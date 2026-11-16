Ein Kaufurteil mit kleinem Abstand: TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt für die SailPoint-Aktie bei „Buy“. Sein Kursziel von 22 US-Dollar liegt jedoch nur rund 8 Prozent über dem Kurs von 20,42 US-Dollar laut Ratingübersicht. Der Identitätsspezialist hat die Marke von einer Milliarde US-Dollar wiederkehrendem Umsatz längst hinter sich gelassen.
SailPoint-Aktie: Über eine Milliarde Dollar wiederkehrender Umsatz – doch TD Cowen sieht kaum noch Luft
SailPoint wächst im Identitätsschutz kräftig. TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal bleibt bei „Buy“ für die SailPoint-Aktie, sein Kursziel liegt allerdings nur knapp acht Prozent über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- SailPoint, Inc.
- Handelssymbol
- SAIL (Nasdaq)
- Analyst
- Shaul Eyal
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
TD Cowen zur SailPoint-Aktie
Starkes SaaS-Geschäft – aber das Wachstum flacht ab
Shaul Eyal hält an seiner Kaufempfehlung fest. Das Potenzial bis zum Kursziel ist allerdings überschaubar.
SailPoint sichert die digitalen Identitäten von Mitarbeitern und Maschinen in Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) um 28 Prozent auf 1,125 Milliarden US-Dollar.
Im zweiten Quartal des neuen Geschäftsjahres erreichte allein der SaaS-ARR 847 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Shaul Eyal zu lesen ist:
SaaS-Wachstum
Der neu hinzugewonnene SaaS-ARR betrug im zweiten Quartal 66 Millionen US-Dollar.
Volle Auftragsbücher
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar.
Große Kunden
Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 zahlten 215 Kunden jeweils mehr als 1 Million US-Dollar ARR.
Langsameres Tempo
Für das Gesamtjahr peilt SailPoint 22 bis 23 Prozent ARR-Wachstum an, nach zuletzt 25 Prozent.
Hohe Kosten für Aktienvergütung
Die aktienbasierte Vergütung belief sich im ersten Halbjahr auf 137 Millionen US-Dollar. Sie belastet das ausgewiesene Ergebnis deutlich.
Die Aktie reagierte in diesem Jahr mehrfach empfindlich auf vorsichtige Prognosen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Shaul Eyal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SailPoint, Inc. (SAIL): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Shaul Eyal, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.