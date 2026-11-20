Die Ross Stores Aktie (ISIN: US7782961038, FSE: RSO, Nasdaq: ROST) hat am Donnerstag, 19. November 2026, an der Nasdaq bei 219,88 US-Dollar geschlossen, ein Minus von 3,4 Prozent. Nach Börsenschluss legte der Off-Price-Händler Zahlen vor: Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal mit 1,91 US-Dollar über dem Konsens von 1,86 US-Dollar und über der eigenen Prognose von 1,75 bis 1,83 US-Dollar. Trotzdem rutschte die Aktie nachbörslich um 5,1 Prozent auf 208,75 US-Dollar, auf den Vortagesschluss gerechnet sind es sogar rund 8 Prozent.

In dieser Ross Stores Aktienanalyse klären wir, warum starke Zahlen die Aktie nicht tragen: Der Ausblick für das Weihnachtsquartal ist deutlich vorsichtiger, und die Bewertung ist hoch. Wir schauen auf Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Chart, beschreiben Chancen und Risiken und zeigen, wie die Ross Stores Aktienprognose am Markt diskutiert wird. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.