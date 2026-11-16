Rot-Rot-Grün im Nordosten, Linke-Triumph in Berlin: Schwesig vor der Wiederwahl – wie der Osten die Republik neu sortiert

Im Schweriner Schloss wird heute Landesgeschichte geschrieben. Um 13 Uhr will sich Manuela Schwesig (SPD) im Landtag für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Erstmals führt sie in Mecklenburg-Vorpommern eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen. Das Bündnis verfügt über 39 der 71 Sitze und damit über eine komfortable Mehrheit. Einzige Oppositionspartei ist die AfD mit 32 Abgeordneten. Am Freitag und Samstag hatten alle drei Parteien auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die Linke erhält zwei Ministerien, die Grünen eines. Auf Antrag der AfD soll zudem ein Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik eingesetzt werden – die dafür nötigen 25 Prozent der Stimmen hat die AfD allein.