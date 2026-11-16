Saint-Gobain Aktie: Berenberg rät zum Kauf - ist das die unterschätzte Bau-Aktie?

Die Saint-Gobain-Aktienanalyse von Jefferies vom 13. November 2026 liefert eine bemerkenswert optimistische Einschätzung. Analystin Glynis Johnson bestätigt das Rating "Buy" und hält am unveränderten Kursziel 132,60 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 75,26 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 76,2 Prozent. Im Mittelpunkt der positiven Bewertung steht die Entwicklung der amerikanischen Produktpreise. Obwohl die Lagerbestände im Markt abgebaut werden, konnte Saint-Gobain im Oktober höhere Preise durchsetzen. Für Glynis Johnson ist dies ein ermutigendes Signal. Auch die jüngsten Geschäftszahlen unterstützen grundsätzlich eine positive Einschätzung. Saint-Gobain erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 2,5 Prozent und konnte in allen wichtigen geografischen Regionen zulegen. Besonders dynamisch entwickelte sich die Bauchemie mit einem Wachstum von 6,3 Prozent. Gleichzeitig stärkt der Konzern durch Übernahmen seine Position in attraktiven Märkten und hält an seiner Prognose einer EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent fest. Dennoch bestehen Risiken. Die internationale Baukonjunktur bleibt uneinheitlich, steigende Kosten können die Margen belasten und die Integration der zahlreichen Übernahmen erfordert eine erfolgreiche Umsetzung. Für Anleger stellt sich deshalb die entscheidende Frage, ob Saint-Gobain seine operative Stärke auch bei schwierigen Marktbedingungen behaupten kann. Sollte dies gelingen und die Baukonjunktur wieder an Dynamik gewinnen, könnte die Saint-Gobain-Aktie von einer Neubewertung profitieren. Das Kursziel 132,60 Euro von Jefferies verdeutlicht jedenfalls, welches Potenzial Analystin Glynis Johnson dem Baustoffkonzern in ihrer Studie vom 13. November zutraut.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.