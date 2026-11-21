Die Rocket Lab Aktie (ISIN: US7731211089, WKN: A3CRYE, Handelssymbol Frankfurt: 6RJ0, US-Handelssymbol: RKLB, Nasdaq) hat am Freitag, 20. November 2026, einen weiteren schweren Rückschlag erlitten. Das Raumfahrtunternehmen schloss bei 45,42 Dollar, ein Tagesminus von 10,92 Prozent. Nachbörslich erholte sich der Kurs leicht auf 47,40 Dollar.
Rocket Lab Aktie: Sechs Verlusttage, fast 10 Milliarden Dollar verbrannt – stürzt der SpaceX-Jäger ab?
Die Rocket Lab Aktie fällt am Freitag um fast 11 Prozent auf 45,42 Dollar. In sechs Handelstagen ist rund ein Viertel des Börsenwerts verschwunden. Dabei feiert das Unternehmen gerade seinen 100. Raketenstart und volle Auftragsbücher. Was hinter dem Absturz steckt.
Der Absturz
Sechs Tage, ein Viertel weniger wert
Die Rocket Lab Aktie hat sechs Handelstage in Folge verloren und dabei laut Startup Fortune fast ein Viertel ihres Werts eingebüßt – rund 9,9 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich auf. In den vergangenen sechs Monaten summiert sich der Verlust laut Trefis auf fast 60 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 151 Dollar ist die Aktie damit weit entfernt, das Jahrestief liegt bei 39,30 Dollar.
Einordnung der Redaktion: Am Freitag traf der breite Tech-Ausverkauf vor allem Wachstumswerte, die noch Verluste schreiben. Die Rocket Lab Aktie gehört genau in diese Gruppe – und reagiert deshalb besonders heftig auf jede Verschlechterung der Stimmung.
Neutron
Die große Rakete kommt später
Das Kernproblem ist Neutron, die neue, wiederverwendbare Mittelklasse-Rakete. Mit ihr will Rocket Lab den Marktführer SpaceX bei größeren Satellitenmissionen herausfordern. Der Erststart war für das vierte Quartal 2026 geplant, wurde aber auf 2027 verschoben. Vorstandschef Peter Beck nannte Fertigungsprobleme an einem Treibstofftank der ersten Stufe als Grund. Bis zum ersten Flug bleiben die Ausgaben hoch: In den vergangenen zwölf Monaten schrieb Rocket Lab einen operativen Verlust von 244 Millionen Dollar.
Zusätzlich belastet die Verwässerung durch neue Aktien, mit denen Rocket Lab eine große Übernahme finanziert. Und im dritten Quartal fiel der Verlust höher aus als erwartet.
Die andere Seite
Rekordumsatz, Rekordaufträge und der 100. Start
Dabei läuft das Geschäft auf Hochtouren. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz mit 268 Millionen Dollar einen Rekord. Der Auftragsbestand stieg um 52 Prozent zum Vorquartal auf 3,57 Milliarden Dollar. Die ersten 16 Neutron-Starts sind bereits verkauft, der Basispreis stieg von 55 auf 70 Millionen Dollar je Start, die nächsten freien Termine liegen in den 2030er-Jahren. Am 14. November absolvierte die kleine Electron-Rakete ihren 100. Start.
Ausblick
2027 wird das Jahr der Wahrheit
Für die Rocket Lab Aktie hängt fast alles am ersten erfolgreichen Neutron-Flug. Gelingt er, könnte sich das Unternehmen als echte Alternative zu SpaceX etablieren. Weitere Verzögerungen würden dagegen Zeit und Geld kosten. Bis dahin bleibt die Aktie ein Spielball der Stimmung bei Wachstumswerten.
FAQ
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie
Warum fällt die Rocket Lab Aktie?
Der Erststart der Neutron-Rakete wurde auf 2027 verschoben, die Verluste bleiben hoch und neue Aktien verwässern die Anteile. Dazu kam der breite Ausverkauf bei Technologiewerten.
Wann soll Neutron erstmals fliegen?
Der Erststart ist inzwischen für 2027 geplant, zuvor war das vierte Quartal 2026 vorgesehen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Rocket Lab Aktie?
ISIN US7731211089, WKN A3CRYE, Handelssymbol Frankfurt 6RJ0, US-Handelssymbol RKLB (Nasdaq).
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