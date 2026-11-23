In der Nacht zum 19. November griffen Drohnen laut Meduza (unter Berufung auf Interfax) Öllagertanks bei Almetjewsk an. Betrieben wird die Anlage von Transneft-Prikamye. Die Behörden Tatarstans erklärten, ein automatisches Löschsystem habe einen großen Brand verhindert; verletzt wurde niemand. United24 beschreibt die Pumpstation Kaleykino als Knotenpunkt, der Rohöl aus Westsibirien, Tatarstan, Udmurtien und Baschkortostan bündelt und die Druschba-Leitung sowie die Raffinerien in Nischnekamsk speist. Im Februar 2026 war dieselbe Anlage bereits getroffen worden, damals meldete Reuters laut Meduza eine deutlich reduzierte Annahme von Transneft.

Zahlen zu Ausfällen im November liegen nicht vor: Weder Meduza noch United24 nennen Fördermengen oder Exportausfälle. Am Montag kamen weitere Meldungen hinzu, zunächst nur als Schlagzeilen: ein Angriff auf ein Öllager in Tatarstan (Interfax, 06:21 Uhr), beeinträchtigte russische Westexporte (Reuters, 09:58 Uhr) und weitere Abschläge für russisches Urals-Öl an indischen Häfen (Reuters, 13:01 Uhr). Volltexte dazu konnten wir nicht prüfen.