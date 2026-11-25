Die US-Regierung hat ihren Kurs gegenüber Russland offenbar neu sortiert: Wie die „Financial Times“ am Mittwoch berichtete, haben die Trump-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner europäischen Regierungsvertretern mitgeteilt, dass Unternehmenskooperationen mit Russland nicht mehr zentraler Teil des US-Angebots sind (Berliner Zeitung, 25.11.2026, 11:27 Uhr, unter Berufung auf die FT). Ein US-Regierungsvertreter widersprach: Wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kriegsende bleibe Gegenstand der Verhandlungen. Für Anleger stellt sich die Frage, was das für Ölpreis, Dieselmarkt, Energieaktien und Sanktionen bedeutet. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX).
Russland-Diesel: US-Ausnahme bis April 2027, Exporte verdoppelt – Wer profitiert, wenn Washington Wirtschaftsdeals zurückstellt?
Laut Financial-Times-Bericht rücken Trumps Unterhändler von Geschäftsangeboten an Russland ab, ein US-Regierungsvertreter widerspricht. Gleichzeitig hat sich Russlands Dieselexport im Oktober laut Kpler auf 271.000 Barrel pro Tag verdoppelt. Was das für Ölpreis, Energieaktien und Sanktionen heißt.
Wichtig: Beide deutschsprachigen Berichte stützen sich auf dieselbe Quelle, die FT unter Berufung auf fünf Regierungsvertreter. Eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor.
Was ändert sich an der US-Strategie gegenüber Russland?
Nach dem Bericht rückt ein Ansatz in den Vordergrund, den die Berliner Zeitung „Land gegen Frieden“ nennt: Fokus auf den Donbass und auf Sicherheitsgarantien nach Nato-Vorbild. Ob die USA diesem Modell zustimmen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuvor waren laut Berichten Geschäftsideen im Gespräch, darunter eine US-Beteiligung an Nord Stream, gemeinsame Ölförderung vor Sachalin, Lukoil-Auslandsvermögen, eine Novatek-Beteiligung an einem LNG-Projekt in Alaska und die Wiederaufnahme russischer Pipelinegaslieferungen nach Europa. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich gegen eine Wiederinbetriebnahme von Nord Stream ausgesprochen.
Der Kreml zeigt laut Web.de kaum Interesse an Wirtschaftsvereinbarungen; Russland geht demnach davon aus, dass ein Friedensschluss zu Sanktionslockerungen führt. Wolodymyr Selenskyj nannte am Dienstag in einem Bloomberg-Interview das Ziel einer Vereinbarung bis Januar, Donald Trump sagte, er sei an keine Frist gebunden (Berliner Zeitung).
Warum hat sich Russlands Dieselexport verdoppelt?
Am 9. Oktober hatte Trump nach einem Telefonat mit Putin eine Vereinbarung über russischen Diesel verkündet: zunächst mehr als 300.000 Tonnen, im November weitere 500.000 Tonnen, danach eine Million Tonnen (Angaben Trumps). Am selben Tag erteilte das US-Finanzministerium eine Ausnahmegenehmigung von bestimmten Russland-Sanktionen für den Dieselhandel, gültig bis 7. April 2027. Ziel war laut Bericht, die nach dem Iran-Krieg gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken.
Laut dem Datenanbieter Kpler verdoppelten sich Russlands Dieselexporte im Oktober von durchschnittlich 135.000 auf 271.000 Barrel pro Tag, Lieferungen gingen unter anderem nach Brasilien und in die Türkei. Bis zum 20. November hatte laut „Wall Street Journal“ keine Ladung den US-Markt erreicht.
|Datum
|Ereignis
|9.10.2026
|Trump verkündet Dieselvereinbarung, US-Ausnahmegenehmigung bis 7.4.2027
|Oktober
|Russlands Dieselexport verdoppelt sich auf 271.000 Barrel/Tag
|20.11.2026
|Laut WSJ noch keine Ladung am US-Markt
|Januar
|Selenskyj strebt Einigung an
Quelle: Berliner Zeitung (FT, Kpler, WSJ), 25.11.2026
Was bedeutet das für Ölpreis, Energieaktien und Rüstungsaktien?
Aktuelle Brent- oder WTI-Stände nennen die gelesenen Quellen nicht; aktiencheck.de nennt deshalb keinen Preis. Einschätzung der Redaktion: Mehr russischer Diesel auf dem Weltmarkt dämpft tendenziell die Dieselpreise, ein Sanktionsende würde zusätzliches Angebot bedeuten, während zerschlagene Wirtschaftsdeals Energiekonzerne mit Russland-Bezug wie Lukoil oder Novatek betreffen, die nicht an deutschen Börsen im Fokus stehen. Für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie sind Verhandlungsfortschritte und Sicherheitsgarantien ein Stimmungsfaktor, die Quellen nennen aber keine Kursbewegungen.
Häufige Fragen zu Russland-Diesel und Sanktionen
Gilt die US-Ausnahme für russischen Diesel noch? Ja, laut Bericht bis 7. April 2027.
Wie stark sind Russlands Dieselexporte gestiegen? Von 135.000 auf 271.000 Barrel pro Tag im Oktober (Kpler).
Streichen die USA Wirtschaftsdeals mit Russland? Das berichtet die FT, ein US-Regierungsvertreter widerspricht.
Wie reagiert der DAX? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten (dpa-AFX).
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