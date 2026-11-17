Erst rot, dann grün: Die RTL-Group-Aktie (Handelssymbol RRTL, ISIN LU0061462528) hat am Dienstag eine Kehrtwende hingelegt, die viel über den Zustand des Fernsehgeschäfts verrät. Europas größter Privatsender-Konzern kappt sein Gewinnziel für 2026, weil Werbekunden im klassischen TV sparen. Zum Handelsstart fiel der Kurs um rund 3 Prozent – kurz darauf stand ein Plus in ähnlicher Größe auf der Tafel. Der Grund für den Stimmungsumschwung heißt Streaming. Und er zeigt, worauf Anleger bei RTL inzwischen wirklich schauen.
RTL-Group-Aktie: Werbeflaute kappt das Gewinnziel – warum der Kurs trotzdem dreht
RTL senkt das Gewinnziel 2026 auf rund 700 Mio. Euro, weil das TV-Werbegeschäft schwächelt. Doch 9 Mio. Streaming-Abos und Sky Deutschland drehen die RTL-Group-Aktie ins Plus.
Steckbrief
- Unternehmen
- RTL Group S.A.
- Sitz
- Luxemburg
- Kurs
- 32,50 € (+2,7 %)
- Tagesspanne
- 30,10 – 32,85 €
- 52-Wochen-Spanne
- 28,25 – 40,20 €
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra gegen 11:30 Uhr
Die Zahlen
Was hat RTL heute gemeldet – und wie stark ist die Prognosesenkung?
Der Konzern aus Luxemburg peilt für 2026 nur noch das untere Ende seiner bisherigen Spannen an. Ein Absturz ist das nicht – aber ein klares Signal, dass der Werbemarkt nicht mitspielt.
Statt bislang 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 725 Millionen Euro bereinigtem operativem Ergebnis (EBITA) erwartet RTL jetzt etwa 7,1 Milliarden Euro Umsatz und rund 700 Millionen Euro EBITA. Begründung: Die Nachfrage im linearen TV-Werbegeschäft in Deutschland und Frankreich wird im Schlussquartal schwächer ausfallen als geplant.
Wie tief die Delle ist, zeigen die Zahlen zum dritten Quartal: Die Werbeerlöse im klassischen Fernsehen sanken um 8 Prozent, nach neun Monaten steht ein Minus von 5,2 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Konzernumsatz im Quartal um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro – leicht über den Erwartungen der Analysten. Der Sprung geht vor allem auf das Konto von Sky Deutschland, das seit Juni zum Konzern gehört. Organisch, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, blieb ein Plus von 4,8 Prozent. Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 4,7 Milliarden Euro, ohne Sky nur 1,6 Prozent über Vorjahr.
Der Lichtblick
Warum dreht die RTL-Group-Aktie trotzdem ins Plus?
Die Antwort steht in einer einzigen Zahl: 9,0 Millionen zahlende Abonnenten zählen die Streamingdienste RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in Frankreich – gut 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit hat RTL sein Ziel für das Gesamtjahr bereits nach neun Monaten erreicht. Die Streaming-Umsätze legten von Januar bis September um fast 28 Prozent zu, das Digitalgeschäft insgesamt wuchs im dritten Quartal um gut 10 Prozent.
Konzernchef Clément Schwebig, der im Frühjahr auf Thomas Rabe folgte, betonte, dass das operative Ergebnis trotz des Gegenwinds im TV-Werbegeschäft organisch gewachsen sei – getragen von Streaming und der Produktionstochter Fremantle.
Streaming wächst zweistellig
Abo-Ziel vorzeitig erreicht, Umsätze fast 28 Prozent im Plus – das ist der Teil des Geschäfts, für den Anleger künftig bezahlen.
Prognose nur leicht gesenkt
Das neue Ziel liegt am unteren Ende der alten Spanne. Viele Investoren hatten nach dem Kursrutsch Schlimmeres eingepreist.
Vorher kräftig gefallen
In knapp zwei Wochen hatte die Aktie laut dpa-AFX rund 10 Prozent verloren – Raum für eine Erleichterungsreaktion.
Das große Bild
Kann Sky Deutschland die TV-Krise ausgleichen?
Der wichtigste strategische Schritt der vergangenen Jahre ist die Übernahme von Sky Deutschland vom US-Konzern Comcast. Der Deal wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen. Laut Bertelsmann, dem Mehrheitseigner von RTL, zahlte RTL beim Vollzug nur 68 Millionen Euro in bar. Comcast kann später bis zu 377 Millionen Euro insgesamt erhalten – allerdings nur, wenn der Kurs der RTL-Group-Aktie innerhalb von fünf Jahren über 36,26 Euro steigt. Eine bemerkenswerte Konstruktion: Der Verkäufer verdient also nur dann richtig mit, wenn auch die RTL-Aktionäre profitieren.
Sky bringt rund 12,3 Millionen zahlende Abonnenten mit. RTL rechnet innerhalb von drei Jahren mit Synergien von 250 Millionen Euro pro Jahr, überwiegend durch Kosteneinsparungen. Zusammen mit RTL+ entsteht so ein Bezahl-Angebot, das im deutschsprachigen Raum mit Netflix, Amazon und Disney mithalten will.
Gleichzeitig spart der Konzern im Kerngeschäft: Bereits im Dezember 2025 hatte RTL Deutschland angekündigt, rund 600 Stellen abzubauen – etwa 10 Prozent der Belegschaft hierzulande.
RTL Group: Ziele für 2026 – alt gegen neu
Mio. €
- Ziel August
- Ziel November
Alte Spanne beim Umsatz: 7.100–7.200 Mio. Euro.
Quelle: RTL Group via senalnews (August) und dpa-AFX/onvista (November)
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Ziel August
|Ziel November
|Bereinigtes EBITA
|rund 725
|rund 700
Was sagen Analysten zur RTL-Group-Aktie und zum Kursziel?
Die Experten sind gespalten – und vor allem skeptisch beim klassischen Fernsehen. Ein Überblick der zuletzt veröffentlichten Einschätzungen (Quellen: finanzen.net, ad-hoc-news):
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Underweight
|28 €
|04.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|30 €
|15.09.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|35 €
|10.09.2026
|Barclays
|Equal Weight
|37 €
|13.04.2026
Einschätzungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zu den heutigen Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch keine neuen Studien vor.
Quelle: finanzen.net, ad-hoc-news.de
JPMorgan-Analyst Daniel Kerven hatte sein Ziel Anfang November von 29 auf 28 Euro gesenkt, weil er mit weiter sinkenden TV-Werbeeinnahmen rechnet. Der Durchschnitt der bei finanzen.net erfassten Kursziele liegt bei 32,75 Euro – praktisch auf Höhe des aktuellen Kurses.
Welche Dividende zahlt RTL?
Für das Geschäftsjahr 2025 schüttete RTL 5,50 Euro je Aktie aus, nach 2,50 Euro im Vorjahr. Der Sprung war allerdings ein Sondereffekt: Er speiste sich aus dem Erlös für den Verkauf von RTL Nederland. Anleger sollten diese Summe daher nicht als neues Normalniveau verstehen.
FAQ zur RTL-Group-Aktie
Warum hat RTL die Prognose gesenkt? Wegen schwacher TV-Werbung in Deutschland und Frankreich. RTL erwartet 2026 nun rund 7,1 Mrd. Euro Umsatz und etwa 700 Mio. Euro bereinigtes EBITA.
Wie viele Streaming-Abonnenten hat RTL? 9,0 Millionen zahlende Abos bei RTL+ und M6+, ein Plus von gut 18 Prozent – das Jahresziel ist bereits erreicht.
Seit wann gehört Sky Deutschland zu RTL? Die Übernahme wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen.
Wie hoch war die letzte Dividende? 5,50 Euro je Aktie für 2025, gestützt durch den Verkauf von RTL Nederland.
Wo liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten? Laut finanzen.net bei 32,75 Euro; die Spanne reicht von 28 Euro (JPMorgan) bis 37 Euro (Barclays).
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