Das Klumpenrisiko hat auch eine Kehrseite. Im dritten Quartal verlor der Fonds 4,36 Prozent, schlug damit aber immerhin seinen Vergleichsindex, den Russell Midcap Growth, der 5,84 Prozent abgab. Größte Belastung war ausgerechnet die SpaceX Aktie, die nach dem Börsengang von ihren Hochs zurückfiel. Baron betont jedoch die starken Zahlen: Der Umsatz hat sich fast verdoppelt, und SpaceX peilt bis Ende 2026 eine Jahresrate von 100 Milliarden Dollar Umsatz an. Auch die Tesla Aktie gab nach, weil hohe Investitionen die Gewinne drücken und Anleger auf mehr Belege für das Robotaxi-Geschäft warten. Positiv fielen dagegen die Shopify Aktie mit Umsatz- und Transaktionswachstum von jeweils mehr als 30 Prozent, Gartner und Moderna aus.