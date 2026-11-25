Saint-Gobain Aktie +3,73%: Euro Stoxx 50 Gewinner am Mittag im CAC 40 - Erholung hält an

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:39 2 Min.

Die Saint-Gobain Aktie legt am Mittag um 3,73% auf 75,06 Euro zu und zählt zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern. Eine konkrete Unternehmensnachricht fehlt - es dürfte eine Erholung nahe dem Jahrestief sein.

Saint-Gobain Aktie am Mittag +3,73% Kurs am Mittag 75,06 € Euronext-Schlusskurs am Vortag 72,36 € Die Saint-Gobain Aktie zählt am Mittwochmittag mit einem Plus von 3,73% auf 75,06 Euro zu den Euro Stoxx 50 Gewinnern. Am Vortag hatte der französische Baustoffkonzern an der Euronext bei 72,36 Euro geschlossen. Damit setzt sich die Erholung fort, die den Titel vom Jahrestief wegführt. SGO SGO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SGO — — — Kursgewinn Saint-Gobain Aktie: Kein Auslöser, aber Rebound Eine konkrete Unternehmensmeldung, die den Kurssprung der Saint-Gobain Aktie erklärt, liegt nicht vor. Die Bewegung passt zu einer technischen Gegenbewegung: Der Titel hatte am 8. Oktober 2026 sein 52-Wochen-Tief bei 63,66 Euro markiert, das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 91,28 Euro. Auf Sicht von einem Jahr steht die Aktie noch rund 14,9% im Minus. Rückenwind liefert zudem die freundlichere Stimmung bei konjunktursensiblen Werten, nachdem der Autosektor nach einem positiven Ausblick von JPMorgan anzieht. Auch die Analystenstimmen sind überwiegend konstruktiv. Analysten Wie die Analysten auf die Aktie blicken Die DZ Bank hatte die Saint-Gobain Aktie am 24. November mit der Einstufung "Kaufen" bestätigt, Jefferies stuft den Titel seit dem 16. November mit "Buy" ein. Für Dividendenjäger ist der Wert ebenfalls interessant: Für 2025 zahlte der Konzern 2,30 Euro je Aktie, für 2026 werden 2,34 Euro erwartet. Saint-Gobain Aktie im Überblick Kennzahl Wert Kurs am Mittag 75,06 € 52-Wochen-Tief (08.10.2026) 63,66 € 52-Wochen-Hoch 91,28 € Dividende 2025 2,30 € Dividende 2026 (Erwartung) 2,34 € Was die Erholung gefährden könnte Ohne konkreten Auslöser kann die Gegenbewegung schnell wieder auslaufen.

Die Baukonjunktur und mögliche US-Zölle bleiben Unsicherheitsfaktoren. Für die Saint-Gobain Aktie bleibt entscheidend, ob sie sich nachhaltig von der Zone um 64 Euro lösen kann. Als einer der Euro Stoxx 50 Gewinner gibt sie heute ein positives Signal - eine Trendwende ist damit aber noch nicht bestätigt.

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