Für RWE ergeben sich aus der Transformation des Energiesystems verschiedene langfristige Wachstumschancen. Besonders der steigende Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energiequellen könnte zusätzliche Investitionsmöglichkeiten eröffnen.

Der Ausbau von Wind- und Solarenergie kann die Erzeugungskapazitäten des Konzerns erweitern. Gleichzeitig könnten neue Speichertechnologien und flexible Erzeugungslösungen an Bedeutung gewinnen, wenn der Anteil wetterabhängiger Stromproduktion weiter steigt.

Auch eine zunehmende Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und anderen Wirtschaftsbereichen könnte langfristig die Stromnachfrage unterstützen. Für große Energieunternehmen wie RWE entstehen daraus potenziell neue Geschäftsmöglichkeiten.

Entscheidend ist allerdings, ob diese Entwicklungen tatsächlich zu attraktiven Renditen führen. Wachstum allein garantiert noch keine steigenden Gewinne, insbesondere wenn umfangreiche Investitionen erforderlich sind.

Die aktuelle Aktienanalyse von Goldman Sachs enthält keine konkrete Bewertung dieser einzelnen Chancen. Das bestätigte Rating "buy" zeigt jedoch, dass Alberto Gandolfi seine positive Gesamteinschätzung von RWE beibehält.