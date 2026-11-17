Kehrtwende beim Votum: Das europäische Researchhaus Kepler Cheuvreux hat die Rolls-Royce-Aktie am Dienstag von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft. Gleichzeitig hob Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Rolls-Royce-Aktie leicht von 1.520 auf 1.540 Pence an. Das berichteten die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX in ihrer Übersicht der Analystenurteile zu britischen Aktien sowie die Agentur Alliance News in ihren „London Broker Ratings“.

Bemerkenswert ist das Verhältnis der beiden Änderungen: Das Kursziel bewegt sich nur um gut ein Prozent, das Urteil dagegen springt eine ganze Stufe nach oben. Der Grund liegt im Kurs. Die Rolls-Royce-Aktie notierte am Dienstagmorgen um 09:28 Uhr Londoner Zeit bei 13,46 Pfund und damit spürbar unter dem Jahreshoch von 15,85 Pfund vom August. Zum neuen Kursziel von 1.540 Pence errechnet sich ein Kurspotenzial von rund 14 Prozent – genug für Kepler Cheuvreux, um die Rolls-Royce-Aktie wieder auf „Buy“ zu setzen.