Die RTL Aktie spiegelt den Umbruch der Medienbranche. Im dritten Quartal steigerte die RTL Group den Umsatz um gut 38 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro – vor allem dank der Übernahme von Sky Deutschland, die seit Juni in den Zahlen steckt. Organisch wuchs der Konzern um knapp 5 Prozent, nach neun Monaten aber nur um 1,6 Prozent.
RTL Aktie: Umsatz plus 38 Prozent dank Sky, doch die TV-Werbung bricht ein – kann Streaming den Fernsehriesen retten?
Mit Sky Deutschland ist RTL deutlich gewachsen, Streaming boomt. Gleichzeitig bricht die klassische Fernsehwerbung weg und RTL kappt die Jahresziele. Was die RTL Aktie jetzt bewegt.
Das Problem
Fernsehwerbung im Sinkflug
Die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung sanken im dritten Quartal um 8 Prozent auf 438 Millionen Euro. Weil die Nachfrage im vierten Quartal vor allem in Deutschland und Frankreich schwächer ausfällt als erwartet, kappte RTL die Jahresziele: Der Konzern rechnet nun mit rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz und etwa 700 Millionen Euro bereinigtem EBITA statt bisher 725 Millionen Euro.
Die Hoffnung
Streaming und Sky-Synergien
Lichtblick ist das Streaming: Der Umsatz mit RTL+ und M6+ stieg im Quartal um gut 29 Prozent auf 150 Millionen Euro, das Streaming-Ziel erreichte RTL vorzeitig. Die Integration von Sky Deutschland soll zügig vorangetrieben werden. Die RTL Aktie verlor nach den Zahlen dennoch rund 3,5 Prozent und liegt seit Jahresbeginn im Minus.
Die RTL Aktie steht mitten im Wettlauf zwischen sterbender TV-Werbung und wachsendem Streaming. Sky macht RTL größer – profitabler wird der Konzern erst, wenn die Synergien greifen.
Häufige Fragen zur RTL Aktie
Warum stieg der Umsatz so stark?
Vor allem wegen der Übernahme von Sky Deutschland, die seit Juni konsolidiert wird.
Was erwartet RTL für 2026?
Rund 7,1 Milliarden Euro Umsatz und etwa 700 Millionen Euro bereinigtes EBITA.
Wie entwickelt sich das Streaming?
Der Streaming-Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 29 Prozent auf 150 Millionen Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.