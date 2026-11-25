Die RWE Aktie hat Rückenwind aus Essen: In den ersten neun Monaten 2026 stieg das bereinigte EBITDA um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, nach 3,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte Nettoergebnis kletterte auf 1,8 Milliarden Euro, je Aktie verdiente RWE 2,52 Euro – ein Plus von 42 Prozent. Der Konzern erwartet für das Gesamtjahr nun Ergebnisse am oberen Ende der Prognosespannen.
RWE Aktie: Gewinn plus 35 Prozent, Ziele am oberen Ende – wird der Stromriese zur Dividendenmaschine?
Der Energiehandel liefert, alle Segmente liegen über Vorjahr, und die Dividende soll jährlich steigen. Warum die RWE Aktie nach starken Neunmonatszahlen wieder in den Fokus rückt.
Die Treiber
Energiehandel verdreifacht
Wichtigster Treiber war der Energiehandel, dessen Ergebnis sich mehr als verdreifachte. Vorstandschef Markus Krebber betonte, dass alle Segmente nach neun Monaten über dem Vorjahresniveau liegen. Allein im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 13 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Nach neun Monaten hat RWE bereits rund 85 Prozent des für 2026 geplanten bereinigten Ergebnisses je Aktie erwirtschaftet. Für die RWE Aktie ist das ein klares Signal, dass die Jahresziele erreichbar sind.
Die Projekte
Partner, Kraftwerke, Speicher
Auch bei den Investitionen bewegt sich viel: Der Finanzinvestor KKR übernimmt jeweils 50 Prozent an zwei britischen Offshore-Windprojekten, deren Finanzierung über 35 Banken steht. In der Auktion für neue Reservekraftwerke bietet RWE mit mehr als 1,5 Gigawatt mit. In Italien soll der Batteriespeicher Ragusa Ende 2027 in Betrieb gehen. Das Dividendenziel für 2026 liegt bei 1,32 Euro je Aktie.
RWE zeigt, dass ein Versorger mit Energiehandel und neuen Anlagen kräftig wachsen kann. Die Frage ist, wie viel des Handelsergebnisses sich wiederholen lässt.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Wie stark ist der Gewinn von RWE gestiegen?
Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 42 Prozent auf 2,52 Euro.
Was erwartet RWE für 2026?
RWE rechnet mit einem bereinigten EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro und erwartet das obere Ende der Spanne.
Wie hoch soll die Dividende sein?
Das Dividendenziel für 2026 liegt bei 1,32 Euro je Aktie.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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