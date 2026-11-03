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RWE Aktie: Drei Kraftwerkszuschläge stärken die Perspektive – 75 Euro im Visier!

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 18:59 6 Min.

Jefferies bestätigt für RWE das Kursziel von 75 Euro und sieht die neuen Kraftwerkszuschläge positiv.

Drei Gaskraftwerke, rund 2,1 Gigawatt Kapazität und eine bestätigte Kaufempfehlung: Die RWE-Aktienanalyse von Jefferies vom 03.11.2026 rückt neue Investitionsmöglichkeiten des Energieversorgers in den Mittelpunkt. Analyst Ahmed Farman bestätigt für die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker: RWE) das Kursziel 75 Euro und das Rating "buy". Anlass ist der Zuschlag für drei Gaskraftwerke bei einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur – eine Entwicklung, die Ahmed Farman mit Blick auf Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen positiv einordnet. RWE RWE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen An der Börse legt die Aktie am Dienstag zu. Nach den vorliegenden Kursangaben schließt das Papier am 3. November um 17:38 Uhr MEZ bei 56,84 Euro. Das entspricht einem Tagesgewinn von 0,32 Euro beziehungsweise 0,57%. Der Kursanstieg fällt damit moderat aus. Zum bestätigten Ziel von Jefferies bleibt jedoch ein erheblicher Abstand. Kursziel 75 Euro: Rechnerisch knapp 32% Luft nach oben Zwischen dem angegebenen Schlusskurs von 56,84 Euro und dem Kursziel 75 Euro liegen 18,16 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von rund 31,9%, ohne mögliche Dividenden einzubeziehen. Diese Differenz macht die RWE-Aktienanalyse für Anleger interessant. Mit dem Rating "buy" bleibt Jefferies ausdrücklich auf der Käuferseite. Ahmed Farman sieht nach der neuen Nachricht keinen Anlass, von seiner positiven Einschätzung abzurücken. Allerdings handelt es sich um eine Bestätigung der bisherigen Bewertung. Das Kursziel wurde im Zuge dieser ersten Reaktion nicht angehoben. Der Zuschlag unterstützt somit die bestehende Einschätzung von Jefferies, führt in der vorliegenden Meldung aber nicht zu einer zusätzlichen Erhöhung der Zielmarke. Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig: Die Nachricht stärkt aus Sicht von Ahmed Farman die Investitionsperspektive. Eine daraus unmittelbar abgeleitete Anhebung der Gewinnschätzungen oder des Unternehmenswerts ist in der Zusammenfassung nicht dokumentiert. Drei Gaskraftwerke als Baustein für die weitere Entwicklung Im Zentrum der RWE-Aktienanalyse steht der Zuschlag für drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 2,1 Gigawatt. Das entspricht einer elektrischen Leistung von ungefähr 2.100 Megawatt. Die Zahl beschreibt die Kapazität der Anlagen, nicht deren jährliche Stromproduktion. Ahmed Farman bewertet die Entscheidung als unterstützend für Investitionen in neue, flexible Erzeugungsanlagen. Damit richtet sich der Blick über den aktuellen Handelstag hinaus auf die künftige Aufstellung des Konzerns. Ein Zuschlag ist dabei ein wichtiger Projektschritt, aber noch kein laufender Kraftwerksbetrieb. Aus der vorliegenden Analystenmeldung gehen weder konkrete Inbetriebnahmetermine noch die Investitionssumme oder erwartete Ergebnisbeiträge hervor. Für eine belastbare Berechnung zusätzlicher Gewinne fehlen damit wesentliche Angaben. Das schmälert die strategische Bedeutung der Nachricht nicht. Es verhindert jedoch, dass aus der zugesprochenen Kapazität bereits ein konkreter Gewinnsprung abgeleitet werden kann. Warum flexible Erzeugung wirtschaftlich interessant sein kann Die wirtschaftliche Idee hinter flexiblen Kraftwerken ist grundsätzlich nachvollziehbar: Sie können ihre Erzeugung an den Bedarf anpassen und damit in einem Stromsystem mit schwankender Einspeisung eine wichtige Funktion übernehmen. Für einen Betreiber entsteht daraus eine Chance, wenn die Bereitstellung und der Einsatz dieser Kapazitäten ausreichend vergütet werden. Entscheidend sind dabei die jeweiligen Vertrags- und Marktbedingungen. Die bloße Größe eines Kraftwerksparks sagt noch nicht aus, welche Rendite das eingesetzte Kapital erzielt. Die positive Einordnung von Ahmed Farman bezieht sich in der vorliegenden Zusammenfassung auf die Unterstützung neuer Investitionen. Weitergehende Aussagen über garantierte Erlöse, konkrete Förderzahlungen oder feststehende Renditen enthält die Meldung nicht. Die RWE-Aktienanalyse von Jefferies lässt sich deshalb als positives Signal für die Projektentwicklung lesen. Wie stark die drei Anlagen später zum Ergebnis beitragen können, hängt von ihrer tatsächlichen Umsetzung und den wirtschaftlichen Konditionen ab. Die Chance: Neue Projekte müssen Wert für Aktionäre schaffen Für Aktionäre ist Wachstum besonders dann attraktiv, wenn zusätzliche Investitionen langfristig Erträge erwirtschaften, die ihre Finanzierung und die damit verbundenen Risiken angemessen abdecken. Genau darin liegt die mögliche Bedeutung der neuen Gaskraftwerke. Sollten sich die Projekte wirtschaftlich erfolgreich realisieren lassen, könnten sie die Erzeugungsbasis von RWE erweitern und zusätzliche Ergebnisquellen erschließen. Der Zuschlag schafft dafür eine wichtige Voraussetzung. Mit dem Kursziel 75 Euro und dem Rating "buy" bleibt Jefferies optimistisch für die Aktie insgesamt. Die Zielmarke darf allerdings nicht als isolierter Wertbeitrag der drei Kraftwerke verstanden werden. Sie ist das bestätigte Kursziel für RWE und umfasst damit die Gesamtbewertung des Unternehmens. Ahmed Farman verbindet die neue Nachricht somit mit einer bereits positiven Haltung. Für Anleger liegt der nächste Prüfpunkt darin, ob weitere Informationen zu Projektumfang, Zeitplan und Wirtschaftlichkeit diese Einschätzung untermauern. Die Risiken: Vom Zuschlag bis zum profitablen Betrieb Neue Kraftwerke erfordern Kapital und eine verlässliche Umsetzung. Allgemeine Projektrisiken sind beispielsweise höhere Baukosten, Verzögerungen bei der Fertigstellung oder ungünstigere Finanzierungsbedingungen. Solche Entwicklungen können die erwartete Rendite belasten. Im späteren Betrieb kommt es unter anderem auf das Verhältnis zwischen Stromerlösen und den Kosten für Brennstoff sowie CO2-Emissionen an. Auch die Auslastung und der regulatorische Rahmen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit. Diese Punkte sind allgemeine Risiken von Gaskraftwerksinvestitionen und keine in der Kurzmeldung genannten Einwände von Ahmed Farman. Für die RWE-Aktie bleibt deshalb entscheidend, dass neue Kapazitäten nicht nur technisch entstehen, sondern auch finanziell überzeugen. Ein großer Projektumfang ist für sich genommen noch kein Beleg für steigenden Unternehmenswert. Ebenso wenig ist das rechnerische Potenzial von rund 31,9% eine Renditezusage. Das Kursziel 75 Euro spiegelt die Einschätzung von Jefferies wider. Veränderungen bei Marktbedingungen, Investitionskosten oder Gewinnerwartungen können eine spätere Neubewertung erforderlich machen. Kursplus und Kaufempfehlung: Die Richtung stimmt aus Sicht von Jefferies Der Tagesgewinn von 0,57% passt zu einem freundlichen Börsenbild für die RWE-Aktie. Ob der Kraftwerkszuschlag allein für den Anstieg verantwortlich war, lässt sich aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht ableiten. Klar ist dagegen die Position des Analysehauses: Jefferies bestätigt das Rating "buy", Ahmed Farman hält am Kursziel 75 Euro fest. Die neuen Zuschläge liefern aus seiner Sicht Unterstützung für Investitionen in flexible Erzeugung. Damit bietet die RWE-Aktienanalyse eine positive Perspektive, ohne dass bereits sämtliche wirtschaftlichen Details der Projekte bekannt sind. Für Anleger treffen ein bestätigtes Kaufurteil und ein deutlicher Abstand zur Zielmarke auf die üblichen Risiken kapitalintensiver Energieprojekte. Fazit: Jefferies bleibt optimistisch – die Umsetzung wird entscheidend Drei Gaskraftwerkszuschläge mit rund 2,1 Gigawatt Gesamtkapazität stärken nach Einschätzung von Ahmed Farman die Investitionsperspektive von RWE. Jefferies bekräftigt deshalb seine positive Haltung mit dem Rating "buy" und dem unveränderten Kursziel 75 Euro. Beim angegebenen Schlusskurs von 56,84 Euro liegt die Zielmarke rund 31,9% höher. Das ist ein beachtlicher rechnerischer Spielraum. Ob daraus tatsächliche Kursgewinne werden, hängt jedoch auch davon ab, wie erfolgreich RWE seine Projekte umsetzt und welche Erträge daraus entstehen. Die RWE-Aktienanalyse von Jefferies liefert damit ein klares positives Votum. Den wirtschaftlichen Beweis müssen die Investitionen in den kommenden Projektphasen erbringen. Teile diesen Artikel mit deinen Börsenfreunden – damit in der nächsten Diskussion über RWE nicht nur die Stromrechnung für Spannung sorgt. Das Weiterleiten funktioniert übrigens ganz ohne Netzentgelt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 3. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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