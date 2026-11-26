Die Saint-Gobain-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Baustoffkonzern an der Euronext Paris 1,46 Prozent höher bei 73,42 Euro, ein Plus von 1,06 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 72,36 Euro.
Saint-Gobain-Aktie als CAC40 Gewinner: Baustoffkonzern profitiert vom Stimmungsumschwung
Die Saint-Gobain-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,46 % auf 73,42 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Auslöser ist das freundlichere Marktumfeld.
CAC40 Gewinner
Warum die Saint-Gobain-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Saint-Gobain-Aktie profitiert vom Marktumfeld: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen machten ihre Verluste größtenteils wett, die US-Zollpläne gelten als weniger belastend als befürchtet, und die Renditen fielen. Sinkende Zinsen helfen konjunktur- und zinssensiblen Baustoffwerten.
Einordnung
Saint-Gobain ist von der Bautätigkeit und von Sanierungsprogrammen abhängig. Niedrigere Renditen stützen die Erwartungen für den Bausektor, ohne dass ein konkreter Impuls aus dem Unternehmen vorliegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie de Saint-Gobain SA
- ISIN
- FR0000125007
- WKN
- 872087
- Handelssymbol
- SGO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CODYY (OTC)
- Kurs
- 73,42 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich und die Renditen fielen. Die Aktie stieg um 1,46 Prozent.
Was macht Saint-Gobain? Der Konzern stellt Baustoffe wie Glas, Dämmung und Gips her.
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