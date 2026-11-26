Am Mittwoch hatte das Unternehmen über die Monate Juli bis Oktober berichtet. Kernaussage: Der bereinigte operative Gewinn und der Gewinn je Aktie sollen 2026 über dem Analystenkonsens liegen. Dieser stand beim operativen Gewinn bei 321 Millionen Dollar, im September waren es noch 314 Millionen Dollar gewesen. Alle drei Tochterunternehmen entwickelten sich nach Angaben des Managements positiv.

Die Aktie fiel an jenem Tag dennoch zeitweise um 2,7 Prozent auf rund 300 Pence. Der Mittwoch war an der Londoner Börse ein schwacher Tag, belastet von neuen US-Zöllen und Sorgen um die Investitionen in künstliche Intelligenz. Am Donnerstag dreht der Gesamtmarkt: Der FTSE 250 liegt knapp 1 Prozent im Plus, und die Rosebank-Industries-Aktie holt auf.