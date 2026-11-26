Die Sabadell-Aktie (ISIN: ES0113860A34, WKN: A0MRD4, deutsches Handelssymbol: BDSB, US-Handelssymbol: BNDSY) zählt am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Banco Sabadell 3,473 Euro, ein Plus von 2,45 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Sabadell-Aktie erholt sich gemeinsam mit dem gesamten Bankensektor vom Rückschlag des Vortags.
Sabadell-Aktie IBEX 35 Gewinner: Katalanische Bank im Aufwind – Erholung nach dem Steuerschock
Die Sabadell-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt Banco Sabadell um 2,45 Prozent auf 3,473 Euro. Die spanischen Banken erholen sich vom Rückschlag durch die verlängerte Bankensteuer. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
Am Mittwoch zogen die Bankwerte den IBEX 35 nach unten. Am Donnerstag führen sie die Erholung an – Sabadell eingeschlossen.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sabadell-Aktie heute zulegt
Für die Sabadell-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Sie folgt dem Sektor. Wichtig für Sabadell: Die Bankensteuer ist progressiv. Den Höchstsatz von 7 Prozent zahlen nur Santander, BBVA und CaixaBank. Sabadell fällt in eine niedrigere Stufe, die direkte Belastung durch die Verlängerung ist damit geringer.
Sektor-Erholung
Die spanischen Bankaktien steigen am Donnerstag gemeinsam.
Niedrigerer Steuersatz
Sabadell zahlt weniger als die drei größten Banken.
Steuer erwartet
Die Verlängerung der Bankensteuer war seit Wochen absehbar.
Das Unternehmen
Banco Sabadell: viertgrößte Bank Spaniens
Banco Sabadell stammt aus der gleichnamigen Stadt in Katalonien. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft in Spanien tätig und betreibt in Mexiko ein kleineres Geschäft. Die britische Tochter TSB hat Sabadell an Santander verkauft. Damit konzentriert sich die Bank wieder stärker auf den spanischen Markt.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Sabadell-Aktie
Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sabadell-Aktie folgt der Erholung des spanischen Bankensektors nach dem Rückschlag vom Mittwoch. Damals belastete die verlängerte Bankensteuer. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).
Wie stark steigt die Sabadell-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Sabadell-Aktie bei 3,473 Euro und damit 2,45 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie stark trifft die Bankensteuer Sabadell?
Die Steuer ist progressiv. Sabadell zahlt einen niedrigeren Satz als die drei größten Banken Santander, BBVA und CaixaBank, die 7 Prozent zahlen.
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