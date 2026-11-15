Von 44,30 Dollar im Tief zurück über die 60-Dollar-Marke: Die Rocket-Lab-Aktie setzt ihre Erholung fort. Mit einem Wochenplus von 15,94 Prozent auf rund 61 Dollar gehört der Raumfahrtkonzern zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Schon am Freitag der Vorwoche war die Aktie um 15,4 Prozent gesprungen. Vom Jahreshoch bei gut 150 Dollar ist sie trotzdem weit entfernt. Unsere Rocket Lab Aktie Prognose zeigt, ob die Rakete wieder Schub bekommt.
Rocket Lab Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 15,9 Prozent – hebt die Raumfahrt-Aktie jetzt wieder ab?
Die Rocket-Lab-Aktie gewinnt 15,94 Prozent und zählt zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Rekordumsatz, ein um 52 Prozent gewachsenes Auftragsbuch und Milliarden in der Kasse treiben die Erholung. Doch die Neutron-Rakete fliegt frühestens 2027. Unsere Rocket Lab Aktie Prognose zeigt, was die Rocket Lab Chartanalyse jetzt signalisiert und was die Rocket Lab Aktienprognose mit der Iridium-Übernahme verbindet.
Die Woche
Rekordzahlen mit einem Schönheitsfehler
Am Montag legte Rocket Lab die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf den Rekordwert von 267,8 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen von rund 257 Millionen Dollar. Der Auftragsbestand kletterte auf 3,57 Milliarden Dollar, allein Startverträge über rund eine Milliarde Dollar kamen im Quartal hinzu. Erstmals erwirtschaftete Rocket Lab einen positiven operativen Cashflow. Der Schönheitsfehler: Der Verlust je Aktie lag mit 0,12 Dollar über den erwarteten 0,07 Dollar – allerdings belastet durch Sondereffekte von rund 49 Millionen Dollar für die Ablösung von Wandelanleihen und die Iridium-Übernahme.
Das dritte Quartal 2026 war ein prägendes Quartal für Rocket Lab.
Kurzfristige Prognose
Rocket Lab Chartanalyse: Erholung aus dem Crash
Die Rocket Lab Chartanalyse zeigt eine kräftige Erholung nach einem Absturz von rund 70 Prozent vom Jahreshoch. Seit dem Tief bei 44,30 Dollar hat die Aktie mehr als ein Drittel gewonnen. Erste Unterstützung bildet der Vorwochenschluss um 53 Dollar, darunter das Tief. Nach oben ist der Bereich um 67,50 Dollar interessant: Bis zu diesem Kurs erhalten Iridium-Aktionäre eine feste Zahl an Rocket-Lab-Aktien, darüber sinkt die Verwässerung. Gelingt der Sprung darüber, wäre die 80-Dollar-Marke das nächste Ziel. Kurzfristig bleibt die Rocket-Lab-Aktie Prognose von hoher Volatilität geprägt.
Szenario 1: Durchbruch über 67,50 Dollar
Weitere Großaufträge oder Fortschritte bei Neutron könnten die Erholung beschleunigen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 53 und 67,50 Dollar
Nach dem schnellen Anstieg verschnauft die Aktie, bis neue Nachrichten zu Neutron oder Iridium kommen.
Szenario 3: Rückfall unter 53 Dollar
Eine weitere Neutron-Verzögerung oder Gegenwind bei Raumfahrtwerten könnte das Tief bei 44,30 Dollar erneut testen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rocket Lab Aktienprognose: Neutron und Iridium als Doppelwette
Mittel- bis langfristig hängt die Rocket Lab Aktienprognose an zwei großen Projekten. Erstens Neutron: Die wiederverwendbare Mittelklasse-Rakete soll mit der Falcon 9 von SpaceX konkurrieren, der Erstflug ist aber auf frühestens 2027 verschoben. 16 Missionen stehen bereits im Auftragsbuch. Zweitens Iridium: Die Übernahme des Satellitenbetreibers für rund 8 Milliarden Dollar würde Rocket Lab auf einen Schlag profitabel machen. Der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet. Der Preis ist die Verwässerung: Die Aktienzahl stieg binnen eines Jahres um rund 23 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet Rocket Lab 270 bis 290 Millionen Dollar Umsatz, im Gesamtjahr wären das knapp eine Milliarde Dollar.
18 von 22 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 102 Dollar. Die Spanne reicht von 67 Dollar bei Goldman Sachs bis 132 Dollar bei Stifel – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie Prognose
Warum ist Rocket Lab Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Rekordzahlen mit einem um 52 Prozent gewachsenen Auftragsbuch setzten die Erholung fort. Die Aktie stieg um 15,94 Prozent.
Was zeigt die Rocket Lab Chartanalyse?
Eine Erholung vom Tief bei 44,30 Dollar. Unterstützung liegt um 53 Dollar, Widerstände bei 67,50 und 80 Dollar.
Wann startet Neutron?
Frühestens 2027. Ursprünglich war der Erstflug für das vierte Quartal 2026 geplant.
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