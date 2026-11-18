aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:33 8 Min.

Die Royal Caribbean Aktie legt am Mittwoch gut 3 Prozent zu, während der Ölpreis fällt. Die Royal Caribbean Aktienanalyse zu Q3-Zahlen, Guidance, Bewertung, Analystenkonsens und der Frage, wie tragfähig die Royal Caribbean Aktienprognose ist.

Royal Caribbean Aktie, NYSE (finanzen.ch, 18.11.2026, nachmittags) ca. 317 USD Veränderung gegenüber dem Vortag +3,1 % Marktkapitalisierung (eigene Rechnung) ca. 85 Mrd. USD KGV auf Basis des Konsens-EPS 2027 (20,38 USD) ca. 15,6 Durchschnittliches Kursziel von 29 Analysten (StockAnalysis, Okt. 2026) 350,11 USD Quelle : finanzen.ch (S&P-500-Liste, 18.11.2026), Unternehmensmeldung, StockAnalysis

Die Royal Caribbean Aktie (Royal Caribbean Cruises Ltd., ISIN LR0008862868, Ticker RCL) zählte am Mittwochnachmittag zu den stärksten Werten im S&P 500: Rund 317 US-Dollar bedeuten ein Plus von 3,1 Prozent (finanzen.ch, 18.11.2026), während der Gesamtmarkt nachgab und der Ölpreis fiel. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es heute nicht. Diese Royal Caribbean Aktienanalyse ordnet ein, was hinter der Bewegung stehen kann, wie die Q3-Zahlen aussehen und wie weit die Royal Caribbean Aktienprognose der Analysten reicht.

Warum steigt die Royal Caribbean Aktie heute?

Einen belegten Einzelauslöser gibt es nicht. Plausibel ist der Ölpreis: Brent lag am Morgen bei rund 91,8 Dollar je Fass, etwa 1,5 Prozent unter dem Vortag, und ist seit Ende Oktober um mehr als 20 Prozent gefallen (ARIVA, 18.11.2026). Die Gründe sind ein erwarteter Angebotsüberhang und Hoffnungen auf ein Ende des US-Iran-Konflikts. Bereits am 2. November hatten Royal Caribbean und Carnival rund 5 Prozent zugelegt, nachdem Öl um mehr als 4 Prozent gefallen war (24/7 Wall St.). Treibstoff ist ein großer Kostenblock, ein sinkender Ölpreis stützt daher die Margenerwartung.

Dass der Ölpreis auch heute der Treiber ist, bleibt eine Einschätzung der Redaktion. Hinzu kommt die Stimmung nach einer Kurszielanhebung von Bank of America in der Vorwoche (12.11.2026), die Nachfrage Richtung 2027 betonte.

Wie stark sind die Q3-Zahlen? Die Royal Caribbean Aktie im Zahlencheck

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 5.591 Mio. US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 6,57 Dollar nach 5,75 Dollar im Vorjahr, der Nettogewinn lag bei 1.728 Mio. Dollar. Das bereinigte EBITDA betrug 2.539 Mio. Dollar, eine Marge von 45,4 Prozent. Die Schiffe waren mit 112,4 Prozent ausgelastet (mehr als zwei Passagiere je Kabine rechnen über 100 Prozent). Die Nettoerlöse je Passagiertag stiegen nur um 0,9 Prozent, währungsbereinigt um 0,6 Prozent (Q3-Meldung, 27.10.2026).

Royal Caribbean im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2026 Vorjahr / Veränderung Umsatz 5.591 Mio. USD +9 % Bereinigtes EPS 6,57 USD 5,75 USD Nettogewinn 1.728 Mio. USD – Bereinigtes EBITDA 2.539 Mio. USD (Marge 45,4 %) – Auslastung 112,4 % – Net Yields +0,9 % (währungsbereinigt +0,6 %) – Net Yields = Nettoerlös je Passagiertag. Das bereinigte EPS bereinigt Sondereffekte. Quelle : Q3-Meldung der Royal Caribbean Cruises Ltd. (8-K vom 27.10.2026)

Die Jahresprognose hob das Unternehmen an: bereinigtes EPS von 17,85 bis 17,95 Dollar, Net Yields von etwa 2,7 Prozent (währungsbereinigt rund 2,1 Prozent), Kapazitätswachstum von 6,6 Prozent und Investitionen von rund 4,6 Mrd. Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management ein bereinigtes EPS von 3,48 bis 3,58 Dollar in Aussicht. Die Buchungen für 2027 liegen laut Unternehmen im hohen zweistelligen Prozentbereich über dem Vorjahr, und zwar zu höheren Preisen; für 2027 erwartet das Management ein EPS im Bereich von 20 Dollar (Unternehmensangaben, nicht unabhängig geprüft).

Was steckt im Geschäftsmodell und in der Bilanz?

Royal Caribbean betreibt eine Flotte von 71 Schiffen (Unternehmensmeldung) und wächst über neue Kapazität: 2027 sind etwa 4,5 Prozent mehr Kapazität geplant, 2028 rund 6,0 Prozent und 2029 etwa 6,5 Prozent. Dazu kommt die Übernahme von 50 Prozent an Sandals und Beaches Resorts, deren Abschluss für Anfang 2027 erwartet wird. Die Bilanz bleibt der kritische Punkt. Die Gesamtschulden betrugen Ende September 22.355 Mio. Dollar, die Liquidität 7,4 Mrd. Dollar. 2027 werden 2,4 Mrd. Dollar fällig, 2028 weitere 3,2 Mrd. Dollar. Im dritten Quartal platzierte das Unternehmen Anleihen über 1,25 Mrd. Dollar (5,55 Prozent, Laufzeit 2034). Der Nettozinsaufwand soll 2026 bei rund 1 Mrd. Dollar liegen. Treibstoffkosten sichert das Unternehmen zu 58 Prozent (2026), 53 Prozent (2027) und 29 Prozent (2028) ab. In den ersten neun Monaten flossen 1.035 Mio. Dollar in Aktienrückkäufe und 1.075 Mio. Dollar in Dividenden; die Dividende beträgt 6,00 Dollar je Jahr (rund 1,9 Prozent Rendite, StockAnalysis, 30.10.2026).

Wie hoch ist die Royal Caribbean Aktie bewertet?

Bei rund 317 Dollar ergibt sich auf Basis der Jahresprognose von 17,85 bis 17,95 Dollar ein KGV von etwa 17,7, auf Basis des Konsens-EPS 2027 von 20,38 Dollar etwa 15,6 (eigene Rechnung). Datenanbieter nannten Ende Oktober ein trailing-KGV von 18,2 und ein Forward-KGV von 15,6 (StockAnalysis, 30.10.2026). Die Konkurrenten laufen unterschiedlich: Carnival notierte am 2. November bei rund 30,26 Dollar (seit Jahresbeginn plus 0,7 Prozent), Norwegian Cruise Line bei rund 18,28 Dollar (minus 18 Prozent) und mit einer Nettoverschuldung vom 5,5-Fachen (24/7 Wall St.).

Royal Caribbean und Wettbewerber Unternehmen Kurs Seit Jahresbeginn Besonderheit Royal Caribbean ca. 317 USD (18.11.) +17 % (Stand 02.11., Intraday 321,77 USD) KGV 2027e ca. 15,6 Carnival ca. 30,26 USD (02.11.) +0,7 % sichert Treibstoff laut Quelle nicht ab Norwegian Cruise Line ca. 18,28 USD (02.11.) –18 % Nettoverschuldung ca. 5,5-fach Kurse der Wettbewerber von Anfang November, nicht von heute. Vergleich nur als Orientierung. Quelle : 24/7 Wall St. (02.11.2026), StockAnalysis (30.10.2026), eigene Rechnung

Was sagen Analysten zur Royal Caribbean Aktienprognose?

Laut StockAnalysis (Oktober 2026) bewerten 29 Analysten die Aktie: 19 mit Strong Buy, 4 mit Buy, 6 mit Hold, keiner mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 350,11 Dollar (Median 355 Dollar), die Spanne reicht von 262 bis 425 Dollar. Gemessen am heutigen Kurs liegt der Durchschnitt rund 10 Prozent darüber (eigene Rechnung). In den vergangenen Wochen haben mehrere Häuser ihre Ziele nachjustiert, teils nach oben, teils leicht nach unten. Das ist der Konsens Dritter; eine eigene Royal Caribbean Aktienprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.

Was zeigt die Charttechnik der Royal Caribbean Aktie?

Die Aktie hat sich seit Ende September deutlich erholt und notiert weit über ihren gleitenden Durchschnitten (Stand Ende September: 50-Tage-Linie bei etwa 243 Dollar, 200-Tage-Linie bei rund 265 Dollar; die Linien liegen inzwischen höher, aktuelle Werte waren nicht verfügbar). Als Orientierungsmarken dienen das 52-Wochen-Tief von 222,22 Dollar, der Schlusskurs von 307,18 Dollar am 30. Oktober, das Intraday-Hoch von 321,77 Dollar am 2. November und das 52-Wochen-Hoch von 356,39 Dollar (StockAnalysis, 30.10.2026). Der aktuelle RSI war nicht belegbar.

Was für die Royal Caribbean Aktie spricht Umsatz plus 9 Prozent, bereinigtes EPS 6,57 Dollar und angehobene Jahresprognose.

Buchungen für 2027 laut Unternehmen im hohen zweistelligen Bereich über Vorjahr, bei höheren Preisen.

Fallender Ölpreis entlastet die Kosten, 58 Prozent des Treibstoffs 2026 sind abgesichert.

Konsens: 23 von 29 Analysten mit Buy oder Strong Buy. Was gegen die Royal Caribbean Aktie spricht Schulden von 22,4 Mrd. Dollar und rund 1 Mrd. Dollar Zinsen jährlich; 2027 und 2028 werden 5,6 Mrd. Dollar fällig.

Net Yields wuchsen im Q3 nur um 0,9 Prozent.

Der Ölpreis kann bei einer Eskalation im Iran-Konflikt schnell wieder steigen.

Die Aktie ist nach der Rally deutlich teurer als im September; Kurse können stark schwanken, ein Totalverlust ist möglich. Bei US-Werten kommt Währungsrisiko hinzu.

Was Anleger bei der Royal Caribbean Aktie jetzt beobachten

Nov. 2026Jetzt Ölpreis und Iran Treibstoffkosten und Nahost-Risiko Q4 2026 Quartalsprognose Bereinigtes EPS 3,48 bis 3,58 USD erwartet Ende Jan. 2027 Q4-Zahlen Termin nicht bestätigt, laut Vorjahresmuster wahrscheinlich Anfang 2027 Sandals Abschluss der 50-Prozent-Übernahme erwartet 2027 EPS-Ziel Management erwartet EPS im Bereich von 20 USD Quelle : Royal Caribbean Q3-Meldung (27.10.2026); eigene Einschätzung zum Q4-Termin

FAQ zur Royal Caribbean Aktie

Warum steigt die Royal Caribbean Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Ein sinkender Ölpreis (Brent rund 1,5 Prozent tiefer) kommt als Treiber in Frage, ist aber nicht belegt. Wie lautet die Royal Caribbean Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt laut StockAnalysis (Oktober 2026) bei einem Durchschnittsziel von 350,11 Dollar, 23 von 29 Analysten raten zu Kauf oder Strong Buy. Es sind Einschätzungen Dritter. Zahlt die Royal Caribbean Aktie Dividende? Ja, zuletzt 6,00 Dollar je Jahr, rund 1,9 Prozent Rendite (StockAnalysis, 30.10.2026). Wie hoch ist die Verschuldung der Royal Caribbean Aktie? Ende September 22.355 Mio. Dollar bei 7,4 Mrd. Dollar Liquidität. Wann gibt es neue Zahlen zur Royal Caribbean Aktie? Ein Termin war nicht bestätigt; der letzte Q4-Bericht kam Ende Januar.