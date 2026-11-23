Die Ross Stores-Aktie präsentiert sich nach den jüngsten Quartalszahlen als einer der interessanten Werte im amerikanischen Discount-Einzelhandel. Das Unternehmen überzeugt mit einem Umsatzwachstum von 12 Prozent, einem Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 8 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Besonders positiv sind die Verbesserungen der Brutto- und EBIT-Margen um jeweils 70 Basispunkte. Analyst John Kernan hebt in seiner aktuellen Ross Stores-Aktienanalyse zudem die hohe Produktivität neuer Filialen von 91 Prozent und das transaktionsgetriebene Wachstum hervor. Diese Faktoren sprechen für eine robuste Nachfrage und weitere Expansionsmöglichkeiten. Dennoch senkt Cantor Fitzgerald am 20. November 2026 das Kursziel von 276 auf 264 USD. Das Rating "overweight" bleibt unverändert. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 217,04 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 21,6 Prozent. Für Anleger bietet Ross Stores interessante Chancen durch weitere Filialeröffnungen, steigende Kundenzahlen und mögliche Margenverbesserungen. Gleichzeitig bleiben die Entwicklung der Konsumnachfrage, der Wettbewerb und die Kostenstruktur wichtige Risiken. Die entscheidende Botschaft von Cantor Fitzgerald lautet: Trotz der vorsichtigeren Kurszielbewertung bleibt Ross Stores ein aussichtsreicher Einzelhandelswert. Ob das Kursziel 264 USD tatsächlich erreicht wird, hängt davon ab, ob das Unternehmen seine beeindruckende operative Entwicklung fortsetzen kann. Für Anleger stellt sich damit die spannende Frage: Ist die Ross Stores-Aktie nach der jüngsten Kurszielsenkung ein attraktives Schnäppchen oder sind die besten Wachstumsperspektiven bereits im Aktienkurs berücksichtigt?

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass diese bei Ross Stores nur die Rabatte im Laden entdecken, während ihnen die möglichen Kursgewinne durch die Einkaufstüte rutschen! Also schnell weiterleiten – denn ein guter Börsentipp ist wie ein Designer-Schnäppchen bei Ross: Man sollte ihn sich nicht entgehen lassen. Und keine Sorge: Fürs Teilen gibt es weder Versandkosten noch eine lange Schlange an der Kasse!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.