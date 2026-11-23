Die RWE-Aktie bietet nach Einschätzung von Deutsche Bank Research weiterhin attraktive Perspektiven. In seiner aktuellen RWE-Aktienanalyse vom 23. November 2026 erhöht James Brand das Kursziel von 65 auf 67 Euro und bestätigt das Rating "Buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 56,10 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 19,4 Prozent. Die fundamentalen Argumente sind überzeugend: RWE steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro und erhöhte das bereinigte Ergebnis je Aktie um 42 Prozent auf 2,52 Euro. Gleichzeitig investiert der Konzern massiv in erneuerbare Energien, flexible Kraftwerke und Netzinfrastruktur. Auch die geplante jährliche Dividendenerhöhung um 10 Prozent bis 2031 könnte langfristige Anleger interessieren. Allerdings bleiben hohe Investitionen, Strompreisrisiken und regulatorische Unsicherheiten wichtige Herausforderungen. Für James Brand steht dennoch fest, dass der europäische Versorgersektor von einem starken Gewinnzyklus profitieren könnte. Die Konsensschätzungen für einige integrierte Versorger erscheinen dem Analysten zu niedrig. Deutsche Bank Research hält deshalb an seiner positiven RWE-Aktienanalyse fest. Die entscheidende Frage lautet nun, ob RWE die hohen Gewinnerwartungen auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann. Gelingt dies, könnte das Kursziel von 67 Euro stärker in den Fokus der Anleger rücken.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.