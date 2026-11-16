Etwas mehr Luft, aber keine Kaufempfehlung: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Sabra-Aktie von 21 auf 22 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 20,44 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 8 Prozent. Der Immobilienkonzern für Pflegeheime und Seniorenwohnen baut sein Geschäft gezielt um.
Sabra-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 22 Dollar – bleibt aber bei „Neutral“
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Sabra-Aktie von 21 auf 22 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Zum Schlusskurs von 20,44 US-Dollar sind das knapp 8 Prozent Potenzial – plus eine Dividendenrendite von rund 6 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sabra Health Care REIT, Inc.
- Handelssymbol
- SBRA (Nasdaq)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar (zuvor 21 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Sabra-Aktie
Teil einer großen Branchenrunde – Mizuho justiert nach
Vikram Malhotra, Co-Leiter des REIT-Teams bei Mizuho, hat am Montag die Kursziele für eine ganze Reihe von Gesundheitsimmobilien-Werten angepasst.
Für Sabra fällt die Anpassung moderat aus. Die Aktienanalyse von Mizuho sieht den Wert fair bewertet, honoriert aber die bessere Gewinnentwicklung.
Bereits im Mai hatte Mizuho das Ziel bei „Neutral“ auf 22 US-Dollar angehoben, zwischenzeitlich lag es bei 21 US-Dollar.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Wachstum bei Seniorenwohnen
Im selbst betriebenen Seniorenwohnportfolio stieg das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis um 14,6 Prozent.
Prognose angehoben
Sabra erhöhte die Mitte der Prognose für das bereinigte FFO je Aktie auf 1,545 US-Dollar – rund 7 bis 8 Prozent Wachstum.
Stabile Mieter
Die Mietdeckung der Pflegeheimbetreiber liegt mit dem 2,52-Fachen auf hohem Niveau.
Bewertungsdruck
Das Management räumte Druck auf die Kaufpreisrenditen bei Seniorenimmobilien ein.
Umbau zum Seniorenwohnen-Spezialisten
Im dritten Quartal lag das bereinigte FFO bei 0,39 US-Dollar je Aktie, ein Plus von 8 Prozent. Sabra will den Anteil des selbst betriebenen Seniorenwohnens bis Ende 2027 auf 50 Prozent steigern.
Die Quartalsdividende liegt bei 0,30 US-Dollar je Aktie, die Ausschüttungsquote bei 73 Prozent des bereinigten AFFO.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA): Halten, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:46 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:46 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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