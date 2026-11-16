Es ist die große Unbekannte des Gipfels. Nach Angaben der US-Regierung soll der Ukraine-Krieg beim Dreiertreffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin am Donnerstag in Shenzhen ausgeklammert werden. Moskau sieht das anders: Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow erklärte laut russischen Staatsmedien, die Gespräche in Shenzhen sollten die diplomatischen Bemühungen um eine Verhandlungslösung fortsetzen. Laut „Wall Street Journal“ hatte Putin das Dreierformat bereits in einem Telefonat mit Trump am 9. Oktober vorgeschlagen – in der Hoffnung, den Krieg zu Bedingungen zu beenden, die Moskau entgegenkommen. Für Europas Rüstungsaktien ist das eine heikle Gemengelage.
Rüstungsaktien vor dem Shenzhen-Gipfel: Moskau will über die Ukraine reden, Washington nicht – was auf Rheinmetall, Hensoldt und Renk zukommt
Offiziell soll die Ukraine beim Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin am Donnerstag kein Thema sein. Doch der Kreml will darüber sprechen, und Putin hatte das Treffen ursprünglich vorgeschlagen, um über ein Kriegsende zu verhandeln. Für Europas Rüstungsaktien, die ohnehin unter Druck stehen, wird Shenzhen zum Stimmungstest. Die Analyse: Was auf dem Spiel steht, wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk reagieren könnten und warum ein Frieden die Aufrüstung nicht beenden würde.
Die Fronten
Wer was von Shenzhen will
Russland
Will über ein Ende des Krieges sprechen. Ob Putin im Dezember zum G20-Gipfel nach Miami reist, hängt laut Uschakow maßgeblich davon ab, welche Fortschritte in Shenzhen erzielt werden.
USA
Wollen die Ukraine aus der Dreierrunde heraushalten und setzen auf Atomwaffen und den Iran-Krieg. Trump hatte im Oktober aber erklärt, er sei bereit, mit Putin und Xi über ein Kriegsende zu sprechen – auch ohne Selenskyj.
China
Zeigte laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Oktober wenig Interesse an einem Dreiergipfel mit Ukraine-Schwerpunkt.
Ukraine und Europa
Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht darauf, dass über die Ukraine nur mit der Ukraine verhandelt wird. Kanzler Merz warnt vor einem „zweiten Anchorage-Moment“.
Die Erwartungen in Washington sind gering: Ein US-Beamter sagte, man rechne in Shenzhen nicht mit Vereinbarungen. Doch die Börse handelt nicht nur Ergebnisse, sondern auch Andeutungen. Schon ein gemeinsames Statement zur Ukraine oder ein Hinweis auf weitere Gespräche könnte Rüstungswerte bewegen.
Die Aktien
Eine Branche unter Druck
Der Gipfel trifft Europas Rüstungswerte in einer ohnehin schwachen Phase. Die Ursachen liegen aber nicht nur in der Diplomatie.
Rheinmetall hat seit dem Rekordhoch im Januar mehr als 60 Prozent verloren. Auslöser waren eine gesenkte Umsatzprognose Anfang November, die Gewinnwarnung des tschechischen Konkurrenten CSG und eine Serie von Kurszielsenkungen. Goldman Sachs schnitt sein Ziel am Montag von 2.100 auf 1.350 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Die Aktie startete mit einem Plus in die Woche. Gleichzeitig zeigt die Nachrichtenlage, dass die Bedrohung an der NATO-Ostflanke nicht abnimmt: Estland schließt nach einem versuchten Anschlag auf einen Drohnenhersteller ab 1. Dezember alle Grenzübergänge zu Russland. Am 26. und 27. November stellt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag neue Mittelfristziele vor.
Das Paradox
Warum Frieden die Aufrüstung nicht beendet
Ein Waffenstillstand in der Ukraine würde kurzfristig vor allem bei Munition und Artillerie die Fantasie dämpfen – dort, wo die direkte Kriegsnachfrage am größten ist. Doch Europas Aufrüstung hat sich vom Ukraine-Krieg teilweise entkoppelt. Die NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsziele massiv angehoben, Deutschland finanziert die Bundeswehr über Sondervermögen und die Ausnahme von der Schuldenbremse. Das Grundproblem für die Aktien ist eher das Tempo: Beschaffungsprozesse dauern länger, als Anleger erwartet hatten. Elektronik- und Sensorikspezialisten wie Hensoldt sowie Zulieferer wie Renk hängen stärker an langfristigen Modernisierungsprogrammen als an der Kriegsnachfrage.
Häufige Fragen zu Rüstungsaktien und dem Shenzhen-Gipfel
Wird in Shenzhen über die Ukraine verhandelt?
Laut US-Regierung nicht. Der Kreml will das Thema dagegen ansprechen. Eine abgestimmte Tagesordnung gibt es nicht.
Warum reagieren Rüstungsaktien auf den Gipfel?
Weil jedes Signal einer Annäherung zwischen Washington und Moskau als Hinweis auf mögliche Friedensgespräche gelesen wird.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Am 26. und 27. November 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.