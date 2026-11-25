Warum stieg der Umsatz so stark?

Vor allem wegen der Übernahme von Sky Deutschland, die seit Juni konsolidiert wird.

Was erwartet RTL für 2026?

Rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz und etwa 700 Millionen Euro bereinigtes EBITA.

Wie entwickelt sich das Streaming?

Der Streaming-Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 29 Prozent auf 150 Millionen Euro.