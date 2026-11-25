Die Rolls-Royce Aktie bleibt eine der Erfolgsgeschichten am Londoner Aktienmarkt. Am 12. November bestätigte der Triebwerkshersteller seine Jahresziele: ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund und einen freien Mittelzufluss von 3,8 bis 4,0 Milliarden Pfund. Zugleich kündigte Konzernchef Tufan Erginbilgic einen zusätzlichen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund an.
Rolls-Royce Aktie: 1,5 Milliarden Pfund Extra-Rückkauf, Prognose bestätigt – wie weit fliegt der Triebwerks-Star noch?
Rolls-Royce beschleunigt den Aktienrückkauf und hält an starken Zielen fest. Die Verwandlung vom Sanierungsfall zur Cash-Maschine geht weiter. Was die Rolls-Royce Aktie jetzt bewegt.
Das Kapital
Rückkauf im Eiltempo
Der neue Rückkauf ist Teil des Programms über 7 bis 9 Milliarden Pfund für die Jahre 2026 bis 2028 und soll bis Ende Februar 2027 abgeschlossen sein. Die Rolls-Royce Aktie legte am Tag der Mitteilung zeitweise um 2,7 Prozent auf 1.378,80 Pence zu. Mit den Jahreszahlen im Februar will das Management seine mittelfristigen Ziele überprüfen.
Die Basis
Triebwerke als Geldquelle
Das Geschäftsmodell lebt vor allem von langfristigen Wartungsverträgen für Großraumtriebwerke, die nach Flugstunden abgerechnet werden. Je mehr geflogen wird, desto mehr verdient Rolls-Royce. Nach der Mitteilung setzten allerdings auch Gewinnmitnahmen ein – nach der langen Rally ist die Messlatte hoch.
Die Rolls-Royce Aktie hat sich vom Sanierungsfall zur Cash-Maschine gewandelt. Die neuen Mittelfristziele im Februar entscheiden darüber, wie viel Schub noch im Triebwerk steckt.
Häufige Fragen zur Rolls-Royce Aktie
Was erwartet Rolls-Royce für 2026?
Ein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund.
Wie groß ist der neue Aktienrückkauf?
1,5 Milliarden Pfund, abzuschließen bis Ende Februar 2027.
Wann kommen neue Mittelfristziele?
Mit den Jahreszahlen im Februar 2027.
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