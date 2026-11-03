Ryanair Aktie: 27 Euro Kursziel und 13% Potenzial – doch kein Kaufsignal?

Über die konkrete Einschätzung von Patrick Creuset hinaus hängt die wirtschaftliche Entwicklung einer Fluggesellschaft wesentlich davon ab, wie sich Nachfrage, Ticketpreise und Kosten zueinander entwickeln. Eine hohe Zahl an Reisenden allein garantiert noch keine steigenden Gewinne. Entscheidend ist auch, welche Erlöse pro Passagier erzielt werden und wie viel davon nach den Betriebskosten verbleibt.