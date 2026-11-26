Gute Nachrichten, fallender Kurs: Dieses Rätsel vom Mittwoch löst sich einen Tag später auf. Die Rosebank-Industries-Aktie (ISIN: JE00BSBJ5M88, WKN: A40HZN, Symbol London: ROSE, Symbol Deutschland: W1E) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,93 Prozent auf 319 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern.
Rosebank-Industries-Aktie FTSE 350 Gewinner: Gewinnprognose über Konsens – die Börse reagiert mit einem Tag Verspätung
Die Rosebank-Industries-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um knapp 5 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Industrieholding angekündigt, 2026 mehr zu verdienen als von Analysten erwartet – und der Kurs war trotzdem gefallen. Jetzt holt die Aktie die Bewegung nach.
ROSEROSE
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FTSE 350 Gewinner Rosebank Industries
Warum die Rosebank-Industries-Aktie steigt: Erst die Meldung, dann der Markt
Am Donnerstag selbst gibt es keine neue Nachricht von Rosebank. Die Erklärung liegt 24 Stunden zurück.
Am Mittwoch hatte das Unternehmen über die Monate Juli bis Oktober berichtet. Kernaussage: Der bereinigte operative Gewinn und der Gewinn je Aktie sollen 2026 über dem Analystenkonsens liegen. Dieser stand beim operativen Gewinn bei 321 Millionen Dollar, im September waren es noch 314 Millionen Dollar gewesen. Alle drei Tochterunternehmen entwickelten sich nach Angaben des Managements positiv.
Die Aktie fiel an jenem Tag dennoch zeitweise um 2,7 Prozent auf rund 300 Pence. Der Mittwoch war an der Londoner Börse ein schwacher Tag, belastet von neuen US-Zöllen und Sorgen um die Investitionen in künstliche Intelligenz. Am Donnerstag dreht der Gesamtmarkt: Der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus, und die Rosebank-Industries-Aktie holt auf.
Hintergrund
Junges Unternehmen, große Zukäufe: Wo Rosebank Industries steht
Die Gesellschaft ging erst im Juli 2024 an die Börse. Im März 2026 übernahm sie MW Components und CPM, im Mai wechselte die Aktie vom Wachstumssegment AIM in den Hauptmarkt der Londoner Börse. Der Börsenwert liegt bei rund 3,1 Milliarden Pfund. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate bewegte sich der Kurs zwischen 294 und 395 Pence – die Rosebank-Industries-Aktie notiert also näher am Tief als am Hoch.
Margen
Das Versprechen an die Aktionäre steht und fällt mit den Margenzielen der Töchter.
Schulden und Umbaukosten
Die Zukäufe wurden mit Krediten und neuen Aktien finanziert. Restrukturierungskosten drückten das ausgewiesene Ergebnis zuletzt ins Minus.
US-Geschäft
Der Großteil der Erlöse stammt aus Nordamerika; die Prognose wird in Dollar angegeben.
Nächster Zukauf
Das Modell lebt von weiteren Übernahmen. Zeitpunkt und Preis sind offen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rosebank Industries plc
- Geschäft
- Industrieholding mit den Töchtern ECI, MW Components und CPM
- ISIN
- JE00BSBJ5M88
- WKN
- A40HZN
- Symbol London / Deutschland
- ROSE / W1E
- Kurs London
- 319 Pence (+4,93 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 294 bis 395 Pence
- Börsenwert
- rund 3,1 Milliarden Pfund
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Rosebank-Industries-Aktie
Warum ist die Rosebank-Industries-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Am Mittwoch hat Rosebank angekündigt, 2026 beim bereinigten Gewinn über den Analystenerwartungen zu liegen. Der Kurs fiel zunächst mit dem schwachen Markt und erholt sich am Donnerstag.
Was macht Rosebank Industries?
Die Gesellschaft kauft Industrieunternehmen, verbessert sie und will sie später gewinnbringend verkaufen.
Welche Unternehmen gehören dazu?
Derzeit ECI, MW Components und CPM.
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