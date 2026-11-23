Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) könnte vor dem nächsten Kursschub stehen! Während viele Anleger nach der kräftigen Rally europäischer Versorger bereits über Gewinnmitnahmen nachdenken, legt Deutsche Bank Research noch einmal nach. In seiner aktuellen RWE-Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht Analyst James Brand das Kursziel von 65 auf 67 Euro und bestätigt das Rating "Buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 56,10 Euro, einem Tagesplus von 0,7 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 19,4 Prozent. Die Begründung ist bemerkenswert: James Brand erwartet nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors weitere positive Entwicklungen. Ein starker Gewinnzyklus habe begonnen, während die Markterwartungen für einige integrierte Energieversorger noch zu niedrig seien. RWE könnte zu den großen Profiteuren gehören. Doch ist die Aktie nach ihrem Höhenflug tatsächlich noch günstig?
RWE Aktie: Startet jetzt die nächste Energiewende-Rally?
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RWE-Aktienanalyse: James Brand erhöht das Kursziel auf 67 Euro
Deutsche Bank Research setzt mit der jüngsten RWE-Aktienanalyse ein deutliches Zeichen. Analyst James Brand hebt das Kursziel von 65 auf 67 Euro an. Das entspricht einer Erhöhung um rund 3,1 Prozent. Gleichzeitig bleibt das Rating "Buy" unverändert. Damit bestätigt Deutsche Bank Research seine positive Einschätzung des Essener Energiekonzerns. Im Mittelpunkt der Branchenanalyse steht die Erwartung, dass der europäische Versorgersektor auch nach zwei außergewöhnlich starken Jahren weitere Gewinne erzielen könnte. James Brand sieht einen bereits begonnenen positiven Gewinnzyklus. Besonders interessant ist seine Einschätzung, dass die Konsensprognosen für einige integrierte Versorger zu vorsichtig ausfallen könnten. Sollten Unternehmen wie RWE die Gewinnerwartungen übertreffen, wäre dies ein möglicher Auslöser für weitere Kurssteigerungen. Das Kursziel 67 Euro unterstreicht den Optimismus von Deutsche Bank Research.
Fast 20 Prozent Kurspotenzial: Wie attraktiv ist die RWE-Aktie?
Die Bewertung von Deutsche Bank Research lässt sich anhand des aktuellen Börsenkurses konkret einordnen. Bei 56,10 Euro je RWE-Aktie und einem Kursziel von 67 Euro ergibt sich eine Differenz von 10,90 Euro. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 19,43 Prozent. Für Anleger ist das bemerkenswert, weil der europäische Versorgersektor bereits eine starke Kursentwicklung hinter sich hat. James Brand erwartet dennoch zusätzliche positive Impulse. Entscheidend ist dabei nicht allein die Entwicklung der Strompreise, sondern vor allem die Fähigkeit der Unternehmen, ihre Ertragskraft nachhaltig zu steigern. RWE profitiert von einer breiten Aufstellung aus erneuerbaren Energien, flexibler Stromerzeugung und Energiehandel. Allerdings ist das Kursziel 67 Euro keine Garantie. Es beruht auf Annahmen über künftige Gewinne, Investitionen und Risiken, die sich verändern können.
RWE meldet Gewinnsprung: EBITDA steigt um 35 Prozent
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern starke Argumente für die positive RWE-Aktienanalyse. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte der Konzern sein bereinigtes EBITDA um 35 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 3,4 Milliarden Euro gewesen. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte Nettoergebnis, das von 1,3 auf 1,8 Milliarden Euro zulegte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich sogar um 42 Prozent von 1,77 auf 2,52 Euro. Damit hatte RWE bereits nach neun Monaten rund 85 Prozent seines angestrebten bereinigten Jahresergebnisses je Aktie erreicht. Diese Entwicklung zeigt, dass der Konzern seine Ertragskraft deutlich verbessern konnte. Für Deutsche Bank Research und James Brand sind solche Gewinnsteigerungen besonders relevant, weil sie die These eines positiven Gewinnzyklus im europäischen Versorgersektor unterstützen.
James Brand sieht einen neuen Gewinnzyklus im Versorgersektor
Ein zentrales Argument der aktuellen RWE-Aktienanalyse ist die Entwicklung der gesamten europäischen Energiebranche. James Brand von Deutsche Bank Research erwartet nach zwei Jahren deutlicher Outperformance weitere positive Entwicklungen. Nach seiner Einschätzung hat ein starker Gewinnzyklus eingesetzt. Gleichzeitig erscheinen die Konsensschätzungen für einige integrierte Versorger zu niedrig. Dahinter steht eine wichtige Überlegung: Unternehmen, die unterschiedliche Formen der Stromerzeugung kombinieren, können von mehreren Ertragsquellen profitieren. RWE verfügt über Wind- und Solaranlagen, flexible Kraftwerke und einen bedeutenden Energiehandel. Dadurch ist der Konzern breiter aufgestellt als reine Betreiber erneuerbarer Energien. Allerdings können einzelne Geschäftsbereiche unterschiedlich stark auf Strompreise, Wetterbedingungen und regulatorische Veränderungen reagieren. Deutsche Bank Research bleibt dennoch optimistisch und bestätigt das Rating "Buy" mit dem erhöhten Kursziel 67 Euro.
Energiehandel überrascht: RWE verdient kräftig
Ein wichtiger Treiber der jüngsten Ergebnisverbesserung war der Energiehandel. Das Segment Supply & Trading steigerte sein bereinigtes EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 von 150 auf 543 Millionen Euro. Das entspricht einer außergewöhnlich starken Entwicklung. Besonders das zweite und dritte Quartal lieferten positive Beiträge. Der Energiehandel kann für RWE eine wichtige zusätzliche Ertragsquelle darstellen, weil das Unternehmen über umfangreiche Marktkenntnisse und Handelskapazitäten verfügt. Gleichzeitig sollten Anleger berücksichtigen, dass Handelsergebnisse von Jahr zu Jahr erheblich schwanken können. Ein besonders starkes Quartal lässt sich nicht automatisch dauerhaft fortschreiben. Für die RWE-Aktie ist deshalb entscheidend, ob auch die übrigen Geschäftsbereiche nachhaltig wachsen. Die breite Ergebnisverbesserung im Konzern spricht dafür, dass RWE nicht ausschließlich von kurzfristigen Handelserfolgen abhängig ist.
Windkraft und Solarenergie: Milliardeninvestitionen treiben das Wachstum
RWE investiert weiterhin massiv in erneuerbare Energien. In den ersten neun Monaten 2026 flossen netto rund 10,7 Milliarden Euro in den Ausbau des Portfolios, darunter Windkraft, Solarenergie, Batteriespeicher und die Aufstockung der Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Die Investitionen sollen langfristig zusätzliche Stromerzeugungskapazitäten und stabile Erträge ermöglichen. Im Segment Offshore Wind stieg das bereinigte EBITDA von 915 Millionen auf rund 1,11 Milliarden Euro. Onshore Wind und Solar verbesserten sich von 1,24 auf knapp 1,50 Milliarden Euro. Neben neuen Anlagen unterstützten bessere Windbedingungen in Europa die Entwicklung. Für die RWE-Aktie sind diese Fortschritte wichtig, weil sie die langfristige Wachstumsstrategie untermauern. Allerdings erfordert der Ausbau erneuerbarer Energien hohe Kapitalbeträge. Projektverzögerungen, steigende Finanzierungskosten und Veränderungen staatlicher Förderbedingungen können die erwarteten Renditen belasten.
Neue Gaskraftwerke: RWE profitiert vom Bedarf an Versorgungssicherheit
Neben erneuerbaren Energien gewinnt flexible Stromerzeugung an Bedeutung. Wind- und Solaranlagen produzieren abhängig von den Wetterbedingungen. Deshalb werden zusätzliche Kapazitäten benötigt, die bei geringer Einspeisung kurzfristig Strom bereitstellen können. RWE erhielt bei einer deutschen Kapazitätsauktion Zuschläge für neue Gas-und-Dampf-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2,5 Gigawatt an drei Standorten. Diese Projekte könnten langfristig eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Stromsystems übernehmen. Auch wirtschaftlich bietet der Bereich Chancen. Das bereinigte EBITDA des Segments Flexible Generation stieg in den ersten neun Monaten 2026 von rund 1,08 auf 1,34 Milliarden Euro. Höhere Margen und Kapazitätszahlungen unterstützten das Ergebnis. Allerdings enthielt die Entwicklung auch positive Einmaleffekte. Für Anleger ist deshalb entscheidend, wie sich die wiederkehrende Ertragskraft entwickelt. Die Investitionen in flexible Kraftwerke könnten die Position von RWE als integriertem Energieversorger stärken.
Offshore-Wind: Milliardenprojekt mit KKR nimmt Gestalt an
Ein bedeutender Bestandteil der Wachstumsstrategie sind die britischen Offshore-Windprojekte Vanguard West und Vanguard East. Die beiden Projekte verfügen zusammen über eine geplante Erzeugungskapazität von 2,8 Gigawatt. RWE und der Finanzinvestor KKR haben für die Projekte ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet und die Finanzierung abgeschlossen. Ein internationales Bankenkonsortium stellt umfangreiche Finanzierungsmittel bereit. Die Zusammenarbeit ermöglicht es RWE, große Infrastrukturprojekte umzusetzen und gleichzeitig Kapital mit einem Partner zu teilen. Langfristig könnten die Windparks zusätzliche Strommengen und Erträge liefern. Allerdings sind Offshore-Projekte technisch anspruchsvoll und kapitalintensiv. Verzögerungen, höhere Baukosten oder Probleme in den Lieferketten können die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen. Für die RWE-Aktie bleibt deshalb wichtig, dass neue Projekte nicht nur die installierte Leistung erhöhen, sondern auch attraktive Renditen erwirtschaften.
RWE-Dividende: Steigende Ausschüttungen bis 2031 geplant
Neben den Wachstumsperspektiven bietet RWE eine interessante Dividendenstrategie. Für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigte der Konzern sein Ausschüttungsziel von 1,32 Euro je Aktie. Darüber hinaus soll die Dividende bis 2031 jährlich um 10 Prozent steigen. Beim angegebenen Aktienkurs von 56,10 Euro entspricht die geplante Ausschüttung für 2026 einer rechnerischen Dividendenrendite von rund 2,35 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte insbesondere das geplante Dividendenwachstum attraktiv sein. Allerdings handelt es sich bei zukünftigen Ausschüttungen um Unternehmensziele, nicht um garantierte Zahlungen. Entscheidend bleiben die tatsächliche Gewinnentwicklung, der Cashflow und der Finanzierungsbedarf. RWE muss hohe Investitionen und attraktive Ausschüttungen miteinander vereinbaren. Gelingt dies, könnte die Dividendenpolitik die positive Einschätzung von Deutsche Bank Research zusätzlich unterstützen.
Milliardeninvestitionen erhöhen die Verschuldung
Die ehrgeizige Wachstumsstrategie hat ihren Preis. Ende September 2026 lag die Nettoverschuldung von RWE bei rund 17 Milliarden Euro. Der Anstieg gegenüber dem Jahresende 2025 resultierte insbesondere aus den umfangreichen Investitionen und saisonalen Effekten beim operativen Cashflow. Für das Jahresende 2026 erwartet der Konzern allerdings einen Rückgang der Nettoverschuldung auf etwa 12 Milliarden Euro. Eine wichtige Rolle spielt dabei die bilanzielle Entkonsolidierung der Offshore-Windprojekte Vanguard West und Vanguard East im Zuge der Partnerschaft mit KKR. RWE erwartet zudem, dass das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zum Jahresende unter dem angestrebten Faktor von 3,0 bleibt. Für die RWE-Aktie ist die finanzielle Disziplin entscheidend. Hohe Investitionen können langfristig Wert schaffen, bergen jedoch Risiken, wenn Projektkosten steigen oder erwartete Erträge ausbleiben.
Strompreise und Regulierung: Die größten Risiken für RWE
Trotz der positiven Aktienanalyse von Deutsche Bank Research bestehen erhebliche Risiken. Erstens können sinkende Strompreise die Erträge bestimmter Kraftwerke und Handelsaktivitäten belasten. Zweitens beeinflussen Wetterbedingungen die Produktion von Wind- und Solaranlagen. Drittens erfordert der Ausbau des Kraftwerksportfolios hohe Investitionen. Viertens können politische Entscheidungen und regulatorische Änderungen die Wirtschaftlichkeit einzelner Projekte verändern. Fünftens bleibt die Entwicklung der Finanzierungskosten wichtig. Sechstens können besonders starke Handelsergebnisse nicht ohne Weiteres dauerhaft wiederholt werden. James Brand von Deutsche Bank Research berücksichtigt in seiner Branchenbetrachtung ebenfalls politische Risiken. Das Rating "Buy" bedeutet deshalb nicht, dass RWE frei von Unsicherheiten wäre. Vielmehr setzt die positive Bewertung voraus, dass der Konzern seine Wachstumsstrategie wirtschaftlich erfolgreich umsetzt.
RWE-Aktie: Die wichtigsten Chancen für Anleger
Die erste große Chance liegt im starken Gewinnwachstum. Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie sogar um 42 Prozent. Zweitens profitiert RWE von einer breiten Aufstellung aus erneuerbaren Energien, flexibler Stromerzeugung und Energiehandel. Drittens könnten neue Windparks, Solaranlagen und Batteriespeicher langfristig zusätzliche Erträge liefern. Viertens eröffnet der Ausbau flexibler Kraftwerkskapazitäten neue Geschäftsmöglichkeiten. Fünftens könnte die geplante jährliche Dividendenerhöhung um 10 Prozent langfristige Investoren ansprechen. Sechstens sieht James Brand von Deutsche Bank Research weiteres Potenzial für europäische Versorger, weil die Gewinnerwartungen teilweise zu niedrig sein könnten. Siebtens ergibt sich aus dem Kursziel 67 Euro gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 19,4 Prozent.
Was muss passieren, damit RWE 67 Euro erreicht?
Für eine Annäherung an das Kursziel von 67 Euro müsste RWE seine starke operative Entwicklung fortsetzen. Besonders wichtig wäre, dass das Gewinnwachstum nicht ausschließlich von außergewöhnlich guten Handelsergebnissen abhängt. Auch die Bereiche Offshore Wind, Onshore Wind und Solar sowie Flexible Generation sollten nachhaltig attraktive Beiträge liefern. Darüber hinaus muss der Konzern seine milliardenschweren Investitionsprojekte wirtschaftlich erfolgreich umsetzen. Eine stabile Bilanz und die Einhaltung der Verschuldungsziele könnten das Vertrauen der Anleger stärken. Zusätzliche Impulse wären möglich, wenn die Gewinne die bisherigen Markterwartungen übertreffen. Genau hier setzt die Branchenanalyse von James Brand an. Deutsche Bank Research sieht einen positiven Gewinnzyklus, der noch nicht vollständig in den Konsensschätzungen berücksichtigt sein könnte. Das bestätigte Rating "Buy" und das erhöhte Kursziel 67 Euro unterstreichen diese Erwartung.
Fazit: RWE-Aktie mit fast 20 Prozent Kurspotenzial – Deutsche Bank bleibt bullish
Die RWE-Aktie bietet nach Einschätzung von Deutsche Bank Research weiterhin attraktive Perspektiven. In seiner aktuellen RWE-Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht James Brand das Kursziel von 65 auf 67 Euro und bestätigt das Rating "Buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 56,10 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 19,4 Prozent. Die fundamentalen Argumente sind überzeugend: RWE steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro und erhöhte das bereinigte Ergebnis je Aktie um 42 Prozent auf 2,52 Euro. Gleichzeitig investiert der Konzern massiv in erneuerbare Energien, flexible Kraftwerke und Netzinfrastruktur. Auch die geplante jährliche Dividendenerhöhung um 10 Prozent bis 2031 könnte langfristige Anleger interessieren. Allerdings bleiben hohe Investitionen, Strompreisrisiken und regulatorische Unsicherheiten wichtige Herausforderungen. Für James Brand steht dennoch fest, dass der europäische Versorgersektor von einem starken Gewinnzyklus profitieren könnte. Die Konsensschätzungen für einige integrierte Versorger erscheinen dem Analysten zu niedrig. Deutsche Bank Research hält deshalb an seiner positiven RWE-Aktienanalyse fest. Die entscheidende Frage lautet nun, ob RWE die hohen Gewinnerwartungen auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann. Gelingt dies, könnte das Kursziel von 67 Euro stärker in den Fokus der Anleger rücken.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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