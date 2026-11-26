Die Safran-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten Werten im CAC 40. Um 09:31 Uhr notierte der Triebwerks- und Ausrüstungskonzern an der Euronext Paris 3,78 Prozent höher bei 301,90 Euro, ein Plus von 11,00 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 290,90 Euro.
Safran-Aktie als CAC40 Gewinner: Luftfahrtwerte springen mit dem Markt an
Die Safran-Aktie zählt am Donnerstagmorgen mit +3,78 % auf 301,90 Euro zu den CAC40 Gewinnern. Eine eigene Meldung gibt es nicht, der Gesamtmarkt zieht den Luftfahrtzulieferer mit.
CAC40 Gewinner
Warum die Safran-Aktie heute steigt
Eine unternehmensspezifische Nachricht war bis zum Vormittag nicht zu finden. Die Safran-Aktie profitiert deshalb vor allem vom Marktumfeld: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent auf 7.980,57 Punkte verloren hatte. Die Aktie wirkt wie ein Hebel auf die breite Erholung, weil sie als Schwergewicht im Index gilt und stark vom Konjunkturzyklus abhängt.
Die Erholung geht auf mehrere Faktoren zurück. Die US-Börsen machten die Verluste vom Mittwoch größtenteils wett, obwohl der Nasdaq zwischenzeitlich mehr als 4 Prozent verloren hatte. Asiens Technologiewerte erholten sich, Taiwan legte um 2,5 Prozent zu. Die neuen US-Zollpläne mit Referenzsätzen zwischen 20 und 40 Prozent, die frühestens im Februar oder März greifen sollen, gelten Investoren als weniger belastend als befürchtet. JPMorgan rechnet mit einem eher geringen gesamtwirtschaftlichen Effekt. Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen auf ein Mehrwochentief.
Einordnung für die Safran-Aktie
Safran ist als Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Ausrüstung für zivile und militärische Luftfahrt auf stabile Lieferketten und freien Welthandel angewiesen. Entspannungssignale im Zollstreit kommen dem Konzern daher entgegen. Wie stark dieser Effekt wirkt, lässt sich aus einem Vormittagskurs nicht ableiten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran SA
- ISIN
- FR0000073272
- Handelssymbol
- SAF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SAFRY (OTC)
- Kurs
- 301,90 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Gesamtmarkt erholte sich am Morgen, die Aktie stieg um 3,78 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Was bewegt den CAC 40 heute? Die Erholung an der Wall Street, steigende asiatische Techwerte und nachlassende Sorgen wegen der US-Zollpläne.
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