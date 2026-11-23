Der Krieg in der Ukraine erreicht den Ölmarkt: Nach einem Drohnenangriff auf die Pumpstation Kaleykino in Tatarstan am 19. November meldet Interfax am Montagmorgen (06:21 Uhr) einen weiteren Angriff auf ein Öllager der Region, und Reuters berichtet, dass Russlands westliche Ölexporte durch schlechtes Wetter und Drohnenangriffe beeinträchtigt sind. Dennoch gab der Ölpreis nach: Brent kostete am Montag laut JournalArta zeitweise 88,36 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 4,55 Prozent. Für Anleger heißt das: Die Risikoprämie aus dem Russland-Konflikt wird derzeit von Angebotssorgen anderswo und Überschussprognosen überlagert.
Russland-Öl: Drohnen auf Tatarstan, Urals-Abschläge in Indien weiten sich aus – wie viel Friedenshoffnung steckt im Brent-Preis?
Ukrainische Drohnen treffen erneut Ölanlagen in Tatarstan, russische Westexporte leiden unter Wetter und Angriffen, die Abschläge für Urals-Öl in Indien wachsen. Gleichzeitig laufen Friedensgespräche ohne Durchbruch. Was das für Brent, Ölwerte und Anleger bedeutet.
Lage
Was ist in Tatarstan und bei den russischen Ölexporten passiert?
In der Nacht zum 19. November griffen Drohnen laut Meduza (unter Berufung auf Interfax) Öllagertanks bei Almetjewsk an. Betrieben wird die Anlage von Transneft-Prikamye. Die Behörden Tatarstans erklärten, ein automatisches Löschsystem habe einen großen Brand verhindert; verletzt wurde niemand. United24 beschreibt die Pumpstation Kaleykino als Knotenpunkt, der Rohöl aus Westsibirien, Tatarstan, Udmurtien und Baschkortostan bündelt und die Druschba-Leitung sowie die Raffinerien in Nischnekamsk speist. Im Februar 2026 war dieselbe Anlage bereits getroffen worden, damals meldete Reuters laut Meduza eine deutlich reduzierte Annahme von Transneft.
Zahlen zu Ausfällen im November liegen nicht vor: Weder Meduza noch United24 nennen Fördermengen oder Exportausfälle. Am Montag kamen weitere Meldungen hinzu, zunächst nur als Schlagzeilen: ein Angriff auf ein Öllager in Tatarstan (Interfax, 06:21 Uhr), beeinträchtigte russische Westexporte (Reuters, 09:58 Uhr) und weitere Abschläge für russisches Urals-Öl an indischen Häfen (Reuters, 13:01 Uhr). Volltexte dazu konnten wir nicht prüfen.
Diplomatie
Wie weit sind die Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA?
Die Angriffe fallen in eine Phase vorsichtiger Diplomatie. Nach zwei Tagen trilateraler Gespräche in Abu Dhabi, den ersten direkten Verhandlungen nach neun Monaten Pause, gab es laut Al Jazeera (12.11.2026) am 11. November keinen Durchbruch, aber die Ankündigung eines weiteren Gefangenenaustauschs. Die USA nannten weiter Differenzen, unter anderem beim Thema Territorium, bei Sicherheitsgarantien nach dem Krieg gebe es etwas Fortschritt. Am 12. November trafen die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner Präsident Putin in Moskau, der Kreml nannte die Gespräche nützlich. Putin will das Thema laut seinem Berater Juri Uschakow mit Präsident Trump beim APEC-Gipfel in China später im Monat fortsetzen.
Die Positionen bleiben weit auseinander: Moskau lehnt laut Al Jazeera eine NATO-Erweiterung und eine dauerhafte europäische Truppenpräsenz in der Ukraine ab, Kiew verweigert die Abgabe des Donbas. Präsident Selenskyj sieht in politischen Veränderungen, etwa der Wahl der US-Demokraten, ein mögliches Zeitfenster. Aktiencheck.de bewertet keine der Positionen.
Das große Bild
Warum sinkt der Ölpreis, obwohl Russlands Exporte unter Druck stehen?
Laut JournalArta überwiegen am Montag die Erholung der Ölexporte aus dem Nahen Osten und Prognosen eines globalen Angebotsüberschusses die regionalen Spannungen. Dow Jones Newswires meldete gegen 13:37 Uhr Brent bei 91,05 US-Dollar (-0,78 Prozent) und WTI bei 82,10 US-Dollar; WTI liegt damit seit Jahresbeginn rund 43 Prozent im Plus, aber in fünf Tagen etwa 7 Prozent im Minus. Reuters meldete zudem, dass Libyens Sharara-Pipeline nach einer Ventilschließung wieder in Betrieb ist, was zusätzliches Angebot signalisiert.
|Sorte
|Preis
|Veränderung
|Stand
|Brent
|88,36 USD
|-4,55 %
|11:46 GMT
|Brent
|91,05 USD
|-0,78 %
|13:37 Uhr MEZ
|Brent
|90,67 USD
|-2,1 %
|15:50 Uhr MEZ
|WTI
|82,02 USD
|-2,33 %
|11:46 GMT
|WTI
|82,10 USD
|-0,88 %
|13:37 Uhr MEZ
Unterschiedliche Uhrzeiten und Quellen; Werte nicht direkt vergleichbar. WTI-Werte der beiden Quellen weichen leicht ab.
Quelle: JournalArta (11:46 GMT); Dow Jones Newswires/marketscreener (13:37 Uhr); Dow Jones (15:50 Uhr)
Für Aktien bleibt die Verbindung indirekt. Ölwerte wie die Shell Aktie, die BP Aktie oder die TotalEnergies Aktie hängen am Ölpreis; eine belegte Kursreaktion auf die Meldungen aus Tatarstan gibt es nicht. Auf der anderen Seite stehen Verbraucher von Treibstoff, etwa Airlines und Chemiewerte, für die ein niedrigerer Ölpreis die Kosten senkt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Marktreaktion. Der DAX schloss am Montag laut dpa-AFX (17:46 Uhr) 2,15 Prozent höher bei 25.337 Punkten.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Öl und Russland jetzt beobachten?
Ob weitere Drohnenangriffe auf Transneft-Anlagen belegbare Exportausfälle auslösen.
Wie sich die Urals-Abschläge in Indien entwickeln.
Ob Trump und Putin beim APEC-Gipfel in China später im November über den Krieg sprechen.
Ob Brent die Marke von 90 US-Dollar nachhaltig unterschreitet oder wieder überschreitet.
Häufige Fragen zu Russland-Öl und Ölpreis
Wo wurden russische Ölanlagen angegriffen? Am 19. November trafen Drohnen laut Meduza und United24 die Pumpstation Kaleykino bei Almetjewsk in Tatarstan; am 23. November meldete Interfax einen weiteren Angriff auf ein Öllager der Region.
Wie reagiert der Ölpreis auf die Angriffe? Brent gab am Montag nach: Laut JournalArta lag er bei 88,36 US-Dollar (-4,55 %), laut Dow Jones Newswires um 15:50 Uhr bei 90,67 US-Dollar (-2,1 %).
Wie stehen die Friedensgespräche? Nach Abu Dhabi (10./11. November) gab es keinen Durchbruch, aber einen angekündigten Gefangenenaustausch; Differenzen bestehen unter anderem beim Thema Territorium.
Was bedeutet das für Ölaktien wie Shell, BP oder TotalEnergies? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt; die Papiere hängen am Ölpreis.
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