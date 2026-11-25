Nach dem Bericht rückt ein Ansatz in den Vordergrund, den die Berliner Zeitung „Land gegen Frieden“ nennt: Fokus auf den Donbass und auf Sicherheitsgarantien nach Nato-Vorbild. Ob die USA diesem Modell zustimmen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuvor waren laut Berichten Geschäftsideen im Gespräch, darunter eine US-Beteiligung an Nord Stream, gemeinsame Ölförderung vor Sachalin, Lukoil-Auslandsvermögen, eine Novatek-Beteiligung an einem LNG-Projekt in Alaska und die Wiederaufnahme russischer Pipelinegaslieferungen nach Europa. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich gegen eine Wiederinbetriebnahme von Nord Stream ausgesprochen.

Der Kreml zeigt laut Web.de kaum Interesse an Wirtschaftsvereinbarungen; Russland geht demnach davon aus, dass ein Friedensschluss zu Sanktionslockerungen führt. Wolodymyr Selenskyj nannte am Dienstag in einem Bloomberg-Interview das Ziel einer Vereinbarung bis Januar, Donald Trump sagte, er sei an keine Frist gebunden (Berliner Zeitung).