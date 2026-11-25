Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).
RWE Aktie: Solide Geschäftsaussichten
Starke operative Entwicklung
Bessere Windverhältnisse sowie neu in Betrieb genommene Anlagen und starke Ergebnisbeiträge aus dem Energiehandel hätten RWE in den ersten neun Monaten 2026 zu einem formidablen Ergebniszuwachs verholfen. Die weiteren Ergebnisaussichten schätze die RBI ob der hohen Strompreise günstig ein. Diese hätten im Windschatten des Gaspreises merklich zugelegt. Betreiber mit höherem Erneuerbaren-Exposure wie RWE könnten von dem Preisanstieg tendenziell stärker profitieren als konventionelle Versorger, die höhere Brennstoffkosten berappen müssten. Die Sicherheit des Geschäftsmodells schlage sich aber auch in der Bewertung des Unternehmens nieder, weshalb die RWE-Aktie in puncto KGV gegenüber Vergleichsunternehmen aktuell um 15% höher bewertet sei. Angesichts der guten Ergebnisaussichten bzw. des defensiven Charakters künftiger Zahlungsströme sehe die RBI diesen Aufschlag jedoch als gerechtfertigt an und bestätige die Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. Das Kursziel von EUR 64 (zuvor: EUR 66) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Performanceerwartung schließe die Dividendenrendite mit ein, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegungen
3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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