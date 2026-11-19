Die Rio Tinto Aktie (Xetra-Kürzel RIO1, ISIN GB0007188757) hat am Mittwoch 4,7 Prozent verloren, die BHP Aktie 5,1 Prozent und die Antofagasta Aktie sogar 7,9 Prozent: Fallende Rohstoffpreise haben die Bergbauwerte in Europa laut Dow Jones Newswires (Morning Briefing, 19.11.2026, 07:40 Uhr MEZ) unter Druck gesetzt. Auch Stahlwerte gaben nach: Thyssenkrupp minus 3,0 Prozent, Salzgitter minus 2,2 Prozent.
Rohstoffaktien: Antofagasta minus 7,9 Prozent, BHP minus 5,1 Prozent, Rio Tinto minus 4,7 Prozent – wie lange belasten fallende Rohstoffpreise Bergbau und Stahl?
Fallende Rohstoffpreise haben am Mittwoch europäische Bergbau- und Stahlwerte belastet: Antofagasta, BHP, Rio Tinto, Thyssenkrupp und Salzgitter gaben nach. Was die Quellen zur Ursache sagen, was Dollar-Stärke und Zinserwartungen damit zu tun haben könnten und was Anleger heute beobachten.
Der Ausverkauf fällt in einen Handelstag, an dem der DAX (ISIN DE0008469008) 1,19 Prozent auf 25.736,24 Punkte nachgab und ein Dollar auf 19-Monats-Hoch Rohstoffe tendenziell verteuert. Für Anleger von Rohstoffaktien, Bergbauaktien und Stahlaktien stellt sich die Frage, ob es ein Rücksetzer oder der Beginn einer längeren Schwäche ist.
Die Zahlen
Welche Rohstoffaktien haben am Mittwoch am meisten verloren?
|Aktie
|Veränderung
|Antofagasta
|−7,9 %
|BHP
|−5,1 %
|Rio Tinto
|−4,7 %
|Thyssenkrupp
|−3,0 %
|Salzgitter
|−2,2 %
Veränderungen zum Vortag laut Dow Jones Newswires; Handelsplatz je Titel nicht angegeben.
Quelle: Dow Jones Newswires, Morning Briefing 19.11.2026, 07:40 Uhr MEZ
Als Ursache nennt die Quelle ausdrücklich „fallende Rohstoffpreise“. Ein weiterer Grund, etwa eine konkrete China-Meldung oder Zollentscheidung, wird in den geprüften Quellen nicht genannt.
Das Umfeld
Wie hängen Dollar, Fed und China mit dem Ausverkauf zusammen?
Einen belegten ursächlichen Zusammenhang nennen die Quellen nicht. Es gibt aber Rahmenbedingungen, die Rohstoffwerte belasten können, und die die Redaktion als Einschätzung einordnet:
Starker Dollar: Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. Der Dollar erreichte laut Reuters (12.11.2026) den höchsten Stand seit April 2025, der Euro notiert am Donnerstag bei 1,0966 Dollar (Dow Jones, 07:40 Uhr MEZ).
Zinserwartungen: Das Fed-Protokoll hat laut Dow Jones einen falkenhaften Unterton; höhere Zinsen belasten tendenziell Rohstoffpreise und Bewertungen zyklischer Aktien.
China: Am Donnerstag lagen Asiens Börsen überwiegend im Minus: Hang Seng minus 2,2 Prozent, Shanghai Composite minus 1,0 Prozent (07:40 Uhr MEZ). China ist der größte Abnehmer vieler Metalle. Ob die Schwäche mit der Rohstoffnachfrage zusammenhängt, belegen die Quellen nicht.
Gold: Der Goldpreis stand um 07:40 Uhr bei 3.737 (plus 0,2 Prozent laut Briefing); die Quellen nennen Gold nicht als Ursache für den Bergbau-Ausverkauf.
Entscheidend bleibt: Die Quellen belegen die Kursverluste und nennen fallende Rohstoffpreise als Auslöser, nicht aber, welcher Rohstoff oder welches Land den Ausschlag gab.
Der Blick auf die Aktien
Was bedeutet das für die Rio Tinto Aktie, BHP Aktie und Stahlaktien?
Bergbaukonzerne wie Rio Tinto und BHP verdienen direkt an Rohstoffpreisen; fallende Preise drücken Erlöse und Margen, während Kosten wie Energie und Löhne häufig nicht in gleichem Maß sinken. Stahlwerte wie Thyssenkrupp und Salzgitter hängen an Konjunktur und Industrienachfrage. Dass beide Gruppen am selben Tag nachgeben, deutet auf ein gemeinsames Konjunktur- und Rohstoffthema hin, nicht auf Einzelmeldungen. Einen unternehmensspezifischen Auslöser nennen die Quellen für keinen der fünf Titel.
Ausblick
Worauf achten Anleger bei Rohstoffaktien heute?
Rohstoffpreise: Entwicklung von Metallen und Gold im Tagesverlauf; die Quellen nennen keine einzelnen Preise außer Gold.
Dollar und Zinsen: Heute 14:30 Uhr US-Erstanträge (Prognose 197.000) und Philadelphia-Fed-Index (Prognose 18,0), abends Fed-Vertreter Goolsbee (18:30 Uhr).
Asien: Verlauf von Hang Seng und Shanghai Composite als Indikator für die Stimmung gegenüber China-nahen Werten.
Termine: APEC-Wirtschaftsminister (Ende des Treffens), laut Dow-Jones-Kalender ohne Uhrzeit.
FAQ
Häufige Fragen zu Bergbau- und Stahlaktien
Warum fallen Rio Tinto, BHP und Antofagasta? Laut Dow Jones Newswires standen Rohstoffaktien am Mittwoch wegen fallender Rohstoffpreise unter Abgabedruck.
Wie stark fiel die Antofagasta Aktie? Um 7,9 Prozent, der größte Verlust unter den genannten Titeln.
Was ist mit Stahlaktien? Thyssenkrupp verlor 3,0 Prozent, Salzgitter 2,2 Prozent.
Gibt es eine Kursprognose? Nein. Aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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