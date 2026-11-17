Der Ölpreis fliegt mit: Bernstein-Analyst Adrien Rabier bestätigt für die Safran-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 390 Euro. Zum Kurs von 311,60 Euro zum Zeitpunkt der Analyse errechnet sich ein Potenzial von rund 25 Prozent.
Safran-Aktie: Wenn der Ölpreis die Triebwerke bremst – Bernstein bleibt beim Kauf
Bernstein-Analyst Adrien Rabier bleibt bei „Outperform“ für die Safran-Aktie und nennt ein Kursziel von 390 Euro. Er sieht den Ölpreis als wichtigen Kurstreiber.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran S.A.
- Handelssymbol
- SAF (Euronext Paris)
- Analyst
- Adrien Rabier
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 390 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Safran-Aktie
Ölpreis als Taktgeber – Rabier bleibt positiv
Adrien Rabier hält an seiner Kaufempfehlung fest und lenkt den Blick auf den Ölpreis.
Safran baut gemeinsam mit General Electric Triebwerke für Mittelstreckenjets und verdient einen großen Teil seines Geldes mit Wartung und Ersatzteilen.
Der Aktienkurs hängt laut Rabier stark am Ölpreis. Steigt der Ölpreis, kürzen Fluggesellschaften ihre Kapazitäten und legen mehr Flugzeuge still.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Adrien Rabier zu lesen ist:
Ölpreis als Kurstreiber
Der Aktienkurs reagiert laut Rabier stark auf die Entwicklung des Ölpreises.
Weniger Flüge, weniger Wartung
Stillgelegte Flugzeuge bremsen das Wartungsgeschäft der Triebwerkshersteller.
Kaufempfehlung bleibt
Trotz dieses Risikos bleibt Bernstein bei „Outperform“.
Abstand zum Kursziel
Das Ziel liegt rund ein Viertel über dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Breite Unterstützung
Auch andere Häuser empfehlen die Aktie: Die DZ Bank, Berenberg und Goldman Sachs stuften Safran zuletzt mit „Kaufen“ beziehungsweise „Buy“ ein.
Das Bernstein-Ziel liegt über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten laut finanzen.net.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Adrien Rabier. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 390 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Safran S.A. (SAF): Kaufen, Kursziel 390,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Adrien Rabier, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 07:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Adrien Rabier, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.