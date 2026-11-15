Rocket Lab Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 15,9 Prozent – hebt die Raumfahrt-Aktie jetzt wieder ab?

Warum ist Rocket Lab Nasdaq100 Gewinner der Woche?

Rekordzahlen mit einem um 52 Prozent gewachsenen Auftragsbuch setzten die Erholung fort. Die Aktie stieg um 15,94 Prozent.

Was zeigt die Rocket Lab Chartanalyse?

Eine Erholung vom Tief bei 44,30 Dollar. Unterstützung liegt um 53 Dollar, Widerstände bei 67,50 und 80 Dollar.

Wann startet Neutron?

Frühestens 2027. Ursprünglich war der Erstflug für das vierte Quartal 2026 geplant.