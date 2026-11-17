Beim Öl prallen zwei Kräfte aufeinander. Einerseits bleibt die Lage in der Straße von Hormus angespannt, Tanker und Infrastruktur am Golf waren in den vergangenen Tagen wiederholt Ziel von Angriffen. Andererseits erwartet die Internationale Energieagentur laut 5paisa, dass der Ölmarkt im vierten Quartal in einen Angebotsüberschuss zurückkehrt. Am Montag setzte sich die Überschuss-Sorge durch: Brent fiel laut Mitrade um 3,6 Prozent auf 92,44 Dollar, WTI um 3,2 Prozent auf 85,72 Dollar.

Am Dienstag stabilisierte sich der Ölpreis: Brent kostete laut Reuters um 10:10 Uhr MEZ 92,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI 85,73 Dollar. Die Kriegsprämie ist nicht verschwunden, aber sie wird kleiner, je mehr Öl der Markt erwartet. Der nächste große Termin ist das Treffen der OPEC+ am 29. November, auf dem die Förderpolitik für 2027 festgelegt werden soll.

Für Ölaktien wie Exxon Mobil, Chevron, Shell oder TotalEnergies bedeutet das ein Umfeld mit hohen, aber nicht mehr steigenden Preisen. Die Konzerne verdienen bei Brent um 90 Dollar weiter sehr gut – die Fantasie weiterer Kurssprünge ist aber begrenzt, solange der Markt eine Ölschwemme fürchtet.