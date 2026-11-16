Software ist nicht gleich Software – das zeigt sich an diesem Montag im Nasdaq 100: Die Roper Aktie ist am Morgen einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostet das Papier 487,06 US-Dollar, 1,48 Prozent mehr als zum Freitagsschluss von 479,98 Dollar. Roper Technologies wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ROP gehandelt, die ISIN lautet US7766961061.
Roper Aktie Nasdaq100 Gewinner: Nischen-Software trotzt dem KI-Beben – wie weit trägt das Comeback des Dividendenzüchters?
Die Roper Aktie gehört am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit steigt sie um 1,48 Prozent auf 487,06 US-Dollar. Ohne eigene Nachricht profitiert der Softwarekonzern von seinem defensiven Profil – und setzt eine Erholung von rund 30 Prozent in einem Monat fort.
ROPROP
Der Gesamtmarkt bietet ein ganz anderes Bild: Der Nasdaq 100 gab bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte nach. Vor allem Chip- und KI-Infrastrukturwerte wie Lumentum, Sandisk, Astera Labs und Micron verloren jeweils mehr als fünf Prozent.
Die Frage des Tages
Warum steigt die Roper Aktie heute im fallenden Markt?
Eine Unternehmensmeldung oder eine Analystenstudie zu Roper Technologies liegt für diesen Montag nicht vor. Die Kursgewinne lassen sich dennoch gut einordnen.
Defensives Profil
Roper bündelt spezialisierte Branchensoftware für Nischenmärkte und gilt als wenig schwankungsanfällig – das Beta der Aktie liegt bei 0,67. An Tagen, an denen KI-Hardware abverkauft wird, sind solche Titel gefragt. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine belegte Begründung einer Quelle.
Dividendenerhöhung
Anfang November hob Roper die Quartalsdividende um zehn Prozent von 0,91 auf 1,00 Dollar an. Ex-Tag ist der 4. Januar 2027, ausgezahlt wird am 19. Januar.
Erholung nach schwachem Sommer
Nach Tiefs um 306 Dollar im Jahresverlauf hat die Aktie binnen eines Monats rund 30 Prozent zugelegt. Der Schwung aus den Quartalszahlen trägt den Kurs weiter.
Fundamentaldaten
Was liefert der Konzern hinter der Roper Aktie?
Am 22. Oktober legte Roper Zahlen zum dritten Quartal vor, die über den Erwartungen lagen. Der Umsatz wuchs um acht Prozent auf 2,17 Milliarden Dollar, organisch um sieben Prozent. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 15 Prozent auf 5,89 Dollar; Analysten hatten im Schnitt 5,79 Dollar erwartet. Für das Gesamtjahr hob das Management die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 22,35 bis 22,40 Dollar an, für das vierte Quartal stellt es 5,95 bis 6,00 Dollar in Aussicht.
Die Kapitalallokation bleibt das Markenzeichen: In den ersten neun Monaten flossen 2,73 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe, im dritten Quartal kamen drei kleinere Zukäufe für rund 436 Millionen Dollar hinzu. Für weitere Übernahmen und Rückkäufe sieht Roper einen Spielraum von mehr als sechs Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (9:45 Uhr ET)
|487,06 USD
|Performance seit Jahresbeginn (13.11.)
|+7,8 %
|52-Wochen-Spanne
|305,96–507,24 USD
|Umsatz Q3 2026
|2,17 Mrd. USD
|Prognose ber. EPS 2026
|22,35–22,40 USD
Quelle: finanzen.at, MarketScreener, Roper (Q3-Bericht); Stand 13.–16.11.2026
Seit Jahresbeginn liegt die Roper Aktie damit nach dem Montagsplus rund neun Prozent im Plus – deutlich weniger als die Monatsperformance vermuten lässt, denn ein Großteil des Jahres war von Verlusten geprägt. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 507,24 Dollar fehlen noch gut vier Prozent.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Roper Aktie beachten?
Kurzfristig dürfte die Aktie vom Verlauf des KI-Handels abhängen: Die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend entscheiden mit darüber, ob die Umschichtung in defensive Software anhält. Für Roper selbst sind der Ex-Tag der erhöhten Dividende am 4. Januar und die Jahreszahlen wichtig, deren Termin noch nicht bestätigt ist.
Häufige Fragen zur Roper Aktie
Warum steigt die Roper Aktie heute? Ohne eigene Nachricht: Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 1,48 Prozent im Plus, weil Anleger beim Ausverkauf der Chipwerte defensive Softwaretitel bevorzugen (Einordnung der Redaktion).
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Roper Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker ROP, die ISIN lautet US7766961061.
Wie hoch ist die Dividende von Roper Technologies? Ab Januar 2027 zahlt Roper 1,00 Dollar je Quartal nach zuvor 0,91 Dollar. Ex-Tag ist der 4. Januar, Zahltag der 19. Januar 2027.
Was macht Roper Technologies? Der Konzern kauft und betreibt spezialisierte Softwareanbieter für Nischenbranchen und investiert seine Mittelzuflüsse in weitere Übernahmen und Aktienrückkäufe.
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