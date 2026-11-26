SAF-Holland Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – J.P. Morgan stockt auf über fünf Prozent auf, Rekordhoch in Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:50 2 Min.

Die SAF-Holland Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,18 Prozent auf 23,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. J.P. Morgan Investment Management hat seinen Stimmrechtsanteil von 3,06 auf 5,02 Prozent erhöht.

Ein Großer kauft zu: Die SAF-Holland Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,18 Prozent auf 23,40 Euro und ist siebzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Der US-Vermögensverwalter J.P. Morgan Investment Management hat die Schwelle von fünf Prozent überschritten. SFQ SFQ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SFQ — — — Kurs der SAF-Holland Aktie am Morgen 23,40 € Tagesgewinn, Platz 17 der SDAX Gewinner +2,18 % Stimmrechtsanteil von J.P. Morgan (zuvor 3,06 %) 5,02 % Rekordhoch vom 23. November 23,55 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Stimmrechtsmitteilung; SAF-Holland; Börse Stuttgart Der Auslöser Warum steigt die SAF-Holland Aktie heute? Im Mittelpunkt steht eine Stimmrechtsmitteilung. Zum 20. November entfielen auf J.P. Morgan Investment Management 5,02 Prozent der Stimmrechte des Nutzfahrzeugzulieferers, in der vorherigen Meldung waren es 3,06 Prozent. Ein institutioneller Anleger hat seine Position also in kurzer Zeit deutlich ausgebaut. Für den Markt ist das ein Vertrauensbeweis. Zusätzliche Nachfrage kommt vom Unternehmen selbst. In der Woche vom 16. bis 20. November kaufte SAF-Holland 99.346 eigene Aktien für rund 2,27 Millionen Euro zurück. Der SDAX Gewinner notiert damit nur noch knapp unter seinem Rekordhoch von 23,55 Euro. Der Hintergrund Eine der stärksten SDAX-Aktien des Jahres SAF-Holland stellt Achsen, Federungssysteme und Sattelkupplungen für Lkw und Trailer her. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,4 Prozent auf 456,6 Millionen Euro, Gewinn und Cashflow legten zu, die Jahresprognose wurde bestätigt. Schon Anfang November lag das Kursplus seit Jahresbeginn bei gut 40 Prozent. Die DZ Bank rät zum Kauf. Was für die SAF-Holland Aktie spricht J.P. Morgan stockt auf über fünf Prozent auf

Laufender Aktienrückkauf

Wachstum im dritten Quartal beschleunigt Was Anleger bedenken sollten Kurs nahe Rekordhoch, viel Gutes eingepreist

Nutzfahrzeugmarkt ist konjunkturabhängig

Rückschlagrisiko nach starkem Jahr Kurz erklärt Fragen und Antworten zur SAF-Holland Aktie Warum ist die SAF-Holland Aktie SDAX Gewinner?

J.P. Morgan Investment Management hat seinen Anteil auf 5,02 Prozent erhöht. Dazu kommt die freundliche Marktlage. Wie nah ist das Rekordhoch?

Es liegt bei 23,55 Euro, weniger als ein Prozent über dem aktuellen Kurs. SAF-Holland Aktie: ISIN DE000SAFH001, WKN SAFH00, Börsenkürzel SFQ. Fazit zur SAF-Holland Aktie Die SAF-Holland Aktie hat prominente Käufer und einen klaren Trend. So nah am Rekord steigt allerdings auch die Fallhöhe. Der SDAX Gewinner bleibt einer der Qualitätswerte im Index.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.