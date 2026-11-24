Exane BNP Paribas begründet die Hochstufung auf Outperform mit einem Kursziel von 75,60 Euro, bisher standen 68,70 Euro im Raum. Die Deutsche Bank (Analyst James Brand) bleibt bei „Buy“ und hob das Ziel von 65 auf 67 Euro; dabei handelt es sich um einen Branchenkommentar zu europäischen Versorgern und nicht um eine RWE-Einzelstudie mit neuen Modellzahlen. Beide Urteile sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.

Dass der Kurs kaum reagiert, passt zum Bild der vergangenen Monate: Die RWE Aktie notiert rund 8 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 62,38 Euro (17. September 2026) und deutlich über dem Tief von 42,83 Euro vom Dezember 2025. Der Markt scheint viel Gutes bereits einzupreisen.