Roper Aktie Nasdaq100 Gewinner: Nischen-Software trotzt dem KI-Beben – wie weit trägt das Comeback des Dividendenzüchters?

Am 22. Oktober legte Roper Zahlen zum dritten Quartal vor, die über den Erwartungen lagen. Der Umsatz wuchs um acht Prozent auf 2,17 Milliarden Dollar, organisch um sieben Prozent. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15 Prozent auf 5,89 Dollar; Analysten hatten im Schnitt 5,79 Dollar erwartet. Für das Gesamtjahr hob das Management die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 22,35 bis 22,40 Dollar an, für das vierte Quartal stellt es 5,95 bis 6,00 Dollar in Aussicht.

Die Kapitalallokation bleibt das Markenzeichen: In den ersten neun Monaten flossen 2,73 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe, im dritten Quartal kamen drei kleinere Zukäufe für rund 436 Millionen Dollar hinzu. Für weitere Übernahmen und Rückkäufe sieht Roper einen Spielraum von mehr als sechs Milliarden Dollar.