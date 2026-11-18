Die größte Enttäuschung der jüngsten Geschäftszahlen liegt im Ausblick. Die RTL Group erwartet für 2026 nun einen Konzernumsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Damit liegt die Prognose am unteren Ende der bisherigen Bandbreite von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro. Noch deutlicher fällt die Anpassung beim bereinigten operativen Ergebnis aus. Das Adjusted EBITA soll rund 700 Millionen Euro erreichen. Zuvor hatte der Konzern rund 725 Millionen Euro mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent in Aussicht gestellt. Der entscheidende Belastungsfaktor ist die schwächere Nachfrage nach klassischer Fernsehwerbung im vierten Quartal. Für Anleger bedeutet dies, dass die positiven Entwicklungen im Streaming-Geschäft die Probleme der traditionellen Fernsehsender zwar zunehmend abfedern, aber noch nicht vollständig beseitigen können. Genau hier setzt die vorsichtige Aktienanalyse von Nizla Naizer an.