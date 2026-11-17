Statt bislang 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 725 Millionen Euro bereinigtem operativem Ergebnis (EBITA) erwartet RTL jetzt etwa 7,1 Milliarden Euro Umsatz und rund 700 Millionen Euro EBITA. Begründung: Die Nachfrage im linearen TV-Werbegeschäft in Deutschland und Frankreich wird im Schlussquartal schwächer ausfallen als geplant.

Wie tief die Delle ist, zeigen die Zahlen zum dritten Quartal: Die Werbeerlöse im klassischen Fernsehen sanken um 8 Prozent, nach neun Monaten steht ein Minus von 5,2 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Konzernumsatz im Quartal um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro – leicht über den Erwartungen der Analysten. Der Sprung geht vor allem auf das Konto von Sky Deutschland, das seit Juni zum Konzern gehört. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, blieb ein Plus von 4,8 Prozent. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 4,7 Milliarden Euro, ohne Sky nur 1,6 Prozent über Vorjahr.