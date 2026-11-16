Sabra-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 22 Dollar – bleibt aber bei „Neutral“

Für Sabra fällt die Anpassung moderat aus. Die Aktienanalyse von Mizuho sieht den Wert fair bewertet, honoriert aber die bessere Gewinnentwicklung.

Bereits im Mai hatte Mizuho das Ziel bei „Neutral“ auf 22 US-Dollar angehoben, zwischenzeitlich lag es bei 21 US-Dollar.