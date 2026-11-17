Safran baut gemeinsam mit General Electric Triebwerke für Mittelstreckenjets und verdient einen großen Teil seines Geldes mit Wartung und Ersatzteilen.

Der Aktienkurs hängt laut Rabier stark am Ölpreis. Steigt der Ölpreis, kürzen Fluggesellschaften ihre Kapazitäten und legen mehr Flugzeuge still.