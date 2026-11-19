Bergbaukonzerne wie Rio Tinto und BHP verdienen direkt an Rohstoffpreisen; fallende Preise drücken Erlöse und Margen, während Kosten wie Energie und Löhne häufig nicht in gleichem Maß sinken. Stahlwerte wie Thyssenkrupp und Salzgitter hängen an Konjunktur und Industrienachfrage. Dass beide Gruppen am selben Tag nachgeben, deutet auf ein gemeinsames Konjunktur- und Rohstoffthema hin, nicht auf Einzelmeldungen. Einen unternehmensspezifischen Auslöser nennen die Quellen für keinen der fünf Titel.