Am Rohstoffmarkt gibt es derzeit kaum ein Versteck: Gold notierte am Dienstag um 14:30 Uhr MEZ laut Kitco bei 3.848,64 Dollar je Feinunze und damit knapp über dem tiefsten Stand seit Oktober 2025, Kupfer fiel laut Price Futures Group auf rund 6,03 Dollar je Pfund und den tiefsten Stand seit fast vier Monaten, und der Ölpreis der Nordseesorte Brent hielt sich nach einem Absturz von 3,6 Prozent am Montag nur knapp über 92 Dollar. Der Auslöser ist für alle Rohstoffe derselbe: Die Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu, und der Dollar steigt auf den höchsten Stand seit 19 Monaten.
Rohstoffmarkt: Dollar auf 19-Monatshoch, Fed vor der Zinserhöhung – Gold, Silber, Kupfer und Öl im Abwärtssog – wann dreht der Wind?
Am Rohstoffmarkt fällt derzeit fast alles gleichzeitig: Gold und Silber stehen nahe ihren tiefsten Ständen seit über einem Jahr, Kupfer auf einem Viermonatstief, Platin und Palladium verlieren kräftig, und der Ölpreis pendelt trotz Tanker-Angriffen am Golf um 92 Dollar. Der gemeinsame Nenner heißt Fed und Dollar. Ein Überblick über die Rohstoffpreise am Dienstag, die Treiber und die Termine, die jetzt zählen.
Rohstoffmarkt aktuell
Warum fallen fast alle Rohstoffpreise gleichzeitig?
Rohstoffe werden weltweit in Dollar gehandelt. Steigt der Dollar, werden Gold, Kupfer und Öl für Käufer außerhalb der USA teurer – und die Nachfrage sinkt.
Der Dollar-Index stieg laut Centrino Capital auf 103,66 Punkte, den höchsten Stand seit 19 Monaten. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,0985 Dollar. Treiber ist die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank: Laut CME FedWatch, von Kitco am Dienstag zitiert, liegt die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 25 Basispunkte im Dezember bei 96,6 Prozent. Die US-Einzelhandelsumsätze, die ohne Autohandel um 0,6 Prozent und damit stärker als erwartet stiegen, haben diese Wette am Dienstag noch gefestigt.
Höhere Zinsen treffen den Rohstoffmarkt doppelt. Sie verteuern das Halten von Edelmetallen, die keine Zinsen abwerfen, und sie dämpfen die Konjunkturerwartungen – schlecht für Industriemetalle wie Kupfer und für den Ölverbrauch. Dazu kam am Montag ein Ausverkauf an der Wall Street: Die Nasdaq verlor laut Centrino Capital 2,5 Prozent. In solchen Phasen verkaufen Investoren auch Rohstoffpositionen, um Liquidität zu schaffen.
|Rohstoff
|Preis
|Veränderung / Einordnung
|Gold (Spot)
|3.848,64 $ je Unze
|–0,2 %, nahe Jahrestief
|Gold in Euro
|3.509,15 € je Unze
|+0,06 %
|Silber (Spot)
|47,48 $ je Unze
|+1,3 % nach 52-Wochen-Tief
|Platin
|1.445,58 $ je Unze
|–3,2 %
|Palladium
|968,26 $ je Unze
|–3,2 %
|Kupfer (COMEX)
|rund 6,03 $ je Pfund
|tiefster Stand seit fast 4 Monaten
|Brent
|92,61 $ je Barrel
|nach –3,6 % am Montag
|WTI
|85,73 $ je Barrel
|nach –3,2 % am Montag
Quelle: Kitco (14:30 und 15:18 Uhr MEZ), Reuters via 5paisa (10:10 Uhr MEZ), Price Futures Group (Bericht 15:35 Uhr MEZ), finanzen.net (15:01 Uhr MEZ), Mitrade
Ölpreis
Warum steigt der Ölpreis nicht trotz der Angriffe am Golf?
Beim Öl prallen zwei Kräfte aufeinander. Einerseits bleibt die Lage in der Straße von Hormus angespannt, Tanker und Infrastruktur am Golf waren in den vergangenen Tagen wiederholt Ziel von Angriffen. Andererseits erwartet die Internationale Energieagentur laut 5paisa, dass der Ölmarkt im vierten Quartal in einen Angebotsüberschuss zurückkehrt. Am Montag setzte sich die Überschuss-Sorge durch: Brent fiel laut Mitrade um 3,6 Prozent auf 92,44 Dollar, WTI um 3,2 Prozent auf 85,72 Dollar.
Am Dienstag stabilisierte sich der Ölpreis: Brent kostete laut Reuters um 10:10 Uhr MEZ 92,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI 85,73 Dollar. Die Kriegsprämie ist nicht verschwunden, aber sie wird kleiner, je mehr Öl der Markt erwartet. Der nächste große Termin ist das Treffen der OPEC+ am 29. November, auf dem die Förderpolitik für 2027 festgelegt werden soll.
Für Ölaktien wie Exxon Mobil, Chevron, Shell oder TotalEnergies bedeutet das ein Umfeld mit hohen, aber nicht mehr steigenden Preisen. Die Konzerne verdienen bei Brent um 90 Dollar weiter sehr gut – die Fantasie weiterer Kurssprünge ist aber begrenzt, solange der Markt eine Ölschwemme fürchtet.
Metalle
Was bedeutet das für Kupfer, Gold und Rohstoff-Aktien?
Beim Kupfer kommt zur Zinsangst die Sorge um China hinzu, den größten Verbraucher des Industriemetalls. Kupferproduzenten wie Freeport-McMoRan, Southern Copper oder First Quantum reagieren entsprechend nervös. Bei First Quantum sorgte am Dienstag allerdings eine Unternehmensnachricht für Rückenwind gegen den Trend: Panama verhandelt über die Zukunft der Kupfermine Cobre Panamá.
Bei den Edelmetallen ist der Rückgang am steilsten. Gold liegt laut Reuters rund 31 Prozent unter seinem Rekord vom Januar, Silber laut Kitco rund 61 Prozent. Platin und Palladium verloren laut Price Futures Group jeweils 3,2 Prozent. Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick oder Kinross verstärken diese Bewegungen mit Hebel.
Ein Lichtblick für Rohstoff-Bullen: Spekulative Anleger haben sich bereits weitgehend zurückgezogen. Laut den jüngsten CFTC-Daten, die die Saxo Bank zitiert, ist die Netto-Long-Position über 25 Rohstoff-Futures binnen zwei Monaten um 77 Prozent geschrumpft. Wer schon verkauft hat, muss nicht mehr verkaufen – das kann Abwärtsbewegungen bremsen, ist aber kein Signal für eine Wende.
Termine
Welche Termine bewegen den Rohstoffmarkt in den nächsten Tagen?
Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie viele Notenbanker weitere Zinserhöhungen anstreben.
Mittwoch: US-Öllagerdaten
Die wöchentlichen Lagerdaten der US-Energiebehörde EIA geben Hinweise auf die Nachfrage.
29. November: OPEC+-Treffen
Die Allianz berät über die Förderpolitik für 2027.
8./9. Dezember: Fed-Sitzung
Die Zinsentscheidung gilt als eingepreist, entscheidend ist der Ausblick.
FAQ
Häufige Fragen zum Rohstoffmarkt
Warum fallen die Rohstoffpreise gerade? Die erwartete Fed-Zinserhöhung und ein Dollar auf 19-Monatshoch belasten fast alle Rohstoffe gleichzeitig, dazu kommen Konjunktursorgen und beim Öl die Erwartung eines Überangebots.
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent kostete laut Reuters am Dienstag um 10:10 Uhr MEZ 92,61 Dollar je Barrel, WTI 85,73 Dollar.
Wie hoch ist der Goldpreis? Laut Kitco 3.848,64 Dollar je Feinunze um 14:30 Uhr MEZ.
Gibt es eine Prognose für den Rohstoffmarkt? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Wichtige Signale sind Fed-Protokoll, Fed-Sitzung, Dollar und das OPEC+-Treffen.
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