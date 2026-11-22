Die RWE Aktie liegt auf Zwölf-Monats-Sicht gut 23 Prozent im Plus, im Monatsvergleich aber im Minus. Wer auf den KI-Boom setzt, kauft die Aktie auch als Stromversorger der Rechenzentren. Diese Aktienanalyse zeigt, wie viel davon schon im Kurs steckt.