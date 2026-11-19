Der Treiber war laut Unternehmen vor allem die Kundenfrequenz. Die vergleichbaren Filialumsätze legten um 8 Prozent zu, nach 7 Prozent im Vorjahresquartal. Dazu kamen 51 Neueröffnungen im Quartal; die Zahl der Filialen stieg auf 2.377 (Vorjahr: 2.273). Davon entfallen 1.993 auf Ross Dress for Less und 384 auf die Tochtermarke dd's DISCOUNTS.

Noch stärker als der Umsatz wuchs der Gewinn. Das operative Ergebnis stieg von 648,5 auf 766,8 Millionen Dollar, die operative Marge verbesserte sich auf 12,3 Prozent – das Management hatte nur 11,7 bis 12,0 Prozent eingeplant. Der Nettogewinn kletterte um rund 18 Prozent auf 606,3 Millionen Dollar (Vorjahr: 511,9 Millionen Dollar). Weil das Unternehmen zugleich Aktien zurückkauft, wuchs das Ergebnis je Aktie mit rund 21 Prozent noch schneller.