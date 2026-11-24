Wie lautet die Safran Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine Seitwärtsphase zwischen 272 und 318 Euro mit Tendenz zur Erholung. Mittelfristig zählen Guidance 2027 und Cashflow, langfristig der LEAP-Hochlauf. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.

Warum notiert die Safran-Aktie unter dem Hoch? Nach den Neunmonatszahlen am 23. Oktober senkten Analysten ihre Cashflow-Schätzungen, weil Safran mehr investiert und ein Teil der Gewinne aus LEAP-1B-Verträgen nach 2027 rutscht.

Welche Rolle spielt der Scandium-Test für Safran? Safran Landing Systems testet Scalium-Platten von Scalium+, einer Tochter von Scandium Canada. Das Volumen ist für Safran unwesentlich, der Test ist eine Option auf leichtere Strukturbauteile.

Zahlt die Safran-Aktie Dividende? Für 2025 zahlte Safran 3,35 Euro je Aktie am 28. Mai 2026. Für 2026 erwartet der Konsens rund 4,15 Euro.

Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind laut Safran für den 9. Februar 2027 vorgesehen.