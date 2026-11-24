Die RWE Aktie (ISIN: DE0007037129, Ticker: RWE) notierte am Dienstagmorgen um 09:01 Uhr im Xetra-Handel bei 57,00 Euro, ein Plus von 0,25 Prozent. Der Auslöser: Exane BNP Paribas hat den Versorger am Montag von „Neutral“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro angehoben, am selben Tag erhöhte die Deutsche Bank ihr Ziel von 65 auf 67 Euro. Die RWE Aktienprognose der Analysten ist damit überwiegend positiv: Der Konsens von 18 Häusern liegt bei rund 70 Euro und damit gut 20 Prozent über dem Kurs. Warum die Aktie auf die Anhebungen kaum reagiert und was die RWE Aktie Prognose 2026/2027 tatsächlich trägt, zeigt diese Einordnung.
RWE Aktie Prognose: Exane stuft hoch, der Konsens liegt bei knapp 70 Euro – rechtfertigt das Gewinnwachstum den Bewertungsaufschlag?
Die RWE Aktienprognose der Analysten: Exane BNP Paribas hebt auf Outperform und Kursziel 75,60 Euro, die Deutsche Bank auf 67 Euro, der Konsens liegt bei rund 70 Euro. Was Unternehmensprognose, Kursziele und Bewertung zur RWE Aktie sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- RWE AG
- Ticker / ISIN
- RWE (Xetra) / DE0007037129
- Marktkapitalisierung
- rund 43 Mrd. € (Kurs 55,70 €, 20.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 42,83 € bis 62,38 € (Hoch am 17.09.2026)
- Dividende 2026 (Ziel)
- 1,32 € je Aktie
- Nächste Zahlen
- 4. März 2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 24.11.2026, Kurs: Xetra, 24.11.2026, 09:01 Uhr; Kennzahlen laut Unternehmensangaben und Analystenschätzungen
Der Auslöser
Was ist bei der RWE Aktie passiert? Zwei Anhebungen in 24 Stunden
Der Montag brachte für die RWE Aktie gleich zwei Kurszielanhebungen. Die Kursreaktion fiel am Dienstagmorgen dennoch minimal aus.
Exane BNP Paribas begründet die Hochstufung auf Outperform mit einem Kursziel von 75,60 Euro, bisher standen 68,70 Euro im Raum. Die Deutsche Bank (Analyst James Brand) bleibt bei „Buy“ und hob das Ziel von 65 auf 67 Euro; dabei handelt es sich um einen Branchenkommentar zu europäischen Versorgern und nicht um eine RWE-Einzelstudie mit neuen Modellzahlen. Beide Urteile sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Dass der Kurs kaum reagiert, passt zum Bild der vergangenen Monate: Die RWE Aktie notiert rund 8 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 62,38 Euro (17. September 2026) und deutlich über dem Tief von 42,83 Euro vom Dezember 2025. Der Markt scheint viel Gutes bereits einzupreisen.
Geschäftsmodell
Wofür steht die RWE Aktie? Vom Kohlekonzern zum Erneuerbaren-Investor
RWE hat sich vom klassischen Stromerzeuger zu einem Konzern entwickelt, dessen Ergebnis in vier Segmenten entsteht: Offshore-Wind, Onshore-Wind und Solar, flexible Erzeugung (Gas, Speicher, Biomasse) und Energiehandel. Bis 2031 will das Unternehmen netto 35 Milliarden Euro investieren, rund 17 Milliarden davon in den USA, und die Kapazität um 25 Gigawatt auf etwa 65 Gigawatt erhöhen. Gerade die Nachfrage aus Rechenzentren gilt als zusätzlicher Wachstumstreiber für Strom aus flexibler Erzeugung und Erneuerbaren.
Zahlen und Guidance
RWE Aktie: Was sagen Zahlen und Unternehmensprognose für 2026 und 2027?
Die Neunmonatszahlen vom 11. November fielen stark aus: Das bereinigte EBITDA stieg auf 4,58 Milliarden Euro nach 3,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, ein Plus von rund 35 Prozent; der Analystenkonsens hatte 4,43 Milliarden Euro erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 2,52 Euro (+42 Prozent), das bereinigte Nettoergebnis bei gut 1,8 Milliarden Euro. Damit sind etwa 85 Prozent des Jahresziels erreicht.
|Segment
|9M 2025
|9M 2026
|Veränderung
|Offshore-Wind
|915 Mio. €
|1.110 Mio. €
|+21 %
|Onshore-Wind/Solar
|1.242 Mio. €
|1.497 Mio. €
|+21 %
|Flexible Erzeugung
|1.076 Mio. €
|1.343 Mio. €
|+25 %
|Energiehandel
|150 Mio. €
|543 Mio. €
|+262 %
Die vier Segmente ergeben zusammen 4.493 Mio. €; der Rest bis zum Konzernwert wird nicht aufgeschlüsselt.
Quelle: RWE-Zwischenbericht, 11.11.2026
Die Unternehmensprognose für 2026 blieb formal unverändert, RWE sieht sich aber im oberen Bereich: bereinigtes EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, bereinigtes Nettoergebnis von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Unternehmen ein EBITDA von 6,2 bis 6,8 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von im Mittel rund 3,05 Euro in Aussicht, für 2031 rund 4,40 Euro (etwa 12 Prozent pro Jahr). Die Dividende soll für 2026 auf 1,32 Euro steigen und danach jährlich um 10 Prozent wachsen. Die Nettoschulden betrugen Ende September 17,0 Milliarden Euro; zum Jahresende erwartet RWE rund 12 Milliarden Euro, weil Partnererlöse zufließen.
Konsens
Wie lautet die RWE Aktienprognose der Analysten? Konsens knapp unter 70 Euro
Laut Analystenkonsens (Stand 22. November, 18 Analysten) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 69,93 Euro, rechnerisch gut 22 Prozent über dem Kurs von 57,00 Euro. Eine Auswertung von Mitte November zählte 15 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Urteile und keine Verkaufsempfehlung. Die Spanne der Einzelziele reicht von 55 bis 77,50 Euro, je nach Stand und Datenanbieter.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Veränderung
|Exane BNP Paribas
|Outperform (hochgestuft)
|75,60 €
|23.11.2026
|zuvor 68,70 €
|Bank of America
|Kaufen
|76,00 €
|10.11.2026
|bestätigt
|Morgan Stanley
|Kaufen
|75,00 €
|12.10.2026
|zuvor 70,00 €
|Jefferies
|Kaufen
|75,00 €
|01.09.2026
|zuvor 68,00 €
|Goldman Sachs
|Buy
|74,00 €
|16.11.2026
|zuvor 75,00 €
|Barclays
|Overweight
|73,00 €
|12.11.2026
|zuvor 72,00 €
|Berenberg
|Kaufen
|72,00 €
|28.08.2026
|zuvor 68,50 €
|Deutsche Bank Research
|Buy
|67,00 €
|23.11.2026
|zuvor 65,00 €
|DZ Bank
|Kaufen
|fairer Wert 65,00 €
|13.05.2026
|–
|Bernstein
|Market-Perform
|57,00 €
|18.06.2026
|–
Kursziele in Euro, Weitergabe unverändert. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser, Stand 24.11.2026
Auffällig: Goldman Sachs senkte am 16. November leicht von 75 auf 74 Euro, die übrigen jüngeren Änderungen gingen nach oben. Bernstein bleibt mit einem Ziel von 57 Euro der einzige Skeptiker und sieht die Aktie damit ungefähr auf dem aktuellen Kurs fair bewertet. Ein Teil der Einzelurteile stammt aus dem Sommer; die Aktualität ist daher unterschiedlich.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|20,6 Mrd. €
|22,4 Mrd. €
|23,7 Mrd. €
|EBITDA
|6,2 Mrd. €
|7,2 Mrd. €
|7,8 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|3,00 €
|3,18 €
|3,53 €
|KGV (bei 57,00 €)
|rund 19,0
|rund 17,9
|rund 16,1
Schätzungen Dritter, unklar ob bereinigt oder nach IFRS. KGV: Redaktionsrechnung auf Basis von 57,00 €.
Quelle: Analystenschätzungen laut Datenstand 22.11.2026
Bewertung
Ist die RWE Aktie im Branchenvergleich teuer? Der Aufschlag ist sichtbar
Eine Auswertung vom 9. November (Kurs rund 57,40 Euro) ergab für 2026e ein KGV von 19,2 bei RWE, während der Median europäischer Versorger bei 15,2 lag. Rund 26 Prozent Aufschlag stehen damit im Raum. Engie kam auf 12,4, Enel auf 13,3, EDP auf 15,2, Endesa auf 19,0 und Fortum auf 22,9.
KGV 2026e europäischer Versorger im Vergleich
KGV
Quelle: Auswertung Stand 09.11.2026 (RWE-Kurs rund 57,40 €)
Daten als Tabelle
|Unternehmen
|KGV 2026e
|RWE
|19,2
|Fortum
|22,9
|Endesa
|19,0
|EDP
|15,2
|Median Versorger
|15,2
|Enel
|13,3
|Engie
|12,4
Die Analysten begründen den Aufschlag mit dem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum von rund 11 bis 12 Prozent pro Jahr bis 2031 und der Exposition zur KI-getriebenen Stromnachfrage. Goldman Sachs sieht RWE laut Marktberichten unter den europäischen Versorgern als größten Profiteur davon.
Chart
Wie sieht die RWE Aktie charttechnisch aus?
Beschreibend: Nach dem Hoch von 62,38 Euro im September hat die RWE Aktie konsolidiert. Zuletzt lag der Kurs laut einer Auswertung von Anfang November zwischen der 200-Tage-Linie (damals rund 56,9 Euro) und der 50-Tage-Linie (rund 58,5 Euro). Wichtige Marken sind das Jahreshoch bei 62,38 Euro als Widerstand und der Bereich um 55 bis 56 Euro, den der Kurs Ende vergangener Woche testete.
Szenarien
RWE Aktie 2026/2027: Bull-Case, Base-Case und Bear-Case laut Analysten
|Szenario
|Kursziel-Marke
|Argument der Analysten
|Bull-Case
|75–76 € (BofA, Exane, Morgan Stanley, Jefferies)
|Gewinnwachstum von rund 12 % pro Jahr, KI-Stromnachfrage, steigende Dividende
|Base-Case
|rund 70 € (Konsens)
|Ziele 2027 werden erreicht, Bewertung bleibt über dem Sektor
|Bear-Case
|57 € (Bernstein)
|Aktie bereits fair bewertet, Investitionslast, schwankende Handelserträge
Zuordnung nach den Kurszielen Dritter; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Häuser
Termine
Was Anleger bei der RWE Aktie jetzt beobachten
4. März 2027: Geschäftszahlen 2026 und Bestätigung der Prognose für 2027.
13. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Laufend: neue Kursziele der Analysten, Fortschritte bei der Offshore-Partnerschaft mit KKR (Vanguard West und East, rund 2,8 Gigawatt) und Entwicklung der Strom- und Gaspreise.
FAQ
Häufige Fragen zur RWE Aktienprognose
Wie lautet die RWE Aktienprognose der Analysten? Überwiegend positiv: Der Konsens von 18 Analysten sieht im Schnitt rund 70 Euro, die Einzelziele reichen von 55 bis 77,50 Euro.
Welches Kursziel hat Exane BNP Paribas für die RWE Aktie? Das Haus hob am 23. November 2026 das Rating auf „Outperform“ und das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro.
Wie hoch ist die Unternehmensprognose von RWE für 2026? Das bereinigte EBITDA soll 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro erreichen, das bereinigte Nettoergebnis 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro; RWE sieht sich im oberen Bereich.
Wie hoch ist die RWE Dividende? Für 2026 ist eine Dividende von 1,32 Euro je Aktie vorgesehen, danach soll sie jährlich um 10 Prozent steigen.
Wann kommen die nächsten Zahlen der RWE Aktie? Die Geschäftszahlen 2026 sind für den 4. März 2027 terminiert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser unverändert wieder, unter anderem von Deutsche Bank Research (Kaufen, Kursziel 67 Euro, 23.11.2026). Aktiencheck.de macht sich diese nicht zu eigen. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley, Berenberg, DZ Bank, Bernstein.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
RWE AG (RWE): Kaufen, Kursziel 67,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (James Brand), weitere Häuser siehe Tabelle vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 11:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 11:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (James Brand), weitere Häuser siehe Tabelle.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.