlers Dahl an Kesko für 1,5 Milliarden Euro ab. Der Konzern trennt sich im Rahmen seines Strategieplans von Handelsaktivitäten und konzentriert sich auf Baustoffe und Bauchemie.
Umschichtung aus Technologie
Seit dem Rückschlag bei KI-Aktien suchen Anleger nach Werten außerhalb des Technologiesektors.
Einordnung
Die Marke von 75,56 Euro im Blick
Trotz der jüngsten Erholung liegt die Saint-Gobain-Aktie auf Sicht von drei Monaten noch knapp 11 Prozent im Minus. Charttechnisch verläuft der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei 75,56 Euro. Diese Linie gilt vielen Marktteilnehmern als Trennmarke zwischen Abwärts- und Aufwärtstrend. Nach unten sichert der Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 69,70 Euro ab. Belastend bleibt die Debatte um neue US-Zölle: Die US-Regierung will die Ergebnisse einer Untersuchung zu Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vorlegen.
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Es gibt keine Tagesnachricht. Die Aktie setzt in einem freundlichen Markt ihre Erholung seit Anfang November fort.
Wo steht die Saint-Gobain-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 74,14 Euro, einem Plus von 2,46 Prozent.
Was hat Saint-Gobain zuletzt verkauft?
Den skandinavischen Fachhändler Dahl für 1,5 Milliarden Euro an Kesko.
Wie lauten ISIN und WKN der Saint-Gobain-Aktie?
ISIN FR0000125007, WKN 872087.
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