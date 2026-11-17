Die RTL Group Aktie (Ticker RRTL, ISIN LU0061462528) liefert den Widerspruch des Tages: Der Medienkonzern senkt seine Gewinnprognose für 2026, die Aktie fiel zur Xetra-Eröffnung um rund 3 Prozent – und drehte dann ins Plus. Um 09:19 Uhr notierte sie bei 32,45 Euro, 2,2 Prozent über dem Vortagesschluss. Die RTL Group Aktienprognose der Analysten bleibt vorsichtig: Im Schnitt sehen sie die Aktie bei 33,42 Euro (finanzen.net) bis 34,08 Euro (LSEG), also nur wenige Prozent über dem aktuellen Kurs.

Statt rund 725 Millionen Euro erwartet RTL für 2026 nun ein bereinigtes EBITA von rund 700 Millionen Euro. Gleichzeitig hat der Konzern sein Streaming-Ziel von rund 9 Millionen zahlenden Abonnenten bereits nach neun Monaten erreicht. Laut dpa-AFX sahen Händler genau darin den Grund für die Erholung: Das Streaming läuft besser als das klassische Fernsehen. Für jede RTL Group Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, welche der beiden Welten künftig den Ausschlag gibt.