Die RTL Group-Aktie (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) steht unter Druck! Obwohl der europäische Medienkonzern im dritten Quartal die Umsatzerwartungen leicht übertroffen hat und sein Streaming-Geschäft kräftig wächst, sorgt ein vorsichtiger Jahresausblick für Ernüchterung an der Börse. Die Deutsche Bank Research sieht deshalb weiterhin keinen Anlass, ihre neutrale Einschätzung zu ändern. In ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 18. November 2026 bestätigt Analystin Nizla Naizer das Kursziel 35 Euro und das Rating "hold". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 30,75 Euro, einem Minus von 2,8 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 13,82 Prozent. Doch die entscheidende Frage lautet: Reicht das rasante Streaming-Wachstum aus, um die Schwäche des klassischen Fernsehwerbegeschäfts aufzufangen, oder droht der RTL Group eine längere Phase enttäuschender Ergebnisse?
RTL Group Aktie: Wird die Streaming-Offensive zum Befreiungsschlag?
Deutsche Bank bleibt vorsichtig
Deutsche Bank Research: Nizla Naizer bestätigt Kursziel 35 Euro
Die Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 18. November 2026 fällt differenziert aus. Analystin Nizla Naizer belässt das Kursziel für die RTL Group unverändert bei 35 Euro und bestätigt das Rating "hold". Im Mittelpunkt stehen die jüngsten Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Nach Einschätzung von Nizla Naizer hat die RTL Group mit ihrem Umsatz die Konsensschätzung leicht übertroffen. Allerdings liegt der aktualisierte Ausblick für das Gesamtjahr nun am unteren Rand der Erwartungen. Genau dieser Gegensatz erklärt die Zurückhaltung von Deutsche Bank Research. Einerseits zeigt die Umsatzentwicklung, dass der Konzern mit seiner Transformation Fortschritte erzielt. Andererseits bleibt die Ertragsentwicklung durch den schwachen Fernsehwerbemarkt belastet. Das unveränderte Rating "hold" signalisiert deshalb, dass Nizla Naizer derzeit keine ausreichend überzeugende Grundlage für eine optimistischere Einstufung sieht.
RTL Group-Aktie bei 30,75 Euro: Sind 13,82 Prozent Kurspotenzial attraktiv?
Der aktuelle Xetra-Kurs von 30,75 Euro liegt deutlich unter dem Kursziel 35 Euro von Deutsche Bank Research. Die rechnerische Differenz beträgt 4,25 Euro beziehungsweise 13,82 Prozent. Für Anleger klingt dies zunächst nach einer interessanten Erholungschance. Doch ein Kursziel oberhalb des aktuellen Börsenkurses ist nicht automatisch eine Kaufempfehlung. Entscheidend sind auch die Risiken, die mit der erwarteten Geschäftsentwicklung verbunden sind. Bei der RTL Group stehen insbesondere die schwache Nachfrage nach klassischer Fernsehwerbung, die Integration von Sky Deutschland und die Frage nach der zukünftigen Profitabilität im Mittelpunkt. Deutsche Bank Research bleibt deshalb trotz des rechnerischen Aufwärtspotenzials bei ihrem Rating "hold". Nizla Naizer wartet offenbar auf überzeugendere Belege dafür, dass die operative Transformation dauerhaft höhere Gewinne ermöglicht.
Quartalszahlen überraschen positiv: RTL Group steigert Umsatz um 38,4 Prozent
Die am 17. November veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen zunächst eine beeindruckende Umsatzentwicklung. Im dritten Quartal 2026 steigerte die RTL Group ihre Erlöse um 38,4 Prozent auf 1,851 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,337 Milliarden Euro gewesen. Allerdings ist dieser kräftige Anstieg maßgeblich auf die Übernahme von Sky Deutschland zurückzuführen. Organisch, also bereinigt um Veränderungen des Konsolidierungskreises, wuchs der Umsatz um 4,8 Prozent. Für die ersten neun Monate 2026 meldete der Medienkonzern Erlöse von 4,741 Milliarden Euro, ein Plus von 15,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Organisch lag das Wachstum bei 1,6 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die RTL Group zwar wächst, der ausgewiesene Umsatzanstieg aber wesentlich von Zukäufen geprägt ist. Deutsche Bank Research bewertet die Quartalsumsätze positiv, verweist jedoch gleichzeitig auf den vorsichtigen Jahresausblick.
Jahresprognose enttäuscht: RTL Group erwartet nur noch 700 Millionen Euro operatives Ergebnis
Die größte Enttäuschung der jüngsten Geschäftszahlen liegt im Ausblick. Die RTL Group erwartet für 2026 nun einen Konzernumsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Damit liegt die Prognose am unteren Ende der bisherigen Bandbreite von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. Noch deutlicher fällt die Anpassung beim bereinigten operativen Ergebnis aus. Das Adjusted EBITA soll rund 700 Millionen Euro erreichen. Zuvor hatte der Konzern rund 725 Millionen Euro mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent in Aussicht gestellt. Der entscheidende Belastungsfaktor ist die schwächere Nachfrage nach klassischer Fernsehwerbung im vierten Quartal. Für Anleger bedeutet dies, dass die positiven Entwicklungen im Streaming-Geschäft die Probleme der traditionellen Fernsehsender zwar zunehmend abfedern, aber noch nicht vollständig beseitigen können. Genau hier setzt die vorsichtige Aktienanalyse von Nizla Naizer an.
Fernsehwerbung bricht ein: Das klassische Geschäftsmodell verliert an Kraft
Die Entwicklung der Werbeeinnahmen zeigt den strukturellen Wandel der Medienbranche besonders deutlich. In den ersten neun Monaten 2026 sanken die TV-Werbeerlöse der RTL Group um 5,2 Prozent auf 1,415 Milliarden Euro. Im dritten Quartal beschleunigte sich der Rückgang sogar auf acht Prozent. Gleichzeitig stiegen die digitalen Werbeerlöse in den ersten neun Monaten um 10,7 Prozent auf 382 Millionen Euro. Damit verschieben sich die Erlösströme zunehmend vom linearen Fernsehen zu digitalen Angeboten. Für die RTL Group ist diese Entwicklung Chance und Risiko zugleich. Einerseits entstehen neue Wachstumsmöglichkeiten durch digitale Werbung und Streaming. Andererseits bleibt das klassische Fernsehgeschäft ein wichtiger Ergebnislieferant. Wenn dessen Einnahmen schneller sinken, als neue digitale Geschäftsmodelle Gewinne aufbauen, kann die Profitabilität unter Druck geraten. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research macht deutlich, dass dieser Übergang weiterhin anspruchsvoll bleibt.
Streaming-Boom bei RTL+: Umsatz steigt um fast 28 Prozent
Der wichtigste Hoffnungsträger der RTL Group ist das Streaming-Geschäft. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Streaming-Erlöse um 27,9 Prozent auf 449 Millionen Euro. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 29,3 Prozent, womit die Erlöse 150 Millionen Euro erreichten. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der zahlenden Abonnenten. Die RTL Group hat ihr Jahresziel von rund neun Millionen zahlenden Kunden für RTL+ und M6+ bereits erreicht. Neben steigenden Abonnentenzahlen profitiert das Geschäft von höheren Abonnementpreisen in Deutschland und wachsenden digitalen Werbeeinnahmen. Für Anleger ist diese Entwicklung entscheidend, weil Streaming zunehmend einen positiven Beitrag zur Profitabilität liefert. Allerdings bleibt offen, wie schnell die digitalen Gewinne den strukturellen Rückgang im klassischen Fernsehgeschäft dauerhaft kompensieren können.
Streaming soll 100 Millionen Euro Gewinnbeitrag liefern
Besonders interessant ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses im Streaming-Segment. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die RTL Group ein bereinigtes EBITA aus Streaming von rund 100 Millionen Euro. Damit hat sich die Ertragsperspektive deutlich verbessert. Noch zu Beginn des Jahres war die Streaming-Profitabilität wesentlich niedriger eingeschätzt worden. Das Geschäft entwickelt sich damit zunehmend von einem kostenintensiven Wachstumsprojekt zu einem bedeutenden Ergebnislieferanten. Für die RTL Group ist dies ein wichtiger strategischer Fortschritt. Langfristig könnte eine höhere Zahl zahlender Abonnenten in Verbindung mit steigenden Werbeeinnahmen die Profitabilität weiter unterstützen. Allerdings erfordert Streaming kontinuierliche Investitionen in Inhalte, Technologie und Kundenbindung. Für die Aktie bleibt deshalb entscheidend, ob das Unternehmen die positive Ergebnisentwicklung nachhaltig fortsetzen kann.
Sky Deutschland: Wird die Übernahme zum entscheidenden Wachstumstreiber?
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Integration von Sky Deutschland. Die Übernahme wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen und hat die Umsatzentwicklung des Konzerns erheblich beeinflusst. Die RTL Group erwartet aus der Zusammenführung mit RTL Deutschland jährliche Synergien von rund 250 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren. Erste positive Effekte sollen bereits 2026 sichtbar werden. Die strategische Logik ist nachvollziehbar: Durch die Bündelung von Inhalten, Technologie, Vermarktung und organisatorischen Strukturen könnten Kosten gesenkt und neue Erlösmöglichkeiten geschaffen werden. Gleichzeitig entsteht ein deutlich größeres Medienangebot. Allerdings sind solche Integrationen komplex und können zunächst zusätzliche Kosten verursachen. Entscheidend wird sein, ob die angekündigten Synergien tatsächlich in der geplanten Höhe und Geschwindigkeit realisiert werden. Für die RTL Group-Aktie könnte eine erfolgreiche Integration langfristig ein wichtiger Kurstreiber werden.
Fremantle liefert positive Impulse: Internationale Inhalte bleiben gefragt
Neben dem Fernseh- und Streaming-Geschäft verfügt die RTL Group mit Fremantle über ein bedeutendes internationales Produktionsunternehmen. Im dritten Quartal 2026 steigerte Fremantle seine Umsätze um 7,8 Prozent auf 482 Millionen Euro. Zu den positiven Impulsen gehörte die Auslieferung der Serie "The Girlfriend" beziehungsweise weiterer internationaler Produktionen an Streaming-Plattformen. Für die ersten neun Monate lag der Umsatz allerdings noch 2,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dies zeigt, dass das Produktionsgeschäft weiterhin von zeitlichen Verschiebungen einzelner Projekte beeinflusst wird. Positiv ist, dass Fremantle für das Gesamtjahr 2026 weiterhin eine operative Marge von neun Prozent anstrebt. Die internationale Nachfrage nach hochwertigen Serien, Unterhaltung und Dokumentationen könnte langfristig zusätzliche Chancen eröffnen. Allerdings bleibt das Geschäft von der Nachfrage großer Medienplattformen und den Produktionsbudgets der Auftraggeber abhängig.
Mittelfristiges Ziel: RTL Group will eine Milliarde Euro operatives Ergebnis erreichen
Trotz des schwächeren Jahresausblicks bestätigt die RTL Group ihr mittelfristiges Ziel eines bereinigten EBITA von einer Milliarde Euro. Ausgehend von den für 2026 erwarteten rund 700 Millionen Euro wäre dafür eine erhebliche Ergebnissteigerung notwendig. Die wichtigsten Hebel sind das profitable Wachstum im Streaming-Geschäft, die Integration von Sky Deutschland und eine Verbesserung der operativen Effizienz. Hinzu kommen mögliche Synergien bei Technologie, Vermarktung und Inhalten. Für Anleger ist diese Zielsetzung attraktiv, weil eine erfolgreiche Umsetzung die zukünftige Ertragskraft deutlich erhöhen könnte. Allerdings muss das Management zunächst beweisen, dass die Belastungen aus dem klassischen Fernsehgeschäft nicht stärker ausfallen als erwartet. Das mittelfristige Ziel bleibt damit eine wichtige Chance, aber keine Garantie für steigende Gewinne.
Dividende als Argument: RTL Group setzt auf hohe Ausschüttungen
Für einkommensorientierte Anleger bleibt auch die Dividendenpolitik interessant. Die RTL Group beabsichtigt weiterhin, mindestens 80 Prozent ihres bereinigten Jahresüberschusses an die Aktionäre auszuschütten. Diese Politik kann die Aktie insbesondere für Investoren attraktiv machen, die regelmäßige Ausschüttungen bevorzugen. Allerdings hängt die tatsächliche Dividendenhöhe von der zukünftigen Gewinnentwicklung ab. Sollte das operative Ergebnis schwächer ausfallen, könnte auch die Ausschüttung entsprechend geringer ausfallen. Hinzu kommen mögliche finanzielle Anforderungen durch die Integration von Sky Deutschland und weitere Investitionen in das Streaming-Geschäft. Eine hohe Ausschüttungsquote allein sollte deshalb nicht als ausreichendes Argument für einen Aktienkauf betrachtet werden.
Chance Nummer eins: Streaming könnte die RTL Group langfristig neu bewerten lassen
Die größte Chance für die RTL Group-Aktie liegt in einer erfolgreichen Transformation des Geschäftsmodells. Sollte Streaming dauerhaft hohe Wachstumsraten erzielen und gleichzeitig steigende operative Gewinne liefern, könnte sich die Ertragsstruktur des Konzerns deutlich verbessern. Besonders interessant ist dabei die Verbindung von Abonnementerlösen und digitaler Werbung. Beide Einnahmequellen können sich gegenseitig ergänzen und die Abhängigkeit vom klassischen Fernsehwerbemarkt reduzieren. Allerdings muss das Unternehmen kontinuierlich attraktive Inhalte anbieten, um Kunden langfristig zu binden. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass die RTL Group wichtige Fortschritte erzielt hat. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung der Aktie entsteht, hängt jedoch von der zukünftigen Profitabilität ab.
Chance Nummer zwei: Sky-Synergien könnten die Gewinne kräftig steigern
Die geplanten jährlichen Synergien von rund 250 Millionen Euro aus der Integration von Sky Deutschland bieten erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Sollten die Einsparungen wie geplant realisiert werden, könnte dies die operative Ertragskraft des Konzerns deutlich unterstützen. Besonders interessant wären strukturelle Verbesserungen bei Technologie, Verwaltung und Vermarktung. Allerdings besteht das Risiko, dass die Integration komplexer ausfällt oder zusätzliche Kosten verursacht. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob die RTL Group konkrete Fortschritte bei der Umsetzung nachweisen kann. Positive Überraschungen könnten das Vertrauen in die mittelfristigen Ergebnisziele stärken.
Risiko Nummer eins: Der Werbemarkt könnte länger schwach bleiben
Das wichtigste kurzfristige Risiko bleibt die Entwicklung des klassischen Fernsehwerbemarktes. Die Nachfrage nach TV-Werbung ist stark von der wirtschaftlichen Lage und den Marketingbudgets großer Unternehmen abhängig. In einem schwachen konjunkturellen Umfeld reduzieren Werbekunden häufig ihre Ausgaben. Gleichzeitig verlagern sich Werbebudgets zunehmend auf digitale Plattformen. Für die RTL Group entsteht daraus ein struktureller Gegenwind. Besonders problematisch wäre es, wenn die TV-Werbeerlöse schneller zurückgehen, als das Streaming-Geschäft zusätzliche Gewinne erzielt. Die vorsichtige Prognose für das vierte Quartal 2026 zeigt, dass dieses Risiko weiterhin erheblich ist.
Risiko Nummer zwei: Streaming-Wachstum allein garantiert keine hohen Gewinne
Hohe Wachstumsraten im Streaming-Geschäft sind positiv, doch entscheidend bleibt die Profitabilität. Investitionen in exklusive Inhalte, Sportrechte, Technologie und Kundenakquisition können erhebliche Kosten verursachen. Gleichzeitig konkurriert die RTL Group mit international etablierten Streaming-Anbietern. Um Kunden langfristig zu gewinnen und zu halten, muss das Unternehmen ein attraktives Angebot bereitstellen. Sollten die Kosten schneller steigen als die Einnahmen, könnte dies die erwarteten Ergebnisverbesserungen begrenzen. Für die Bewertung der RTL Group-Aktie ist deshalb nicht allein die Zahl der Abonnenten entscheidend, sondern vor allem deren wirtschaftlicher Beitrag.
Risiko Nummer drei: Die Integration von Sky Deutschland könnte schwieriger werden
Die Übernahme von Sky Deutschland eröffnet Chancen, bringt jedoch auch Integrationsrisiken mit sich. Unterschiedliche technische Systeme, organisatorische Strukturen und Geschäftsprozesse müssen zusammengeführt werden. Verzögerungen könnten die erwarteten Synergien später eintreten lassen oder zusätzliche Kosten verursachen. Gleichzeitig muss die RTL Group ihre bestehenden Medienangebote erfolgreich weiterentwickeln. Sollte die Integration nicht wie geplant verlaufen, könnten die mittelfristigen Ergebnisziele schwieriger erreichbar werden. Anleger sollten deshalb besonders auf konkrete Fortschritte bei der Zusammenführung der Geschäftsbereiche achten.
Warum Deutsche Bank Research trotz 13,82 Prozent Kurspotenzial bei "hold" bleibt
Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research verdeutlicht, dass positive Geschäftsentwicklungen und erhebliche Risiken gleichzeitig bestehen können. Analystin Nizla Naizer erkennt an, dass die RTL Group mit ihrem Quartalsumsatz die Erwartungen leicht übertroffen hat. Gleichzeitig verweist Nizla Naizer darauf, dass der Ausblick auf das Gesamtjahr nun am unteren Rand der Erwartungen liegt. Diese Einschätzung erklärt die unveränderte Einstufung. Mit dem Kursziel 35 Euro sieht Deutsche Bank Research zwar rechnerisches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs von 30,75 Euro. Das Rating "hold" signalisiert jedoch, dass die Investmentbank die Chancen und Risiken derzeit als weitgehend ausgewogen beurteilt. Für eine optimistischere Einschätzung wären insbesondere eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität und überzeugende Fortschritte bei der Transformation des Geschäftsmodells wichtig.
Fazit: RTL Group-Aktie mit 13,82 Prozent Potenzial – doch Deutsche Bank Research bleibt vorsichtig
Die Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 18. November 2026 liefert ein differenziertes Bild zur RTL Group-Aktie. Analystin Nizla Naizer bestätigt das Kursziel 35 Euro und das unveränderte Rating "hold". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 30,75 Euro und einem Tagesverlust von 2,8 Prozent ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 13,82 Prozent. Die Chancen liegen vor allem im kräftig wachsenden Streaming-Geschäft, der Integration von Sky Deutschland und möglichen Synergien von rund 250 Millionen Euro jährlich. Auch das mittelfristige Ziel eines bereinigten operativen Ergebnisses von einer Milliarde Euro bietet langfristige Perspektiven. Gleichzeitig bleibt die Schwäche des klassischen Fernsehwerbemarktes ein erhebliches Problem. Obwohl die RTL Group im dritten Quartal ihre Umsatzerlöse kräftig steigerte, musste das Management die Erwartungen für das Gesamtjahr an das untere Ende der bisherigen Prognosebandbreiten anpassen. Genau darin liegt der zentrale Kritikpunkt von Deutsche Bank Research. Nizla Naizer sieht zwar eine solide Umsatzentwicklung, bleibt angesichts des schwächeren Ausblicks aber zurückhaltend. Das Kursziel 35 Euro und das Rating "hold" spiegeln deshalb eine ausgewogene Einschätzung wider. Für Anleger wird entscheidend sein, ob das Streaming-Geschäft und die Integration von Sky Deutschland schnell genug zusätzliche Gewinne liefern können, um die Belastungen aus dem traditionellen Fernsehgeschäft nachhaltig auszugleichen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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