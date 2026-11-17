Rolls-Royce-Aktie: Kepler Cheuvreux stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel steigt auf 1.540 Pence
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Kepler Cheuvreux hebt die Rolls-Royce-Aktie von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von 1.520 auf 1.540 Pence. Gemessen am Kurs von 13,46 Pfund am Dienstagmorgen sieht das Researchhaus rund 14 Prozent Potenzial – wenige Tage nach bestätigter Jahresprognose und einem neuen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund.
Steckbrief
Unternehmen
Rolls-Royce Holdings plc
Handelssymbol
RR. (London)
ISIN
GB00B63H8491
Bank
Kepler Cheuvreux
Analyst
in den Quellen nicht genannt
Rating
Buy (zuvor Hold)
Kursziel
1.540 Pence (zuvor 1.520 Pence)
Stand: 17.11.2026, Kurs London Stock Exchange, 09:28 Uhr Ortszeit
Kehrtwende beim Votum: Das europäische Researchhaus Kepler Cheuvreux hat die Rolls-Royce-Aktie am Dienstag von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Gleichzeitig hob Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Rolls-Royce-Aktie leicht von 1.520 auf 1.540 Pence an. Das berichteten die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in ihrer Übersicht der Analystenurteile zu britischen Aktien sowie die Agentur Alliance News in ihren „London Broker Ratings“.
Bemerkenswert ist das Verhältnis der beiden Änderungen: Das Kursziel bewegt sich nur um gut ein Prozent, das Urteil dagegen springt eine ganze Stufe nach oben. Der Grund liegt im Kurs. Die Rolls-Royce-Aktie notierte am Dienstagmorgen um 09:28 Uhr Londoner Zeit bei 13,46 Pfund und damit spürbar unter dem Jahreshoch von 15,85 Pfund vom August. Zum neuen Kursziel von 1.540 Pence errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 14 Prozent – genug für Kepler Cheuvreux, um die Rolls-Royce-Aktie wieder auf „Buy“ zu setzen.
Was Kepler Cheuvreux geändert hat
Rolls-Royce-Aktie: Einstufung von Kepler Cheuvreux
Angabe
Bisher
Neu
Rating
Hold
Buy
Kursziel
1.520 Pence
1.540 Pence
Abstand zum Kurs von 13,46 GBP
+12,9 %
+14,4 %
Quelle: dpa-AFX, Alliance News; Kurs: finanzen.ch
Eine ausführliche Begründung der Hochstufung lag in den zugänglichen Meldungen nicht vor, auch der Name des zuständigen Analysten wurde dort nicht genannt. Aus den Zahlen selbst lässt sich ablesen: Kepler Cheuvreux hat die eigene Bewertung der Rolls-Royce-Aktie nahezu bestätigt – geändert hat sich vor allem der Abstand zwischen Kurs und fairem Wert.
Der Hintergrund: Prognose bestätigt, Rückkauf vorgezogen
Die Hochstufung folgt nur wenige Tage auf das Trading Update vom 12. November. Darin hatte der Triebwerkshersteller seine Jahresziele für 2026 bestätigt – angehoben wurden sie allerdings nicht. Zugleich zog Rolls-Royce den Aktienrückkauf vor. Die wichtigsten Punkte aus der Mitteilung:
01
Prognose bestätigt
Für 2026 peilt Rolls-Royce weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn von 4,7 bis 4,9 Milliarden Pfund und einen freien Cashflow von 3,8 bis 4,0 Milliarden Pfund an.
02
1,5 Milliarden Pfund Rückkauf
Ein neues Zwischen-Rückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Pfund soll bis zu den Jahreszahlen am 25. Februar 2027 laufen. Es ist Teil des Rahmens von 7 bis 9 Milliarden Pfund für 2026 bis 2028.
03
Mehr Flugstunden
Die Flugstunden der Großtriebwerke lagen in den ersten zehn Monaten 4 Prozent über dem Vorjahr und bei 114 Prozent des Niveaus von 2019. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern einen Wert am unteren Ende der Spanne von 115 bis 120 Prozent.
04
Power Systems mit Rekord-Auftragsbestand
Der Auftragseingang der Sparte stieg in den ersten neun Monaten um 62 Prozent, der Auftragsbestand erreichte Ende September 8,6 Milliarden Pfund.
Wir haben im zweiten Halbjahr 2026 weiterhin starke operative, strategische und finanzielle Fortschritte erzielt.
Kursreaktion und Einordnung
Am Dienstagmorgen legte die Rolls-Royce-Aktie im Londoner Handel bis 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,46 Pfund zu – und das, obwohl europäische Standardwerte insgesamt unter Druck standen. Seit dem Jahreshoch hat die Rolls-Royce-Aktie gut 15 Prozent verloren; vom 52-Wochen-Tief bei 10,19 Pfund ist sie allerdings weit entfernt.
Kepler Cheuvreux reiht sich mit dem Buy-Votum in eine überwiegend positive Analystenrunde ein. Nach dem Trading Update hatten laut finanzen.ch unter anderem JPMorgan („Overweight“), Jefferies („Buy“) und RBC Capital Markets („Outperform“) ihre positiven Einstufungen bekräftigt. Bernstein Research führt die Rolls-Royce-Aktie dagegen mit „Market-Perform“.
Der nächste große Termin sind die Jahreszahlen am 25. Februar 2027. Dann will Rolls-Royce auch die Mittelfristziele überprüfen – aus Sicht von Kepler Cheuvreux und der übrigen Analysten der nächste Prüfstein für die Rolls-Royce-Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Kepler Cheuvreux; der Name des Analysten wurde in den zugänglichen Quellen nicht genannt. Die Originalstudie lag nicht vor; früheste belegte Veröffentlichung ist die dpa-AFX-Übersicht „Analyst recommendations on U.K. stocks“ vom 17.11.2026, 11:18 Uhr MEZ (Datenstand 11:00 Uhr). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 1.540 Pence wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.keplercheuvreux.com/disclosure/stock sowie keplercheuvreux.com/en/research-important-disclaimer; ergänzend dpa-AFX-Offenlegungshinweis. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Empfehlung von Kepler Cheuvreux (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 17.11.2026, 11:18 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 13:25 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 13:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux (Analyst in den Quellen nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.
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