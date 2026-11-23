Kein anderer bekannter Fondsmanager setzt so konsequent auf Elon Musk wie Ron Baron. Im Baron Partners Fund steckten Ende September 32,6 Prozent des Vermögens in der SpaceX Aktie und weitere 13,4 Prozent in der Tesla Aktie. Zusammen sind das 46 Prozent – fast jeder zweite Dollar des Fonds hängt an zwei Unternehmen desselben Chefs (eigene Rechnung). Was bei jedem anderen Fonds als Klumpenrisiko gelten würde, ist bei Ron Baron Programm. Und es hat ihn reich gemacht.
Ron Baron Depot: 46 Prozent in zwei Musk-Aktien – die gewagteste Wette der Wall Street
Fast jeder zweite Dollar im Baron Partners Fund steckt in der SpaceX Aktie und der Tesla Aktie. Star-Investor Ron Baron setzt wie kein anderer Fondsmanager auf Elon Musk und hat damit Milliarden verdient. Das neue Depot zum 30. September zeigt, welche zehn Aktien den Fonds tragen, warum das dritte Quartal schwierig war und was der Wochenstart für die SpaceX Aktie bedeutet.
Die Top 10
Das ist das Depot von Ron Baron
Hinter den beiden Musk-Werten folgt ein bunter Mix aus Qualitätsaktien. Die Shopify Aktie kommt auf 5,2 Prozent, Charles Schwab auf 4,3 Prozent und der Indexanbieter MSCI auf 4,2 Prozent. Dahinter liegen die Hotelkette Hyatt und der Musikdienst Spotify mit je 3,6 Prozent, der Versicherer Arch und der Finanzdatenanbieter FactSet mit je 3,3 Prozent sowie das Research-Haus Gartner mit 3,1 Prozent. Die zehn größten Positionen machen zusammen 76,6 Prozent des Fonds aus (eigene Rechnung). Zu den kleineren Werten zählen unter anderem Guidewire, IDEXX, Choice Hotels, Morningstar, Vail Resorts, Kinsale, Verisk und CoStar. Insgesamt verwaltete der Fonds Ende September 15,61 Milliarden Dollar.
Die Musk-Wette
Wie Ron Baron mit SpaceX Milliarden machte
Ron Baron kaufte die ersten SpaceX-Anteile im Jahr 2017, lange vor dem Börsengang. Insgesamt investierte Baron Capital rund 2 Milliarden Dollar in das Raumfahrtunternehmen. Die Position wuchs durch Kursgewinne so stark, dass sie Ende Juni bereits 32,9 Prozent des Baron Partners Fund ausmachte. Auch die Tesla Aktie war ein Volltreffer: Im Brief zum zweiten Quartal bezifferte Baron die bisherigen Gewinne mit Tesla auf 7,7 Milliarden Dollar. Statt Gewinne mitzunehmen, hält Baron an beiden Positionen fest.
Wie eng die Verbindung ist, zeigte die 33. Baron-Investorenkonferenz am 6. November. Elon Musk war per Video zu einem Gespräch mit Ron Baron zugeschaltet, Themen waren KI, Chipfertigung, Starship und Rechenzentren im All. Im Interview mit dem Sender CNBC sprach Baron am selben Tag über eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla und sagte voraus, dass Rechenzentren im Orbit schon 2028 eine wichtige Rolle spielen könnten.
Das dritte Quartal
Wenn die Lieblinge schwächeln
Das Klumpenrisiko hat auch eine Kehrseite. Im dritten Quartal verlor der Fonds 4,36 Prozent, schlug damit aber immerhin seinen Vergleichsindex, den Russell Midcap Growth, der 5,84 Prozent abgab. Größte Belastung war ausgerechnet die SpaceX Aktie, die nach dem Börsengang von ihren Hochs zurückfiel. Baron betont jedoch die starken Zahlen: Der Umsatz hat sich fast verdoppelt, und SpaceX peilt bis Ende 2026 eine Jahresrate von 100 Milliarden Dollar Umsatz an. Auch die Tesla Aktie gab nach, weil hohe Investitionen die Gewinne drücken und Anleger auf mehr Belege für das Robotaxi-Geschäft warten. Positiv fielen dagegen die Shopify Aktie mit Umsatz- und Transaktionswachstum von jeweils mehr als 30 Prozent, Gartner und Moderna aus.
Der Wochenstart
Rückenwind für die SpaceX Aktie
Zum Wochenstart bekommt Ron Barons größte Wette Rückenwind. Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche erholen sich die Tech-Werte, die SpaceX Aktie stieg vorbörslich um rund 3 Prozent auf 131,70 Dollar. Sie bleibt damit allerdings unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Für den Baron Partners Fund wirkt jede Bewegung der SpaceX Aktie fast wie ein Hebel: Bei einem Gewicht von rund einem Drittel schlägt ein Kursplus von 3 Prozent rechnerisch mit etwa einem Prozentpunkt auf den Fonds durch (eigene Rechnung). Seit Jahresbeginn lag der Fonds bis Mitte November mit 12,74 Prozent im Plus.
Einordnung der Redaktion: Ron Baron ist einer der wenigen Fondsmanager, die sich ein Depot leisten, das mehr einer Überzeugung als einer Streuung gleicht. Seine Bilanz gibt ihm recht, doch das Profil ist extrem: Wer in den Baron Partners Fund investiert, setzt zu einem großen Teil auf die SpaceX Aktie und die Tesla Aktie. Steigen die Musk-Werte, steigt der Fonds überproportional – fallen sie, gibt es kaum Ausgleich. Spannend wird, wie sich die SpaceX Aktie rund um das Ende der nächsten Haltefrist am 8. Dezember schlägt und ob die Fusionsfantasie zwischen SpaceX und Tesla neue Nahrung bekommt.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Ron Baron
Welche Aktien hält Ron Baron im Baron Partners Fund?
Die größten Positionen zum 30. September 2026 sind SpaceX mit 32,6 Prozent, Tesla mit 13,4 Prozent, Shopify mit 5,2 Prozent, Charles Schwab mit 4,3 Prozent und MSCI mit 4,2 Prozent.
Wie lief der Baron Partners Fund im dritten Quartal?
Der Fonds verlor 4,36 Prozent und schnitt damit besser ab als sein Vergleichsindex, der 5,84 Prozent nachgab. Größte Belastungen waren SpaceX und Tesla.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die größten Positionen?
SpaceX Aktie: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX (Deutschland), US-Handelssymbol SPCX (Nasdaq).
Tesla Aktie: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0 (Deutschland), US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).
Shopify Aktie: ISIN CA82509L1076, WKN A14TJP, Handelssymbol 307 (Deutschland), US-Handelssymbol SHOP (Nasdaq).
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