RWE Aktie: Zwei Kurszielanhebungen in 24 Stunden – Exane sieht jetzt 75,60 Euro

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:36 2 Min.

Die RWE Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 0,25 Prozent auf 57,00 Euro. Exane BNP stuft den Versorger auf Outperform hoch und hebt das Kursziel auf 75,60 Euro. Tags zuvor hatte Deutsche Bank Research ihr Ziel auf 67 Euro erhöht.

Bild: RWE AG

Analysten überbieten sich bei einem Versorger aus Essen. Die RWE Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 57,00 Euro, ein Plus von 0,14 Euro oder 0,25 Prozent. Das klingt nach wenig, hat aber einen handfesten Hintergrund: Binnen eines Tages haben zwei Häuser ihre Kursziele angehoben, eines davon gleich mit einer Hochstufung. Kurs der RWE Aktie 57,00 EUR Tagesgewinn am Morgen +0,25 % neues Kursziel von Exane BNP 75,60 EUR neues Kursziel von Deutsche Bank Research 67,00 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:01 Uhr; Analystenangaben laut Goldesel, AD HOC NEWS, FTD Die Studien Exane stuft hoch, die Deutsche Bank legt nach Exane BNP hat die Einstufung für RWE von Neutral auf Outperform angehoben und das Kursziel von 68,70 auf 75,60 Euro erhöht. Am Montag hatte bereits Analyst James Brand von Deutsche Bank Research sein Ziel von 65 auf 67 Euro heraufgesetzt und die Kaufempfehlung bestätigt. Er rechnet im europäischen Versorgersektor mit weiteren positiven Entwicklungen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Bild Wo der Konsens steht Das neue Ziel von Exane liegt am oberen Ende der Spanne. Der Konsens von 18 Analysten lag Mitte November bei knapp 70 Euro, die Einzelziele reichten von 60,00 bis 77,50 Euro. Goldman Sachs nennt 74 Euro, Bernstein ist mit 57 Euro und der Einstufung Market-Perform deutlich vorsichtiger. Gemessen am aktuellen Kurs von 57,00 Euro läge das Exane-Ziel rund 33 Prozent höher (eigene Rechnung). Die RWE Aktie hatte am Freitag bei 55,70 Euro geschlossen und sich seither leicht erholt. Was für die RWE Aktie spricht Hochstufung durch Exane BNP

Zwei Kurszielanhebungen binnen eines Tages

Konsens bei knapp 70 Euro

Versorger als defensive Werte gefragt Was Anleger bedenken sollten Kursreaktion mit 0,25 Prozent sehr verhalten

Bernstein sieht den fairen Wert bei 57 Euro

Abhängigkeit von Strompreisen und Windaufkommen

Hohe Investitionen binden Kapital Einordnung der Redaktion: Auffällig ist an der RWE Aktie weniger das Plus als seine Größe. Eine Hochstufung mit einem Ziel gut 30 Prozent über dem Kurs löst an normalen Tagen mehr aus als 14 Cent. Das spricht dafür, dass der Markt nach den Schwankungen der vergangenen zwei Wochen auf Analystenstimmen kaum noch reagiert. Für Anleger heißt das: Die Argumente der Analysten sind bekannt, den Beweis müssen die Zahlen liefern. FAQ Häufige Fragen zur RWE Aktie Welches Kursziel nennt Exane BNP für die RWE Aktie?

75,60 Euro, zuvor 68,70 Euro. Die Einstufung wurde von Neutral auf Outperform angehoben. Was sagt Deutsche Bank Research?

Das Haus hob das Kursziel am 23. November von 65 auf 67 Euro an und bestätigte die Einstufung Buy. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RWE Aktie?

ISIN DE0007037129, WKN 703712. Handelssymbol an deutschen Börsen: RWE. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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