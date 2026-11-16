SailPoint-Aktie: Über eine Milliarde Dollar wiederkehrender Umsatz – doch TD Cowen sieht kaum noch Luft

SailPoint sichert die digitalen Identitäten von Mitarbeitern und Maschinen in Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) um 28 Prozent auf 1,125 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal des neuen Geschäftsjahres erreichte allein der SaaS-ARR 847 Millionen US-Dollar.