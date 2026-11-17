Gold ist die große Ausnahme. In der Woche bis 10. November stockten Fonds ihre Netto-Long-Position um 10 Prozent auf 114.000 Kontrakte auf – kurz bevor der Goldpreis am Montag mit 3.832 Dollar auf ein 13-Monats-Tief fiel. Am Dienstagvormittag notierte das Edelmetall wieder bei rund 3.870 Dollar je Feinunze. Auch die Gold-ETFs verzeichneten laut World Gold Council im Oktober Zuflüsse von 2,7 Milliarden Dollar, die Bestände stiegen auf ein Rekordhoch von 4.275 Tonnen. Goldman Sachs hat am 13. November allerdings sein Goldpreis-Ziel für Ende 2026 von 4.650 auf 4.150 Dollar gesenkt und begründet das mit der straffen Fed. Die Prognose stammt von der Bank, nicht von aktiencheck.de.