Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf mit den Gesprächen vertraute Personen beruft, will der Bund die Anteile von RWE und E.ON am britisch-niederländisch-deutschen Urananreicherer Urenco übernehmen. Hintergrund ist der Konflikt mit Russland und die strategische Bedeutung der Brennstoffversorgung. Als Hinweis gilt ein neuer Posten von 4 Milliarden Euro für Beteiligungen in der Energiewirtschaft im Haushaltsentwurf 2027. Bestätigt ist die Transaktion nicht. Für die RWE Aktie wäre ein Verkauf ein möglicher Bilanzimpuls: Kapital würde frei, ohne das Kerngeschäft mit Erneuerbaren und Gaskraftwerken zu berühren.