Das Kernproblem ist Neutron, die neue, wiederverwendbare Mittelklasse-Rakete. Mit ihr will Rocket Lab den Marktführer SpaceX bei größeren Satellitenmissionen herausfordern. Der Erststart war für das vierte Quartal 2026 geplant, wurde aber auf 2027 verschoben. Vorstandschef Peter Beck nannte Fertigungsprobleme an einem Treibstofftank der ersten Stufe als Grund. Bis zum ersten Flug bleiben die Ausgaben hoch: In den vergangenen zwölf Monaten schrieb Rocket Lab einen operativen Verlust von 244 Millionen Dollar.