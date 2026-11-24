Airbus und Boeing kennt jeder. Doch ohne Safran (ISIN: FR0000073272, FSE: SEJ1, Paris: SAF) würden viele ihrer Maschinen nicht abheben: Der LEAP-1B, ein Gemeinschaftsprodukt von Safran und GE Aerospace, ist das einzige Triebwerk der Boeing 737 MAX, und bei der A320neo-Familie hat der LEAP-1A gegenüber dem Konkurrenten von Pratt & Whitney die Nase vorn. Dazu kommen Fahrwerke, Bremsen und Verteidigungselektronik. Jetzt arbeitet der Konzern an der nächsten Gewichtsklasse: Safran Landing Systems testet Platten aus einer Aluminium-Scandium-Legierung, die leichtere Strukturbauteile ermöglichen sollen. An der Börse hat die Safran-Aktie diese Stärke zuletzt nicht belohnt: Bei rund 303 Euro liegt der Kurs gut 17% unter dem Allzeithoch vom August und unter der 200-Tage-Linie. Die Safran Aktienanalyse zeigt, warum das so ist und was die Safran Aktie Prognose jetzt entscheidet.
Safran Aktie Prognose: Scandium-Test, Rekord-Guidance und Chart-Hürde bei 318 Euro - Zündet der Triebwerksriese neu?
Die Safran-Aktie notiert bei rund 303 Euro unter der 200-Tage-Linie, obwohl die Prognose 2026 angehoben wurde. Die Safran Aktienanalyse ordnet den Scandium-Test für leichtere Fahrwerke, die Quartalszahlen, das Chartbild und die Analystenmeinungen ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran SA
- Börse / Ticker
- Euronext Paris, SAF
- ISIN / WKN
- FR0000073272 / 924781
- Indizes
- CAC 40, Euro Stoxx 50
- Kerngeschäft
- Triebwerke, Fahrwerke und Ausrüstung, Verteidigungselektronik, Kabinenausstattung
- 52-Wochen-Spanne
- 262,60 € bis 366,50 €
- Marktkapitalisierung
- rund 121 Mrd. €
- Dividende 2025
- 3,35 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026 im Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Kurs: Euronext Paris, Zwischenstand am Nachmittag; Kennzahlen laut Konsens von MarketScreener
Die aktuellen News
Scandium-Test: Was hinter dem Leichtbau-Auftrag wirklich steckt
Am 24. November meldete Scandium Canada, dass die Tochter Scalium+ einen Vertrag von Safran Landing Systems erhalten hat. Der Auftrag klingt nach Technologiesprung, ist für die Safran-Aktie aber eine Randnotiz mit Zukunftsoption.
Nach der Meldung von Scandium Canada Ltée (TSXV: SCD) produziert Scalium+ bis Juli 2027 Platten aus einer Aluminium-Scandium-Legierung, die Safran Landing Systems testet. Ziel ist es, das Potenzial der Scalium-Platten zu zeigen und mit ihrer Charakterisierung zu beginnen, und zwar für leichtere Strukturbauteile in der Luft- und Raumfahrt. Fallen die Ergebnisse vielversprechend aus, sind Folgephasen möglich. Die Platten bieten ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und könnten langfristig die Aluminiumlegierungen 7075 und 7050 ersetzen, in manchen Anwendungen sogar Titan.
Safran Landing Systems bezeichnet sich selbst als weltweite Nummer 1 bei Fahrwerken, Kohlenstoffbremsen und Bremssystemen. Nach Unternehmensangaben ist die Sparte auf mehr als 80 zivilen und militärischen Programmen vertreten. Fahrwerke für die A350, die A330 und die Boeing 787 stammen von Safran. Für die Safran Aktie Prognose ist der Scandium-Test deshalb vor allem ein Signal: Der Konzern sichert sich früh Zugang zu Werkstoffen, die das Gewicht seiner Bauteile senken könnten.
Weitere Nachrichten: Cabin-Verkauf, U-Boot-Auftrag und Indien
Safran Cabin steht zum Verkauf
Am 23. Oktober startete der Konzern den Verkaufsprozess für die Kabinenausstattung ohne Sitze. Finanzchef Pascal Bantegnie bezifferte den Umsatz auf rund 2 Mrd. € pro Jahr bei positivem EBIT und positivem Free Cashflow. Safran bereinigt damit sein Portfolio und konzentriert sich auf Antriebe, Ausrüstung und Verteidigung.
Auftrag für die U-Boote der französischen Marine
Safran Electronics & Defense erhielt Anfang November vom Rüstungsamt DGA einen Auftrag über Trägheitsnavigationssysteme für die nukleare Abschreckung. 2026 investiert Safran 120 Mio. € in diese Fertigung. Die Produktion von HRG-Gyroskopen soll von 10.000 auf 30.000 Stück pro Jahr bis 2032 steigen.
Mögliche Investition in Indien
Laut dem IT- und Industrieministerium von Telangana prüft Safran eine Investition von rund 40 Mrd. Rupien am Standort Hyderabad, wo der Konzern bereits LEAP-Teile fertigt. Eine Absichtserklärung soll auf dem Invest Telangana Summit vom 7. bis 9. Dezember folgen. Beschlossen ist das Vorhaben nicht.
Aftermarket und Aktienrückkauf
Mit FleetLife hat Safran am 10. November einen Dienst zur vorausschauenden Wartung gestartet. Die jüngste Rückkauftranche über 375 Mio. € ist abgeschlossen. Safran hält rund 4 Mio. eigene Aktien, die bis Jahresende eingezogen werden sollen.
Die Quartalszahlen
Rekordjahr in Sicht - doch der Markt blickt auf 2027
Operativ läuft es bei Safran hervorragend. Warum rutschte die Safran-Aktie nach den Neunmonatszahlen am 23. Oktober dennoch um rund 9% bis 10% ab? Die Antwort steckt im Kleingedruckten.
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|3. Quartal 2026
|Umsatz
|26.574 Mio. €
|9.003 Mio. €
|Wachstum berichtet
|+17,5%
|+14,7%
|Wachstum organisch
|+17,9%
|+13,4%
|LEAP-Auslieferungen
|1.565
|535
Organisches Wachstum ohne Währungs- und Konsolidierungseffekte. LEAP-Auslieferungen: Stückzahl.
Quelle: Safran, Q3-Umsatzmitteilung vom 23.10.2026
Im ersten Halbjahr hatte Safran mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 3.237 Mio. € (+29%) und einer Rekordmarge von 18,4% überzeugt. Der Free Cashflow stieg auf 2.616 Mio. € (+43%). Daraufhin hob der Konzern im Juli seine Jahresziele an und bestätigte sie am 23. Oktober.
|Kennzahl
|aktuell (bestätigt am 23.10.)
|vorher
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|6,4 bis 6,5 Mrd. €
|6,1 bis 6,2 Mrd. €
|Free Cashflow
|4,7 bis 4,9 Mrd. €
|4,4 bis 4,6 Mrd. €
Die Prognose enthält laut Safran rund 500 Mio. € Belastung durch die französische Sonderabgabe auf Unternehmenssteuern.
Quelle: Safran, Meldungen vom 28.07.2026 und 23.10.2026
Das Problem: Die Mittelwerte lagen laut Jefferies beim Umsatz rund 1,3%, beim operativen Ergebnis rund 2,1% und beim Free Cashflow rund 1,8% unter dem Konsens. Der Markt hatte eine erneute Anhebung erwartet. Dazu kamen drei Nachrichten aus dem Telefonat mit Analysten:
Die Investitionen sollen dauerhaft über 6% des Umsatzes liegen, bisher waren es rund 4%.
Ein Teil der Gewinnrealisierung aus LEAP-1B-Verträgen mit Abrechnung pro Flugstunde rutscht nach 2027.
Die Ausmusterung alter Flugzeuge soll 2027 auf 3% und 2028 auf 4% der Flotte steigen.
Berenberg und JPMorgan senkten daraufhin ihre Free-Cashflow-Schätzungen für 2027 bis 2030 um bis zu 11% bis 12%. Für die Safran Aktie Prognose ist das der Kern der Korrektur: Die These bleibt intakt, die Cashflows kommen aber später und kosten mehr.
Aftermarket-Wachstum verlangsamt sich
Prozent zum Vorjahr, in USD
- Ersatzteile
- Services
Ersatzteile für zivile Triebwerke und Services, jeweils Wachstum zum Vorjahresquartal.
Quelle: Safran, Quartalsmeldungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal 2026
|Ersatzteile
|Services
|1. Quartal
|29,3
|43,1
|2. Quartal
|26,7
|37,7
|3. Quartal
|17
|19
Das Chartbild
Safran-Aktie ringt mit der 200-Tage-Linie
Der langfristige Aufwärtstrend der Safran-Aktie ist intakt: Über drei Jahre kommt sie im Schnitt auf rund 25% Kursrendite pro Jahr. Seit dem Allzeithoch im August bei 366,50 Euro hat sie aber bis zu rund 25% korrigiert. Nach dem Q3-Update fiel sie am 23. Oktober auf rund 273 Euro. Seit diesem Tief hat sie sich um rund 11% erholt und notiert über der 20-Tage-Linie (rund 298 Euro), aber unter der 50-Tage-Linie (rund 310 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 316 Euro). Der RSI steht mit rund 50 neutral.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Hoch
|366,50 €
|Allzeithoch und 52-Wochen-Hoch vom August 2026
|Widerstand
|316 bis 318 €
|200-Tage-Linie und Monatshoch; Mitte November bereits abgewiesen
|Widerstand
|310 bis 312 €
|50-Tage-Linie und Hochs vom 10. bis 12. November
|Unterstützung
|298 €
|20-Tage-Linie
|Unterstützung
|272 €
|Tief von Ende Oktober
|Tief
|262,60 €
|Jahrestief vom Frühjahr 2026
Quelle: Euronext Paris, Ideal Investisseur, MarketScreener; Stand 24.11.2026
Das Chartbild ist neutral mit Erholungstendenz. Ein Schlusskurs über rund 318 Euro würde die 200-Tage-Linie zurückerobern und den Weg Richtung 340 bis 350 Euro öffnen. Fällt die Safran-Aktie dagegen unter 290 Euro, droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 272 Euro.
Die Analysten
Kursziele sinken, Ratings bleiben freundlich
Nach dem Q3-Update haben fast alle Häuser ihre Kursziele gesenkt, ihre Einstufungen aber überwiegend gehalten. Das Spektrum reicht von 300 Euro bei Jefferies bis 410 Euro bei JPMorgan.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|vorher
|Datum
|Bernstein
|Outperform
|390 €
|390 €
|16./17.11.
|UBS
|Neutral
|330 €
|350 €
|09.11.
|Berenberg
|Buy
|340 €
|400 €
|02.11.
|DZ Bank
|Kaufen (hochgestuft)
|339 €
|374 €
|29.10.
|Goldman Sachs
|Buy
|360 €
|380 €
|28.10.
|Citigroup
|Neutral
|310 €
|345 €
|28.10.
|Morgan Stanley
|Equal-weight
|316 €
|373 €
|27.10.
|JPMorgan
|Overweight
|410 €
|460 €
|26.10.
|Deutsche Bank
|Buy
|350 €
|398 €
|26.10.
|Barclays
|Overweight
|350 €
|390 €
|26.10.
|RBC
|Outperform
|375 €
|400 €
|26.10.
|Jefferies
|Hold
|300 €
|340 €
|26.10.
Einschätzungen Dritter, die aktiencheck.de unverändert weitergibt und sich nicht zu eigen macht. Reihenfolge nach Datum.
Quelle: dpa-AFX und Finanzportale; Konsens: MarketScreener, Stand 23.11.2026
Im Konsens von 22 Analysten raten die meisten zum Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 358 Euro und damit etwa 16% bis 18% über dem Kurs. Eine Übersicht von Yahoo und Stockanalysis vom 5. November zählt 16 Kauf-, 6 Halte- und keine Verkaufsempfehlungen. Nach Boursorama lag der Median vor einem Monat noch bei 388 Euro, heute bei rund 352 Euro. Die Analysten zweifeln also nicht an der Investmentthese der Safran-Aktie, sie rechnen aber mit höheren Investitionen und später einsetzenden Cashflows. Bernstein weist zusätzlich auf das Ölpreisrisiko hin: Teures Kerosin führt zu mehr abgestellten Flugzeugen und weniger Wartungsumsatz.
Das große Bild
Duopol bei Triebwerken, Annuitäten über Jahrzehnte
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Safran Aktie Prognose an drei Fragen: Hält das Triebwerks-Duopol, wie lange trägt der Aftermarket und wie teuer wird der Hochlauf?
Drei Säulen
Antriebe sind der Ertragsmotor. Dazu zählen LEAP, CFM56, Hubschraubertriebwerke und das M88 der Rafale. Die Marge lag im ersten Halbjahr bei 24,5%.
Ausrüstung und Verteidigung umfasst Landing Systems, Gondeln, Elektrik, die zugekaufte Aktuatorik und Electronics & Defense. Die Marge betrug 13,1%.
Kabinenausstattung erreichte nur 3,7% und wird verkauft. Die Sitze bleiben im Konzern.
Der Aftermarket als Kern
Mit einer wachsenden LEAP-Flotte von mehr als 10.000 Triebwerken entsteht über Jahrzehnte ein Geschäft mit Ersatzteilen und Wartung. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Service-Anteil am Umsatz der Antriebe bei rund 66%.
Safran hält die Ziele für 2028 hoch: rund 10% Umsatzwachstum pro Jahr, 7,0 bis 7,5 Mrd. € operatives Ergebnis, rund 21 Mrd. € Free Cashflow über 2024 bis 2028 und 2.600 LEAP-Auslieferungen.
Im Wettbewerb mit Pratt & Whitney liegt der LEAP nach Lieferdaten von AirInsight seit 2022 bei 55,7% der Auslieferungen der A320neo-Familie, 2026 bisher bei 60,1%. Bei der A321neo bleibt das Rennen eng. Bei Fahrwerken konkurrieren Collins und Liebherr, bei Triebwerken zusätzlich GE Aerospace, Rolls-Royce und MTU. Mit einem KGV von 29,5 für 2026 und 24,1 für 2027 ist die Safran-Aktie günstiger als GE Aerospace, aber deutlich teurer als MTU. Die Prämie begründet der Markt mit der höheren Qualität: Duopol bei Narrowbody-Triebwerken, Margen von rund 25% im Antriebsgeschäft und Nettoliquidität. Die Dividende für 2025 betrug 3,35 Euro je Aktie (rund 1,1% Rendite), für 2026 erwartet der Konsens rund 4,15 Euro.
Die Prognose
Safran Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist nach einer Korrektur wie dieser nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Test der 200-Tage-Linie
Die Safran-Aktie hat sich um 11% erholt und steht vor der Zone von 316 bis 318 Euro. Gelingt ein Schlusskurs darüber, wäre das ein Trendsignal. Scheitert sie erneut, bleibt die Spanne zwischen 272 und 318 Euro bestehen. Treiber sind Ölpreis, Gesamtmarkt und der Workshop zu IFRS 18 am 3. Dezember.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Cashflow und Guidance 2027
Entscheidend wird der Ausblick für 2027 mit den Jahreszahlen im Februar. Bestätigt Safran das Ziel von 2028 und zeigt, dass die höheren Investitionen Früchte tragen, könnte die Korrektur als Einstiegsphase gelesen werden. Bleibt die Guidance unter dem Konsens, drohen weitere Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2028): LEAP, Aftermarket und Leichtbau
Langfristig zählen der Hochlauf auf 2.600 bis 3.000 LEAP-Auslieferungen, die Haltbarkeit der Triebwerke und der Wartungszyklus. Projekte wie der Scandium-Test sind Optionen auf leichtere Bauteile, tragen aber frühestens in vielen Jahren zum Ergebnis bei.
Termine
Was Anleger der Safran-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Fortschritte beim Verkauf von Safran Cabin.
3.12.2026: Safran-Workshop zu IFRS 18.
7. bis 9.12.2026: Invest Telangana Summit, mögliche Absichtserklärung zur Investition in Indien.
9.2.2027: Jahreszahlen 2026 samt Ausblick 2027 (laut Safran-Finanzkalender).
Laufend: Ölpreis, Aftermarket-Daten und Zulassung des Haltbarkeits-Kits für den LEAP-1B.
FAQ
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Wie lautet die Safran Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine Seitwärtsphase zwischen 272 und 318 Euro mit Tendenz zur Erholung. Mittelfristig zählen Guidance 2027 und Cashflow, langfristig der LEAP-Hochlauf. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Warum notiert die Safran-Aktie unter dem Hoch? Nach den Neunmonatszahlen am 23. Oktober senkten Analysten ihre Cashflow-Schätzungen, weil Safran mehr investiert und ein Teil der Gewinne aus LEAP-1B-Verträgen nach 2027 rutscht.
Welche Rolle spielt der Scandium-Test für Safran? Safran Landing Systems testet Scalium-Platten von Scalium+, einer Tochter von Scandium Canada. Das Volumen ist für Safran unwesentlich, der Test ist eine Option auf leichtere Strukturbauteile.
Zahlt die Safran-Aktie Dividende? Für 2025 zahlte Safran 3,35 Euro je Aktie am 28. Mai 2026. Für 2026 erwartet der Konsens rund 4,15 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind laut Safran für den 9. Februar 2027 vorgesehen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.