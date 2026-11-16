Ryan-Specialty-Aktie: Wachstum von 12 auf 4 Prozent eingebrochen – warum Morgan Stanley trotzdem mehr erwartet

Ryan Specialty vermittelt schwer platzierbare Risiken an Versicherer, etwa im Großschaden- und Haftpflichtbereich. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 4 Prozent, im ersten Quartal waren es noch 11,8 Prozent.

Gründer Patrick G. Ryan sprach von einem sehr herausfordernden Preisumfeld.