Rüstungsaktien vor dem Shenzhen-Gipfel: Moskau will über die Ukraine reden, Washington nicht – was auf Rheinmetall, Hensoldt und Renk zukommt

Rheinmetall hat seit dem Rekordhoch im Januar mehr als 60 Prozent verloren. Auslöser waren eine gesenkte Umsatzprognose Anfang November, die Gewinnwarnung des tschechischen Konkurrenten CSG und eine Serie von Kurszielsenkungen. Goldman Sachs schnitt sein Ziel am Montag von 2.100 auf 1.350 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Die Aktie startete mit einem Plus in die Woche. Gleichzeitig zeigt die Nachrichtenlage, dass die Bedrohung an der NATO-Ostflanke nicht abnimmt: Estland schließt nach einem versuchten Anschlag auf einen Drohnenhersteller ab 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland. Am 26. und 27. November stellt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele vor.