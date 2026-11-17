Rekordabsatz, Rekord-Cashflow und plötzlich keine Schulden mehr: RBC-Analyst Harrison Reynolds bestätigt für die Royal-Gold-Aktie das Rating „Buy“ (bei RBC „Outperform“) und das Kursziel von 325 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 248,53 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 31 Prozent.
Royal-Gold-Aktie: Rekord-Cashflow und schuldenfrei – RBC traut dem Goldfinanzierer deutlich mehr zu
Royal Gold hat seine Schulden aus der Sandstorm-Übernahme früher als geplant getilgt. RBC-Analyst Harrison Reynolds bleibt bei „Buy“ für die Royal-Gold-Aktie und sieht rund 31 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- Royal Gold, Inc.
- Handelssymbol
- RGLD (Nasdaq)
- Analyst
- Harrison Reynolds
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 325 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
RBC Capital Markets zur Royal-Gold-Aktie
Schulden weg, Absatz auf Rekord – Reynolds bleibt beim Kauf
RBC hält an der positiven Einschätzung fest. Royal Gold profitiert von der großen Übernahme des Vorjahres.
Royal Gold verdient an Gold-, Silber- und Kupferminen, ohne sie selbst zu betreiben: Das Unternehmen kauft Lizenzrechte und Lieferverträge (Streams). Seit der Übernahme von Sandstorm Gold und Horizon Copper im Oktober 2025 ist das Portfolio deutlich größer.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um rund 84 Prozent auf 464,8 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Harrison Reynolds zu lesen ist:
Rekordabsatz
Royal Gold verkaufte 109.000 Unzen Goldäquivalent, so viel wie nie in einem Quartal.
Rekord-Cashflow
Der operative Mittelzufluss erreichte 344,4 Millionen US-Dollar.
Schuldenfrei
Im Oktober tilgte Royal Gold die letzten 150 Millionen US-Dollar seiner Kreditlinie.
Hohe Marge
Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 84 Prozent.
Gewinn je Aktie wächst langsamer
Weil für die Übernahme neue Aktien ausgegeben wurden, wächst der Gewinn je Aktie langsamer als der Umsatz. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,80 US-Dollar.
Zudem war der Goldpreis im dritten Quartal niedriger als im Jahresdurchschnitt zuvor. Die Erlöse hängen direkt an den Metallpreisen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Harrison Reynolds. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 325 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Royal Gold, Inc. (RGLD): Kaufen, Kursziel 325,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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