Rolls-Royce Aktie: 1,5 Milliarden Pfund Extra-Rückkauf, Prognose bestätigt – wie weit fliegt der Triebwerks-Star noch?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:23 2 Min.

Rolls-Royce beschleunigt den Aktienrückkauf und hält an starken Zielen fest. Die Verwandlung vom Sanierungsfall zur Cash-Maschine geht weiter. Was die Rolls-Royce Aktie jetzt bewegt.

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Die Rolls-Royce Aktie bleibt eine der Erfolgsgeschichten am Londoner Aktienmarkt. Am 12. November bestätigte der Triebwerkshersteller seine Jahresziele: ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund und einen freien Mittelzufluss von 3,8 bis 4,0 Milliarden Pfund. Zugleich kündigte Konzernchef Tufan Erginbilgic einen zusätzlichen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund an. bestätigte Prognose bereinigtes operatives Ergebnis 2026 4,7–4,9 Mrd. £ erwarteter freier Mittelzufluss 2026 3,8–4,0 Mrd. £ zusätzlicher Aktienrückkauf 1,5 Mrd. £ Rückkaufrahmen 2026 bis 2028 7–9 Mrd. £ Quelle : Rolls-Royce Holdings via AJ Bell, Hargreaves Lansdown, FinChannel, ad-hoc-news; Stand 25. November 2026 Das Kapital Rückkauf im Eiltempo Der neue Rückkauf ist Teil des Programms über 7 bis 9 Milliarden Pfund für die Jahre 2026 bis 2028 und soll bis Ende Februar 2027 abgeschlossen sein. Die Rolls-Royce Aktie legte am Tag der Mitteilung zeitweise um 2,7 Prozent auf 1.378,80 Pence zu. Mit den Jahreszahlen im Februar will das Management seine mittelfristigen Ziele überprüfen. Die Basis Triebwerke als Geldquelle Das Geschäftsmodell lebt vor allem von langfristigen Wartungsverträgen für Großraumtriebwerke, die nach Flugstunden abgerechnet werden. Je mehr geflogen wird, desto mehr verdient Rolls-Royce. Nach der Mitteilung setzten allerdings auch Gewinnmitnahmen ein – nach der langen Rally ist die Messlatte hoch. Was für die Rolls-Royce Aktie spricht Bestätigte, hohe Gewinnziele

Starker freier Mittelzufluss

Großzügige Aktienrückkäufe

Wiederkehrende Erlöse aus Wartung Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Flugverkehr

Lieferkettenprobleme in der Luftfahrt

Hohe Erwartungen nach der Rally

Währungs- und Konjunkturrisiken Häufige Fragen zur Rolls-Royce Aktie Was erwartet Rolls-Royce für 2026?

Ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund. Wie groß ist der neue Aktienrückkauf?

1,5 Milliarden Pfund, abzuschließen bis Ende Februar 2027. Wann kommen neue Mittelfristziele?

Mit den Jahreszahlen im Februar 2027. Stammdaten Rolls-Royce Holdings plc ISIN: GB00B63H8491

WKN: A1H81L

Handelssymbol: RRU

US-Handelssymbol: RYCEY (OTC, ADR) Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Fazit: Volle Kraft voraus Die Rolls-Royce Aktie profitiert von stabilen Zielen und hohen Kapitalrückflüssen. Der nächste Prüfstein sind die Jahreszahlen samt neuer Mittelfristziele im Februar.

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