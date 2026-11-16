Im Schweriner Schloss wird heute Landesgeschichte geschrieben. Um 13 Uhr will sich Manuela Schwesig (SPD) im Landtag für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Erstmals führt sie in Mecklenburg-Vorpommern eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen. Das Bündnis verfügt über 39 der 71 Sitze und damit über eine komfortable Mehrheit. Einzige Oppositionspartei ist die AfD mit 32 Abgeordneten. Am Freitag und Samstag hatten alle drei Parteien auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die Linke erhält zwei Ministerien, die Grünen eines. Auf Antrag der AfD soll zudem ein Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik eingesetzt werden – die dafür nötigen 25 Prozent der Stimmen hat die AfD allein.
Rot-Rot-Grün im Nordosten, Linke-Triumph in Berlin: Schwesig vor der Wiederwahl – wie der Osten die Republik neu sortiert
Heute um 13 Uhr will sich Manuela Schwesig im Schweriner Landtag erneut zur Ministerpräsidentin wählen lassen – erstmals an der Spitze eines Bündnisses aus SPD, Linken und Grünen. In Berlin verhandelt die Linke als Wahlsiegerin über eine Koalition, Kanzler Merz fordert SPD und Grüne zum Abbruch auf. Die Analyse: Was die neuen Mehrheiten im Osten bedeuten, warum CDU und AfD gleichermaßen unter Druck stehen und was das für die Bundespolitik heißt.
Mecklenburg-Vorpommern
Knapp hinter der AfD, klar an der Macht
Die Landtagswahl am 20. September endete paradox. Die AfD wurde mit 38,2 Prozent erstmals stärkste Kraft im Nordosten und hat ihr Ergebnis von 2021 mehr als verdoppelt. Die SPD folgte mit 35,5 Prozent knapp dahinter – nach einer Aufholjagd, denn ein Jahr zuvor hatten Umfragen sie noch bei rund 19 Prozent gesehen. Die Linke kam auf 6,5, die Grünen auf 5,7 Prozent. Die CDU scheiterte mit 4,9 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, ebenso knapp das BSW mit 4,8 Prozent. Noch nie zuvor war die CDU aus einem Landtag geflogen. Weil die AfD keinen Koalitionspartner findet, reicht der SPD die Mehrheit links der Mitte.
Berlin
Die Linke vor dem Roten Rathaus
Am selben Tag wurde in Berlin gewählt – mit einem historischen Ergebnis. Die Linke um Spitzenkandidatin Elif Eralp wurde mit 25,7 Prozent erstmals stärkste Kraft in der Hauptstadt. Die regierende CDU fiel auf 18,8 Prozent, die AfD kam auf 16,3, die Grünen auf 14,3 und die SPD auf 12,1 Prozent – ihr schlechtestes Berliner Ergebnis. Seit Anfang November verhandeln Linke, Grüne und SPD über eine Koalition, ein Vertrag soll im Januar stehen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat SPD und Grüne öffentlich aufgefordert, die Gespräche sofort zu beenden, und der Linken einen weit verbreiteten Antisemitismus vorgeworfen. Die Linke weist das zurück. Zusätzlich belastet der Streit um die Abgeordnete Vanessa Emde, der wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt ein Fraktionsausschluss droht.
Das große Bild
Der Osten ordnet die Parteienlandschaft neu
Die Herbstwahlen 2026 haben die alten Volksparteien im Osten an den Rand gedrängt – und zugleich zwei Pole gestärkt.
Die AfD als stärkste Kraft
In Sachsen-Anhalt (43,8 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (38,2 Prozent) liegt die AfD vorn. In Magdeburg könnte sie im Dezember den Ministerpräsidenten stellen, wenn sie drei zusätzliche Stimmen erhält.
Die Linke als Machtfaktor
In Berlin stärkste Partei, in Schwerin Regierungspartner: Die Linke ist wieder ein Faktor bei Regierungsbildungen.
Die CDU unter Druck
Raus aus dem Landtag in Schwerin, nur 17,2 Prozent in Magdeburg, Platz zwei in Berlin – für die Kanzlerpartei sind die Ergebnisse ein Warnsignal.
Die SPD gespalten
Schwesig zeigt, dass die SPD gewinnen kann. In Berlin und Sachsen-Anhalt stürzte die Partei dagegen auf historische Tiefstände.
Für die Bundespolitik heißt das: Die Spannungen in der schwarz-roten Koalition wachsen. Die Union lehnt Bündnisse mit der Linken ab und kritisiert die SPD für ihre Partnerwahl in Berlin. Die SPD wiederum verlangt von der CDU, in Sachsen-Anhalt keinem AfD-Kandidaten ins Amt zu helfen. Unterstützer der neuen Bündnisse argumentieren, demokratische Mehrheiten ohne die AfD seien legitim und notwendig. Kritiker halten dagegen, Koalitionen mit der Linken verschöben die Politik zu weit nach links, etwa bei Mieten und Vergesellschaftung. Diese gegenseitigen Vorwürfe dürften den Koalitionsausschuss in Berlin noch lange begleiten.
Häufige Fragen
Wann wird Manuela Schwesig wiedergewählt?
Die Wahl im Schweriner Landtag ist für Montag, 16. November 2026, 13 Uhr angesetzt.
Wer regiert künftig in Mecklenburg-Vorpommern?
Eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen mit 39 von 71 Sitzen. Die Linke stellt zwei, die Grünen ein Ministerium.
Wer regiert Berlin?
Linke, Grüne und SPD verhandeln über eine Koalition. Ein Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen.
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