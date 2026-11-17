Der Rohstoffmarkt erlebt einen stillen Exodus: Spekulative Anleger haben ihre Netto-Long-Positionen in 25 wichtigen Rohstoff-Futures binnen zwei Monaten um 77 Prozent auf rund 507.000 Kontrakte zurückgefahren – den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Das zeigt die Auswertung der jüngsten US-Positionsdaten der Aufsicht CFTC durch Saxo-Rohstoffstratege Ole Hansen, veröffentlicht am Dienstag. Allein in der Woche bis 10. November schrumpfte die Gesamtposition um 35 Prozent. Am stärksten verkauft wurden Öl und Getreide, während beim Gold noch frisches Geld floss.
Rohstoffmarkt: Fonds bauen 77 Prozent ihrer Wetten ab – ist das schon die Kapitulation?
Spekulative Anleger ziehen sich in Rekordtempo aus Rohstoffen zurück. Die Netto-Long-Positionen in 25 wichtigen Rohstoff-Futures sind binnen zwei Monaten um 77 Prozent geschrumpft – betroffen sind Öl, Getreide, Kupfer und Silber. Nur beim Gold kauften Fonds zuletzt noch zu. Was die Positionsdaten über Goldpreis, Ölpreis und Kupferpreis verraten und warum die Fed der wichtigste Treiber bleibt.
Die Zahlen
Was zeigen die Rohstoff-Positionsdaten der CFTC?
Die CFTC-Daten zeigen jede Woche, wie Hedgefonds und andere Spekulanten an den US-Terminbörsen positioniert sind. Derzeit lesen sie sich wie ein Rückzugsprotokoll.
Bemerkenswert ist die Art des Rückzugs. Laut Hansen ging der Rückgang überwiegend auf die Auflösung bestehender Kaufpositionen zurück und nicht auf aggressive neue Leerverkäufe. Anleger haben also eher Kasse gemacht oder Verluste begrenzt, als offen auf fallende Rohstoffpreise zu setzen. Der Bloomberg Commodity Index verlor in der Berichtswoche 3 Prozent, der Energiesektor 7,3 Prozent und Getreide 3,1 Prozent. Bereits zum 13. November hatte der breite Rohstoffindex seine vierte Verlustwoche in Folge verbucht und seinen Jahresgewinn auf rund 26 Prozent eingedampft.
|Rohstoff
|Netto-Position
|Entwicklung
|Rohöl (Brent + WTI)
|202.000 long
|−66.000 in einer Woche, Viermonatstief
|Gold
|114.000 long
|+10 %, frische Käufe
|Kupfer (bis 3.11.)
|34.400 long
|14-Monats-Tief, im September über 82.000
|Silber (bis 3.11.)
|2.700 long
|nahezu neutral
|Erdgas (bis 3.11.)
|216.600 short
|höchste Short-Position seit sechs Jahren
|Getreide
|nahe neutral
|vor sieben Wochen Rekord über 1 Mio.
Quelle: Saxo Bank, COT-Analysen vom 9.11. und 17.11.2026
Die Werte stammen aus zwei aufeinanderfolgenden Berichtswochen; für Kupfer, Silber und Erdgas lagen in der jüngsten Saxo-Auswertung keine neuen Zahlen vor. Platin und Palladium sind inzwischen sogar netto short positioniert.
Die Treiber
Warum ziehen sich Anleger aus Rohstoffen zurück?
Der wichtigste Grund sitzt in Washington. Die US-Notenbank unter Fed-Chef Kevin Warsh steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, die Märkte preisen laut Saxo bis Mitte 2027 rund 88 Basispunkte zusätzliche Straffung ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 5,13 Prozent und stieg vergangene Woche um 28 Basispunkte – so stark wie seit April 2025 nicht mehr. Steigende Zinsen machen es teurer, Rohstoffpositionen zu halten, die keine laufenden Erträge abwerfen. Der Dollar notiert zudem auf dem höchsten Stand seit 18 Monaten.
Hinzu kommen hausgemachte Gründe in den einzelnen Märkten. Beim Ölpreis warnt die Internationale Energieagentur vor einem Angebotsüberschuss, weil die Exporte aus der Golfregion zurückkehren; Brent schloss am Montag bei 92,44 Dollar, 3,5 Prozent tiefer. Beim Kupferpreis belastet der Ausverkauf bei KI-Aktien das Metall, das als Profiteur des Rechenzentren-Booms galt. Bei Getreide brach eine Rekordwette in nur sieben Wochen zusammen.
Edelmetalle
Warum kaufen Fonds trotz Goldpreis-Tief noch Gold?
Gold ist die große Ausnahme. In der Woche bis 10. November stockten Fonds ihre Netto-Long-Position um 10 Prozent auf 114.000 Kontrakte auf – kurz bevor der Goldpreis am Montag mit 3.832 Dollar auf ein 13-Monats-Tief fiel. Am Dienstagvormittag notierte das Edelmetall wieder bei rund 3.870 Dollar je Feinunze. Auch die Gold-ETFs verzeichneten laut World Gold Council im Oktober Zuflüsse von 2,7 Milliarden Dollar, die Bestände stiegen auf ein Rekordhoch von 4.275 Tonnen. Goldman Sachs hat am 13. November allerdings sein Goldpreis-Ziel für Ende 2026 von 4.650 auf 4.150 Dollar gesenkt und begründet das mit der straffen Fed. Die Prognose stammt von der Bank, nicht von aktiencheck.de.
Beim Silber ist die Stimmung deutlich schlechter: Die spekulative Netto-Position war Anfang November mit 2.700 Kontrakten praktisch neutral, der Silberpreis liegt rund 61 Prozent unter seinem Januar-Rekord.
Die Einordnung
Ist der Rohstoff-Ausverkauf ein Kontraindikator?
Positionsdaten gelten an der Börse oft als Kontraindikator: Wenn fast alle verkauft haben, fehlen die Verkäufer für weitere Kursrückgänge. Hansen selbst sieht in dem deutlich reduzierten Engagement die Grundlage für eine mögliche Erholung – allerdings womöglich erst Anfang kommenden Jahres. Ein leerer Markt fällt schwerer – aber er steigt nicht von allein. Einschätzung der Redaktion: Solange Fed und Dollar die Richtung vorgeben, dürfte der Rohstoffmarkt vor allem auf Zinssignale reagieren, weniger auf die eigenen Fundamentaldaten.
Wichtig für die Einordnung: Die aktuellen Daten bilden den Stand vom 10. November ab und enthalten die Verluste vom Montag noch nicht. Die CFTC will die Positionsberichte ab Ende 2026 zweimal pro Woche veröffentlichen, was solche Verzögerungen verringern soll.
Für Rohstoff-Aktien bedeutet der Rückzug der Spekulanten doppelten Druck: Minenbetreiber wie Freeport-McMoRan, Glencore oder Newmont und Ölkonzerne wie ExxonMobil oder Shell reagieren mit Hebel auf die Rohstoffpreise. Fällt die Spekulation weg, fehlt ein wichtiger Preistreiber – kehrt sie zurück, kann die Gegenbewegung ebenso heftig ausfallen.
Die Termine
Welche Termine entscheiden über den Rohstoffmarkt?
Dienstag, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze für Oktober
Dienstag nach US-Börsenschluss: Nvidia-Quartalszahlen
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung, dazu die wöchentlichen US-Öllagerdaten der EIA
Freitag: neue CFTC-Positionsdaten mit Stand 17. November
29. November: Treffen der OPEC+
8. und 9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
Häufige Fragen zum Rohstoffmarkt
Was bedeutet der Rückgang der Netto-Long-Positionen?
Spekulative Anleger halten deutlich weniger Wetten auf steigende Rohstoffpreise – laut Saxo 77 Prozent weniger als vor zwei Monaten.
Welche Rohstoffe wurden am stärksten verkauft?
Vor allem Rohöl und Getreide; bei Kupfer, Silber, Platin und Palladium sind die Positionen ebenfalls stark geschrumpft oder ins Minus gedreht.
Warum ist Gold die Ausnahme?
Fonds kauften bis 10. November zu, und Gold-ETFs verbuchten im Oktober Zuflüsse; das Edelmetall gilt weiter als Absicherung.
Gibt es eine Gold Prognose von Banken?
Goldman Sachs senkte am 13. November das Ziel für Ende 2026 auf 4.150 Dollar und für Ende 2027 auf 4.800 Dollar.
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