Die Ross Stores-Aktie (ISIN: US7782961038, WKN: 870053, Ticker-Symbol: Symbol: RSO) sorgt an der Wall Street für eine bemerkenswerte Überraschung! Während viele US-Einzelhändler unter dem Druck preissensibler Verbraucher, steigender Kosten und eines intensiven Wettbewerbs stehen, präsentiert der amerikanische Discount-Spezialist beeindruckende Wachstumszahlen. Dennoch senkt Cantor Fitzgerald überraschend das Kursziel. Analyst John Kernan hat in seiner aktuellen Ross Stores-Aktienanalyse vom 20. November 2026 die Zielmarke von 276 auf 264 USD reduziert, bestätigt aber gleichzeitig das Rating "overweight". Eine interessante Kombination: Weniger Kursfantasie als zuvor, aber weiterhin eine ausgesprochen positive Einschätzung! Beim Schlusskurs von 217,04 USD an der NASDAQ, einem Tagesplus von 1,7 Prozent, signalisiert das Kursziel 264 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 21,6 Prozent. Besonders spannend: Ross Stores konnte zuletzt mit starken vergleichbaren Umsätzen, steigenden Margen und überraschend hohen Gewinnen überzeugen. Warum also reduziert John Kernan sein Kursziel? Und könnte die Ross Stores-Aktie trotz dieser Anpassung vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen?
Ross Stores Aktie: Warum Cantor Fitzgerald trotz Kurszielsenkung bullish bleibt
Cantor Fitzgerald senkt Kursziel
Cantor Fitzgerald bestätigt "overweight": John Kernan bleibt optimistisch
Die aktuelle Ross Stores-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald liefert eine klare Botschaft: Analyst John Kernan bleibt von den langfristigen Perspektiven des amerikanischen Einzelhändlers überzeugt. Zwar reduziert Cantor Fitzgerald das Kursziel von 276 auf 264 USD, doch das Rating "overweight" bleibt unverändert. Die Kürzung um 12 USD entspricht rund 4,35 Prozent des bisherigen Kursziels. Damit nimmt John Kernan eine moderate Anpassung seiner Bewertung vor, ohne seine grundsätzlich positive Einschätzung aufzugeben. Entscheidend sind die operativen Entwicklungen des Unternehmens. Ross Stores erzielte im dritten Quartal ein Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze von 8 Prozent und übertraf gleichzeitig die Gewinnerwartungen. Besonders positiv bewertet John Kernan die Verbesserung der Profitabilität. Sowohl die Bruttomarge als auch die operative EBIT-Marge konnten um jeweils 70 Basispunkte zulegen. Hinzu kommen eine hohe Produktivität neuer Filialen und ein Wachstum, das wesentlich durch steigende Kundentransaktionen getragen wird. Für Cantor Fitzgerald sind dies wichtige Hinweise auf eine weiterhin robuste Nachfrage. Das Kursziel 264 USD zeigt, dass John Kernan trotz der Anpassung erhebliches Potenzial für die Ross Stores-Aktie sieht.
John Kernan begeistert von starken Umsätzen: Ross Stores schlägt die Erwartungen
Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der vergleichbaren Filialumsätze. Ross Stores steigerte diese im dritten Quartal 2026 um beeindruckende 8 Prozent. Bereits im entsprechenden Vorjahresquartal hatte das Unternehmen ein Wachstum von 7 Prozent erzielt. Über beide Jahre ergibt sich damit ein addierter Zuwachs von 15 Prozentpunkten. Im zweiten Quartal hatte diese entsprechende Zweijahresbetrachtung noch bei 12 Prozentpunkten gelegen. Für Analyst John Kernan ist diese Entwicklung ein wichtiges Signal für die anhaltende Attraktivität des Geschäftsmodells. Die zentrale Aussage seiner aktuellen Aktienanalyse lässt sich sinngemäß so zusammenfassen: "Ross Stores erzielte ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von 8 Prozent und übertraf die Gewinnerwartungen." Diese Formulierung ist eine sinngemäße deutsche Wiedergabe der veröffentlichten Analystenargumente. Cantor Fitzgerald sieht darin einen Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Die Umsatzzuwächse werden nicht ausschließlich durch höhere Preise getragen, sondern wesentlich durch zusätzliche Kundentransaktionen. Das ist für die Bewertung besonders wichtig. Steigende Besucherzahlen und mehr Einkäufe können darauf hindeuten, dass Ross Stores Marktanteile gewinnt und seine Position im amerikanischen Discount-Einzelhandel weiter stärkt.
Ross Stores überrascht mit starken Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn steigen kräftig
Die offiziellen Geschäftszahlen unterstreichen den positiven Eindruck. Im dritten Quartal 2026 steigerte Ross Stores den Umsatz um 12 Prozent auf rund 6,3 Milliarden USD. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es rund 5,6 Milliarden USD gewesen. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettogewinn von 512 Millionen auf 606 Millionen USD. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,58 auf 1,91 USD und übertraf damit sowohl die unternehmenseigene Prognosespanne von 1,75 bis 1,83 USD als auch die Markterwartung von rund 1,87 USD. Besonders erfreulich entwickelte sich die operative Marge. Sie verbesserte sich um 70 Basispunkte auf 12,3 Prozent und lag damit über der ursprünglichen Unternehmensplanung von 11,7 bis 12,0 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass Ross Stores nicht nur wächst, sondern gleichzeitig profitabler wirtschaftet. Für Cantor Fitzgerald und Analyst John Kernan sind insbesondere die Margenverbesserungen ein wesentliches Argument für die positive Einschätzung. Das Rating "overweight" bleibt deshalb bestehen, während das Kursziel 264 USD weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt.
Margenwunder im Einzelhandel: Warum John Kernan die Profitabilität hervorhebt
Eine der wichtigsten Aussagen der Ross Stores-Aktienanalyse betrifft die Entwicklung der Margen. Cantor Fitzgerald verweist ausdrücklich darauf, dass sowohl die Bruttomarge als auch die EBIT-Marge im dritten Quartal um jeweils 70 Basispunkte gestiegen sind. Sinngemäß lautet die entsprechende Kernaussage von John Kernan: "Die Bruttomarge und die operative Marge verbesserten sich jeweils um 70 Basispunkte." Für Anleger ist diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung. Gerade im Einzelhandel können bereits kleine Veränderungen der Margen große Auswirkungen auf den Gewinn haben. Ross Stores profitiert dabei von seinem besonderen Geschäftsmodell. Als sogenannter Off-Price-Retailer verkauft das Unternehmen Markenbekleidung, Schuhe, Accessoires und Haushaltsartikel zu deutlich reduzierten Preisen. Die Fähigkeit, attraktive Waren günstig einzukaufen und gleichzeitig eine hohe Kundenfrequenz zu erzielen, ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Im dritten Quartal verbesserte sich die Warenmarge um 20 Basispunkte. Auch die Entwicklung der Kosten für Filialflächen, Distribution und Einkauf unterstützte die Bruttomarge. Diese operative Stärke ist ein wichtiger Grund dafür, dass John Kernan trotz der Kurszielsenkung am Rating "overweight" festhält.
91 Prozent Produktivität neuer Filialen: Ross Stores besitzt weiteres Wachstumspotenzial
Ein besonders interessanter Punkt der aktuellen Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald betrifft die Produktivität neu eröffneter Geschäfte. Analyst John Kernan verweist auf eine Produktivität neuer Filialen von 91 Prozent. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass neue Standorte bereits ein hohes Umsatzniveau im Verhältnis zu etablierten Geschäften erreichen. Die zentrale Aussage von John Kernan lässt sich sinngemäß so wiedergeben: "Eine Produktivität neuer Filialen von 91 Prozent und das durch Kundentransaktionen getragene Wachstum unterstreichen die anhaltende Nachfrage und das Expansionspotenzial." Für Ross Stores ist dies von strategischer Bedeutung. Das Unternehmen setzt nicht ausschließlich auf höhere Umsätze bestehender Filialen, sondern baut sein Standortnetz kontinuierlich aus. Im dritten Quartal wurden 51 neue Geschäfte eröffnet, darunter 41 Ross-Dress-for-Less-Filialen und zehn Standorte der Marke dd's DISCOUNTS. Damit wurde der für 2026 geplante Ausbau um insgesamt 115 neue Filialen abgeschlossen. Die Kombination aus hoher Produktivität neuer Standorte und steigenden vergleichbaren Umsätzen schafft grundsätzlich attraktive Wachstumsperspektiven. Cantor Fitzgerald sieht darin einen wichtigen Grund für das unveränderte Rating "overweight" und das Kursziel 264 USD.
Ross Stores profitiert vom Sparzwang: Warum Discount-Ketten Marktanteile gewinnen können
Das Geschäftsmodell von Ross Stores könnte gerade in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld besondere Vorteile bieten. Viele amerikanische Verbraucher achten zunehmend auf Preise und suchen gezielt nach attraktiven Angeboten. Genau hier setzt Ross Stores an. Das Unternehmen verkauft bekannte Markenprodukte zu reduzierten Preisen und spricht damit sowohl preisbewusste Haushalte als auch Kunden an, die hochwertige Artikel möglichst günstig erwerben möchten. Die Attraktivität des Konzepts zeigt sich in den steigenden Kundentransaktionen. Nach Einschätzung von Cantor Fitzgerald ist das transaktionsgetriebene Wachstum ein wichtiges Zeichen für die anhaltende Nachfrage. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders interessant, weil sie auf eine strukturelle Stärke des Geschäftsmodells hindeuten könnte. Ross Stores kann unter geeigneten Bedingungen sowohl von einer robusten Konsumnachfrage als auch von einem verstärkten Preisbewusstsein profitieren. Allerdings bedeutet dies nicht, dass das Unternehmen gegen eine wirtschaftliche Abschwächung immun wäre. Sollten Verbraucher ihre Ausgaben insgesamt deutlich reduzieren, könnte auch der Discount-Einzelhandel unter Druck geraten. Dennoch bleibt John Kernan optimistisch. Das Rating "overweight" und das Kursziel 264 USD unterstreichen die positive Einschätzung von Cantor Fitzgerald.
Warum Cantor Fitzgerald das Kursziel trotzdem von 276 auf 264 USD senkt
Die Kurszielsenkung von Cantor Fitzgerald wirkt angesichts der starken Geschäftszahlen zunächst überraschend. Schließlich konnte Ross Stores sowohl beim Gewinn als auch bei der Profitabilität überzeugen. Dennoch reduziert Analyst John Kernan die bisherige Zielmarke um 12 USD. Die öffentlich verfügbare Zusammenfassung der Analystenstudie nennt zwar die positiven operativen Argumente, erläutert aber nicht sämtliche Bewertungsannahmen hinter der Kurszielanpassung. Ein möglicher Ansatzpunkt für eine vorsichtigere Bewertung ist der Ausblick auf das vierte Quartal. Ross Stores erwartet für das wichtige Weihnachtsquartal einen Gewinn je Aktie zwischen 2,16 und 2,25 USD. Die damalige Markterwartung lag bei rund 2,27 USD und damit leicht oberhalb der prognostizierten Spanne. Auch die Frage, wie nachhaltig die jüngsten Margenverbesserungen sind, dürfte für die Bewertung grundsätzlich relevant sein. Allerdings lässt sich aus den verfügbaren Informationen nicht eindeutig ableiten, ob diese Faktoren tatsächlich ausschlaggebend für die Entscheidung von John Kernan waren. Fest steht: Cantor Fitzgerald bleibt mit dem Rating "overweight" positiv und sieht im Kursziel 264 USD weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial.
Ross Stores-Aktie bei 217,04 USD: Wie groß ist die Kurschance wirklich?
Die Bewertung von Cantor Fitzgerald lässt sich anhand des aktuellen Aktienkurses präzise berechnen. Bei einem NASDAQ-Schlusskurs von 217,04 USD liegt die Ross Stores-Aktie um 46,96 USD unter dem Kursziel 264 USD. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 21,64 Prozent. Das bisherige Kursziel von 276 USD hätte dagegen ein mögliches Kurspotenzial von rund 27,17 Prozent signalisiert. Die Anpassung reduziert somit die erwartete Kursfantasie, verändert aber nicht grundsätzlich die positive Einschätzung. Das Rating "overweight" bedeutet, dass Cantor Fitzgerald eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie gegenüber dem relevanten Vergleichsmaßstab erwartet. Allerdings handelt es sich bei dem Kursziel 264 USD um eine Analystenschätzung und nicht um eine garantierte Kursentwicklung. Auch mögliche Dividendenzahlungen sind in der reinen Kurszielberechnung nicht enthalten. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob Ross Stores seine starken Wachstumsraten und Margenverbesserungen in den kommenden Quartalen bestätigen kann. Gelingt dies, könnte die positive Bewertung von John Kernan zusätzliche Unterstützung erhalten.
Weihnachtsgeschäft wird zum entscheidenden Test: Ross Stores bleibt vorsichtig
Trotz der starken Quartalszahlen steht Ross Stores vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft besitzt für amerikanische Einzelhändler traditionell große Bedeutung. Ross Stores erwartet für diesen Zeitraum ein Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze von 4 bis 5 Prozent. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Unternehmen bereits im entsprechenden Vorjahresquartal ein starkes Wachstum von 9 Prozent erzielt hatte. Die Vergleichsbasis ist somit anspruchsvoll. Beim Gewinn je Aktie rechnet Ross Stores mit 2,16 bis 2,25 USD, was einem Wachstum von 8 bis 13 Prozent entsprechen würde. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 wurde die Gewinnprognose auf 8,75 bis 8,84 USD je Aktie angehoben. Allerdings enthält diese Jahresprognose einen positiven Effekt von rund 0,60 USD je Aktie aus der Rückerstattung bestimmter Importzölle. Anleger sollten diesen Sondereffekt bei der Beurteilung der nachhaltigen Ertragskraft berücksichtigen. Für Cantor Fitzgerald bleibt die operative Entwicklung dennoch überzeugend. Analyst John Kernan bestätigt das Rating "overweight" und hält mit dem Kursziel 264 USD an einer positiven Perspektive fest.
Die Chancen: Warum Ross Stores langfristig weiter wachsen könnte
Die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten von Ross Stores beruhen auf mehreren Faktoren. Erstens könnte das Unternehmen durch die Eröffnung zusätzlicher Filialen seine Marktposition in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen. Die hohe Produktivität neuer Standorte deutet darauf hin, dass zusätzliche Geschäfte unter geeigneten Bedingungen attraktive Umsätze erzielen können. Zweitens profitiert Ross Stores von der starken Nachfrage nach preisreduzierten Markenartikeln. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten können Verbraucher verstärkt auf Discount-Angebote zurückgreifen. Drittens bieten operative Verbesserungen zusätzliche Chancen für steigende Gewinnmargen. Sollten Einkauf, Warenverfügbarkeit und Logistik weiter optimiert werden, könnte Ross Stores seine Profitabilität langfristig verbessern. Hinzu kommen Aktienrückkäufe, die den Gewinn je Aktie unterstützen können. Im dritten Quartal erwarb das Unternehmen rund 1,4 Millionen eigene Aktien für insgesamt 319 Millionen USD zurück. Für das Geschäftsjahr 2026 plant Ross Stores weiterhin Aktienrückkäufe im Umfang von rund 1,275 Milliarden USD. Auch die regelmäßige Dividende kann für langfristige Anleger interessant sein. Cantor Fitzgerald sieht mit dem Kursziel 264 USD weiterhin erhebliches Potenzial und bestätigt deshalb das Rating "overweight".
Die Risiken: Was die Ross Stores-Rally gefährden könnte
Trotz der starken operativen Entwicklung bleiben Risiken bestehen. Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor ist die Konsumnachfrage in den Vereinigten Staaten. Sollte sich die wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtern, könnten Verbraucher ihre Ausgaben auch bei preisreduzierten Produkten einschränken. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb im amerikanischen Einzelhandel. Ross Stores konkurriert unter anderem mit TJX Companies, Burlington Stores und zahlreichen anderen Anbietern. Um Kunden langfristig zu gewinnen, muss das Unternehmen attraktive Markenartikel zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Auch steigende Löhne, höhere Transportkosten und Veränderungen bei Importzöllen können die Profitabilität belasten. Ein weiterer Risikofaktor ist die Bewertung der Aktie. Nach einer starken Kursentwicklung könnten hohe Erwartungen bereits teilweise eingepreist sein. Sollten künftige Geschäftszahlen hinter diesen Erwartungen zurückbleiben, wären Kursrückschläge möglich. Darüber hinaus muss Ross Stores sicherstellen, dass neue Filialen langfristig wirtschaftlich erfolgreich arbeiten und nicht zulasten bestehender Standorte wachsen. Cantor Fitzgerald bleibt trotz dieser allgemeinen Risiken positiv. Analyst John Kernan bestätigt das Rating "overweight", reduziert aber das Kursziel auf 264 USD.
Andere Analysten ebenfalls optimistisch: Ross Stores bleibt ein Wall-Street-Favorit
Ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen zeigt, dass Ross Stores an der Wall Street weiterhin überwiegend positiv beurteilt wird. Barclays senkte sein Kursziel nach den Quartalszahlen von 298 auf 288 USD und bestätigte das Rating "overweight". Truist Securities reduzierte die Zielmarke von 310 auf 280 USD und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Evercore ISI senkte das Kursziel von 290 auf 275 USD und bestätigte ebenfalls die positive Einstufung "outperform". Robert W. Baird reduzierte das Kursziel von 270 auf 255 USD und hielt an "outperform" fest. Deutlich zurückhaltender zeigte sich Wells Fargo mit einer Reduzierung des Kursziels von 242 auf 215 USD und einem unveränderten Rating "equal weight". Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, dass die Analysten zwar die operative Stärke von Ross Stores anerkennen, bei der zukünftigen Kursentwicklung jedoch unterschiedliche Erwartungen haben. Cantor Fitzgerald positioniert sich mit dem Kursziel 264 USD und dem Rating "overweight" weiterhin auf der optimistischen Seite. Analyst John Kernan sieht insbesondere in der starken Nachfrage, den steigenden Margen und der hohen Produktivität neuer Filialen überzeugende Argumente.
Fazit: Ross Stores mit fast 22 % Kurspotenzial – Cantor Fitzgerald bleibt auf der Käuferseite!
Die Ross Stores-Aktie präsentiert sich nach den jüngsten Quartalszahlen als einer der interessanten Werte im amerikanischen Discount-Einzelhandel. Das Unternehmen überzeugt mit einem Umsatzwachstum von 12 Prozent, einem Anstieg der vergleichbaren Filialumsätze um 8 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD. Besonders positiv sind die Verbesserungen der Brutto- und EBIT-Margen um jeweils 70 Basispunkte. Analyst John Kernan hebt in seiner aktuellen Ross Stores-Aktienanalyse zudem die hohe Produktivität neuer Filialen von 91 Prozent und das transaktionsgetriebene Wachstum hervor. Diese Faktoren sprechen für eine robuste Nachfrage und weitere Expansionsmöglichkeiten. Dennoch senkt Cantor Fitzgerald am 20. November 2026 das Kursziel von 276 auf 264 USD. Das Rating "overweight" bleibt unverändert. Beim NASDAQ-Schlusskurs von 217,04 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 21,6 Prozent. Für Anleger bietet Ross Stores interessante Chancen durch weitere Filialeröffnungen, steigende Kundenzahlen und mögliche Margenverbesserungen. Gleichzeitig bleiben die Entwicklung der Konsumnachfrage, der Wettbewerb und die Kostenstruktur wichtige Risiken. Die entscheidende Botschaft von Cantor Fitzgerald lautet: Trotz der vorsichtigeren Kurszielbewertung bleibt Ross Stores ein aussichtsreicher Einzelhandelswert. Ob das Kursziel 264 USD tatsächlich erreicht wird, hängt davon ab, ob das Unternehmen seine beeindruckende operative Entwicklung fortsetzen kann. Für Anleger stellt sich damit die spannende Frage: Ist die Ross Stores-Aktie nach der jüngsten Kurszielsenkung ein attraktives Schnäppchen oder sind die besten Wachstumsperspektiven bereits im Aktienkurs berücksichtigt?
Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert, dass diese bei Ross Stores nur die Rabatte im Laden entdecken, während ihnen die möglichen Kursgewinne durch die Einkaufstüte rutschen! Also schnell weiterleiten – denn ein guter Börsentipp ist wie ein Designer-Schnäppchen bei Ross: Man sollte ihn sich nicht entgehen lassen. Und keine Sorge: Fürs Teilen gibt es weder Versandkosten noch eine lange Schlange an der Kasse!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
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