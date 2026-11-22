Ein Energiehandel, der mehr als dreimal so viel verdient wie im Vorjahr, Ziele am oberen Ende der Spanne und eine steigende Dividende: Die RWE Aktienanalyse beginnt mit starken Zahlen. Doch die RWE-Aktie verlor am Freitag 2,6 Prozent auf 55,70 Euro.
RWE Aktienanalyse: Gewinn um ein Drittel gestiegen, Ziele am oberen Ende – warum die RWE-Aktie trotzdem nachgibt
Die RWE Aktienanalyse zeigt: Energiehandel und neue Anlagen treiben das Ergebnis, die RWE-Aktie liegt 23 Prozent im Plus – und fällt am Freitag auf 55,70 Euro. Prognose, Dividende und KI-Fantasie im Check.
Steckbrief
- Unternehmen
- RWE AG
- ISIN
- DE0007037129
- WKN
- 703712
- Handelssymbol
- RWE (Xetra)
- US-Handelssymbol
- RWEOY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 43,4 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die RWE Aktie liegt auf Zwölf-Monats-Sicht gut 23 Prozent im Plus, im Monatsvergleich aber im Minus. Wer auf den KI-Boom setzt, kauft die Aktie auch als Stromversorger der Rechenzentren. Diese Aktienanalyse zeigt, wie viel davon schon im Kurs steckt.
Die Zahlen
Neun Monate: Energiehandel liefert
RWE steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um rund 35 Prozent auf 4,58 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis erreichte 1,85 Milliarden Euro, je Aktie 2,52 Euro. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 13 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Der Energiehandel erzielte laut Konzernchef Markus Krebber mehr als das Dreifache des Vorjahres, alle Segmente lagen über dem Vorjahr.
RWE-Aktie: Bereinigtes EBITDA nach neun Monaten
Mrd. €
Bereinigtes EBITDA laut Berichterstattung; Vorjahr gerundet.
Quelle: RWE, Berichterstattung zu den ersten neun Monaten 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Bereinigtes EBITDA
|9M 2025
|3,4
|9M 2026
|4,6
RWE bestätigte die Jahresziele und erwartet die Ergebnisse am oberen Ende der Spannen: bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro und 2,60 bis 3,30 Euro je Aktie. Die Dividende für 2026 soll 1,32 Euro betragen, nach 1,20 Euro.
Die Fantasie
Rechenzentren und Windparks
KI-Strombedarf
RWE positioniert sich als Partner von Technologiekonzernen, die direkte Stromverträge mit Erneuerbaren bevorzugen. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts in Großbritannien brachte früher 225 Millionen Euro.
Finanzpartner
Laut Bericht stieg KKR bei zwei Windparks ein, die Finanzierung ist abgeschlossen.
Reservekraftwerke
RWE bietet in der zweiten Auktion für weitere Reservekraftwerke mit mehr als 1,5 Gigawatt mit.
Die Analysten
Hohe Ziele, wenig Spielraum
Barclays hob laut Bericht das Kursziel von 72 auf 73 Euro an und bleibt bei Overweight, die Neunmonatszahlen nannte das Haus sinngemäß einen Weckruf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,6 sagt wenig, weil das ausgewiesene Ergebnis weit unter dem bereinigten liegt.
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