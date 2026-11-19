Die Kunden kommen, die Marge wächst – und trotzdem schickt die Börse die Ross-Stores-Aktie nach den Quartalszahlen in den Keller. Der US-Discounter für Markenmode und Heimtextilien hat am Donnerstag nach Handelsschluss seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie lag über dem Analystenkonsens und deutlich über der eigenen Vorgabe. Doch der Ausblick für das wichtige Weihnachtsquartal blieb hinter den Markterwartungen zurück. Nachbörslich gab die Aktie (Nasdaq: ROST, ISIN US7782961038) zeitweise rund 9 bis 10 Prozent nach.
Ross-Stores-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 – Gewinn schlägt die Erwartungen, doch der Ausblick kostet nachbörslich rund 9 Prozent
Ross Stores steigert im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 12 Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar und verdient 1,91 Dollar je Aktie (Konsens: 1,87 Dollar). Die Quartalszahlen überzeugen, die Q4-Prognose liegt aber unter dem Marktkonsens – die Aktie fällt nachbörslich um rund 9 bis 10 Prozent.
ROSTROST
Die Quartalszahlen betreffen das am 31. Oktober 2026 beendete Quartal. Veröffentlicht wurde die Mitteilung am 19. November um 16:01 Uhr US-Ostküstenzeit, also kurz nach Börsenschluss.
Ross-Stores-Zahlen im Detail: Umsatz +12 Prozent, Gewinn +18 Prozent
Ross Stores wächst schneller, als es die Branche gewohnt ist: Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 6,256 Milliarden Dollar, nach 5,601 Milliarden Dollar im Vorjahr.
Der Treiber war laut Unternehmen vor allem die Kundenfrequenz. Die vergleichbaren Filialumsätze legten um 8 Prozent zu, nach 7 Prozent im Vorjahresquartal. Dazu kamen 51 Neueröffnungen im Quartal; die Zahl der Filialen stieg auf 2.377 (Vorjahr: 2.273). Davon entfallen 1.993 auf Ross Dress for Less und 384 auf die Tochtermarke dd's DISCOUNTS.
Noch stärker als der Umsatz wuchs der Gewinn. Das operative Ergebnis stieg von 648,5 auf 766,8 Millionen Dollar, die operative Marge verbesserte sich auf 12,3 Prozent – das Management hatte nur 11,7 bis 12,0 Prozent eingeplant. Der Nettogewinn kletterte um rund 18 Prozent auf 606,3 Millionen Dollar (Vorjahr: 511,9 Millionen Dollar). Weil das Unternehmen zugleich Aktien zurückkauft, wuchs das Ergebnis je Aktie mit rund 21 Prozent noch schneller.
|Kennzahl
|Ist Q3 2026
|Konsens
|Vorjahr
|Umsatz
|6,26 Mrd. USD
|6,23 Mrd. USD
|5,60 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|1,91 USD
|1,87 USD
|1,58 USD
|Vergleichbare Umsätze
|+8 %
|–
|+7 %
|Operative Marge
|12,3 %
|–
|11,6 %
|Nettogewinn
|606,3 Mio. USD
|–
|511,9 Mio. USD
Konsens laut StockStory (S&P/Visible Alpha); andere Anbieter nennen für den Umsatz 6,25 Mrd. USD. Vorjahreswerte aus der Pressemitteilung.
Quelle: Ross Stores, StockStory, aktiencheck.de
Gegenüber dem Konsens ergibt sich damit ein Ergebnis-Beat von 0,04 Dollar oder gut 2 Prozent. Beim Umsatz lag Ross Stores mit einem Plus von etwa 0,4 Prozent nahezu exakt im Rahmen. Die eigene Gewinnvorgabe von 1,75 bis 1,83 Dollar je Aktie übertraf der Konzern klar.
Neun Monate: Gewinn je Aktie steigt auf 6,59 Dollar
Auch über die ersten drei Quartale hinweg bleibt die Bilanz stark. Der Umsatz erreichte 18,53 Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 2,11 Milliarden Dollar nach 1,50 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie auf 6,59 Dollar nach 4,61 Dollar.
Zu diesem Sprung trugen allerdings Sondereffekte bei: Im zweiten Quartal hatte Ross Stores rund 253 Millionen Dollar an Rückerstattungen auf IEEPA-Zölle verbucht, was etwa 0,60 Dollar je Aktie entspricht. Auf der Bilanzseite stehen zum 31. Oktober 4,18 Milliarden Dollar liquide Mittel zu Buche. Im Quartal kaufte das Unternehmen 1,4 Millionen Aktien für 319 Millionen Dollar zurück; für das Gesamtjahr sind Rückkäufe von 1,275 Milliarden Dollar geplant. Die Quartalsdividende beträgt 0,445 Dollar je Aktie (Stichtag 8. Dezember, Zahlung am 31. Dezember).
Ausblick: Warum die Aktie trotz Beat fällt
Der Grund für die Kursreaktion steckt im Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet Ross Stores ein Ergebnis je Aktie von 2,16 bis 2,25 Dollar und vergleichbare Umsätze von plus 4 bis 5 Prozent. Im Vorjahresquartal hatten die Comps noch um 9 Prozent zugelegt, die Messlatte liegt also hoch. Der Gesamtjahresausblick für das Ergebnis je Aktie wurde auf 8,75 bis 8,84 Dollar angehoben, enthält aber die rund 0,60 Dollar aus den Zollrückerstattungen.
Laut MarketScreener (Konsens von FactSet) lag die Markterwartung für das vierte Quartal bei 2,27 Dollar je Aktie – und damit über der gesamten Spanne der Unternehmensprognose. Zum Gesamtjahr gehen die Angaben der Quellen auseinander: StockStory beschreibt die neue Spanne als in etwa im Rahmen der Erwartungen.
Nachbörslich fiel die Aktie laut StockStory unmittelbar nach der Meldung um 9,7 Prozent auf 199,50 Dollar. Ein zeitverzögertes Kursfeld von StockTitan zeigte zuletzt rund 200 Dollar, ein Minus von etwa 9 Prozent. Die Bewegung ist damit ein klares Signal, dass Anleger einen höheren Ausblick eingepreist hatten.
Das Gesamtbild: Discounter im Aufwind, Erwartungen hoch
Ross Stores profitiert seit Monaten davon, dass preisbewusste Kunden Markenware zu Abschlägen suchen. Die steigende Frequenz im Quartal zeigt, dass das Off-Price-Modell weiter trägt. Zugleich hat der Handel mit den Zöllen ein Thema, das die Margen in beide Richtungen bewegt: Die Rückerstattungen blähen das laufende Jahr auf, während neue Zollerhöhungen oder deren Androhung im Risikohinweis des Konzerns ausdrücklich als Gefahr für Bekleidung, Heimtextilien und Schuhe genannt werden.
Unter Analysten ist das Bild bislang freundlich. Laut MarketScreener bewerten 21 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 273,21 Dollar. Zuletzt hatten unter anderem Wells Fargo das Ziel auf 242 Dollar gesenkt und JPMorgan auf 274 Dollar angehoben. Ob diese Einschätzungen nach der Ausblicksreaktion angepasst werden, bleibt abzuwarten.
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