Wie stark ist der Gewinn von RWE gestiegen?

Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 42 Prozent auf 2,52 Euro.

Was erwartet RWE für 2026?

RWE rechnet mit einem bereinigten EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro und erwartet das obere Ende der Spanne.

Wie hoch soll die Dividende sein?

Das Dividendenziel für 2026 liegt bei 1,32 Euro je Aktie.