Royal Gold verdient an Gold-, Silber- und Kupferminen, ohne sie selbst zu betreiben: Das Unternehmen kauft Lizenzrechte und Lieferverträge (Streams). Seit der Übernahme von Sandstorm Gold und Horizon Copper im Oktober 2025 ist das Portfolio deutlich größer.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund 84 Prozent auf 464,8 Millionen US-Dollar.