Die Erholung geht auf mehrere Faktoren zurück. Die US-Börsen machten die Verluste vom Mittwoch größtenteils wett, obwohl der Nasdaq zwischenzeitlich mehr als 4 Prozent verloren hatte. Asiens Technologiewerte erholten sich, Taiwan legte um 2,5 Prozent zu. Die neuen US-Zollpläne mit Referenzsätzen zwischen 20 und 40 Prozent, die frühestens im Februar oder März greifen sollen, gelten Investoren als weniger belastend als befürchtet. JPMorgan rechnet mit einem eher geringen gesamtwirtschaftlichen Effekt. Die Renditen der US-Staatsanleihen fielen auf ein Mehrwochentief.