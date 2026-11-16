Ein klares Bremsmanöver – und dennoch ein höheres Ziel: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Ryan-Specialty-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 50 auf 55 US-Dollar. Zum Kurs von 47,70 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 15 Prozent.
Ryan-Specialty-Aktie: Wachstum von 12 auf 4 Prozent eingebrochen – warum Morgan Stanley trotzdem mehr erwartet
Das organische Wachstum des Spezialversicherungsmaklers Ryan Specialty hat sich binnen eines Jahres mehr als halbiert. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt dennoch bei „Buy“ und hebt das Kursziel an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ryan Specialty Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- RYAN (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 55 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Ryan-Specialty-Aktie
Weicher Markt – aber besser als die Konkurrenz
Bob Huang hebt sein Kursziel um zehn Prozent an. Ryan Specialty zählt für Morgan Stanley zu den Maklern, die sich von der Masse absetzen.
Ryan Specialty vermittelt schwer platzierbare Risiken an Versicherer, etwa im Großschaden- und Haftpflichtbereich. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz organisch um 4 Prozent, im ersten Quartal waren es noch 11,8 Prozent.
Gründer Patrick G. Ryan sprach von einem sehr herausfordernden Preisumfeld.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Gewinnsprung
Der Gewinn stieg im dritten Quartal um 40,6 Prozent, bereinigt um 4,1 Prozent.
Hoffnung aufs Jahresende
Das Management stellte für den Rest des Jahres ein etwas höheres organisches Wachstum in Aussicht.
Neukunden
Ryan Specialty verweist auf Neukundengewinne und eine hohe Verlängerungsquote.
Abheben von Rivalen
Morgan Stanley zählte Ryan Specialty nach der Berichtssaison zu den Maklern mit klar unterscheidbarer Entwicklung.
Preisdruck in der Sachversicherung
Das Management erwartet weiter sinkende Preise für Sachversicherungen. Im Haftpflichtgeschäft mit hohen Risiken nimmt zudem der Wettbewerb zu.
Beides drückt auf die Provisionen eines Maklers.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 55 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN): Kaufen, Kursziel 55,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:10 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:10 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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