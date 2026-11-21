Die RWE Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: RWE, US-Handelssymbol: RWEOY, OTC) gehört 2026 zu den Gewinnern im DAX. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 31 Prozent. Zu Wochenbeginn notierte die RWE Aktie bei 59,34 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt mit 42,62 Euro weit darunter. Jetzt sorgt ein Bericht über den Atombrennstoff-Anreicherer Urenco für Gesprächsstoff.
RWE Aktie: Bund erwägt Urenco-Kauf, 4 Milliarden im Haushaltsentwurf, Prognose am oberen Ende – Kommt der nächste Kursschub?
Die RWE Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Plus und erhält neuen Gesprächsstoff: Laut Insidern will der Bund die Urenco-Anteile von RWE und E.ON übernehmen. Dazu kommen starke Neunmonatszahlen, höhere Kursziele und eine steigende Dividende. Die Analyse.
Der Urenco-Poker
Der Bund greift womöglich zu
Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf mit den Gesprächen vertraute Personen beruft, will der Bund die Anteile von RWE und E.ON am britisch-niederländisch-deutschen Urananreicherer Urenco übernehmen. Hintergrund ist der Konflikt mit Russland und die strategische Bedeutung der Brennstoffversorgung. Als Hinweis gilt ein neuer Posten von 4 Milliarden Euro für Beteiligungen in der Energiewirtschaft im Haushaltsentwurf 2027. Bestätigt ist die Transaktion nicht. Für die RWE Aktie wäre ein Verkauf ein möglicher Bilanzimpuls: Kapital würde frei, ohne das Kerngeschäft mit Erneuerbaren und Gaskraftwerken zu berühren.
Die Zahlen
Prognose am oberen Ende, Dividende steigt
Operativ läuft es rund. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das bereinigte EBITDA um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis lag bei 1,8 Milliarden Euro oder 2,52 Euro je Aktie. RWE erwartet für das Gesamtjahr Ergebnisse am oberen Ende der Prognosespannen. Für 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von 1,32 Euro je Aktie an, nach 1,20 Euro im Vorjahr. Zudem ist der Einstieg des Finanzinvestors KKR bei zwei britischen Offshore-Windparks abgeschlossen. Personell gibt es einen Wechsel: Der Chef des Amerika-Geschäfts verlässt RWE Ende 2026.
Die Analysten reagierten mit höheren Zielen. Barclays hob das Kursziel von 72 auf 73 Euro an und bleibt bei Overweight, die LBBW erhöhte von 63,20 auf 66,60 Euro und bestätigte Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter um 69 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die RWE Aktie verbindet derzeit solide Zahlen mit einer möglichen Sonderfantasie. Ob aus dem Urenco-Bericht ein echter Kurstreiber wird, hängt vom Haushaltsbeschluss und vom Preis ab, den der Bund zu zahlen bereit wäre. Bis dahin bleibt die Ergebnisentwicklung der wichtigste Faktor.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur RWE Aktie
Was hat es mit dem Urenco-Bericht auf sich?
Laut Insidern will der Bund die Urenco-Anteile von RWE und E.ON übernehmen. Im Haushaltsentwurf 2027 sind 4 Milliarden Euro für Beteiligungen in der Energiewirtschaft vorgesehen. Bestätigt ist die Transaktion nicht.
Welche Dividende plant RWE?
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt RWE eine Dividende von 1,32 Euro je Aktie an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der RWE Aktie?
ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: RWE, US-Handelssymbol: RWEOY (OTC).
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