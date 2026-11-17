Ein Zulassungserfolg früher als gedacht: RBC-Analyst Trung Huynh bestätigt für die Roche-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 400 Franken. Zum Kurs von 409,30 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt die Aktie bereits leicht über dem Ziel.
Roche-Aktie: Überraschend frühe US-Zulassung für Brustkrebsmittel – RBC bleibt bei Outperform
Die US-Behörde FDA hat Roches Brustkrebsmittel Giredestrant früher als erwartet zugelassen. RBC-Analyst Trung Huynh bleibt bei „Outperform“ für die Roche-Aktie, obwohl der Kurs über seinem Ziel liegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roche Holding AG
- Handelssymbol
- ROG (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Trung Huynh
- Bank
- RBC
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 400 Franken
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Roche-Aktie
Giredestrant zugelassen – Huynh sieht Rückenwind
Trung Huynh wertet die überraschend frühe Zulassung als positives Signal. Der nächste Termin steht schon fest.
Die FDA hat Giredestrant in Kombination mit Everolimus für Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen. Grundlage ist die Phase-3-Studie evERA.
Das Mittel ist eine Tablette, die den Östrogenrezeptor blockiert. Zugelassen wurde es für Tumoren mit einer ESR1-Mutation.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Trung Huynh zu lesen ist:
Frühe Zulassung
Die überraschend frühe Zulassung wertet Huynh positiv für Roche.
Nächste Entscheidung
Ende November steht die Entscheidung über einen Antrag auf Basis der Studie lidERA an.
Frühstadium
lidERA betrifft Brustkrebs im Frühstadium.
Passender Test
Zugleich ließ die FDA einen Bluttest zu, der die passenden Patienten erkennt.
Kurs über dem Ziel
Die Roche-Aktie notiert bereits über dem RBC-Kursziel, an der positiven Einstufung hält Huynh dennoch fest.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut finanzen.net bei 378 Franken und damit deutlich unter dem Kurs.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Trung Huynh. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 400 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Roche Holding AG (ROG): Kaufen, Kursziel 400,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Trung Huynh, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 16.11.2026, 22:48 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:56 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:56 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Trung Huynh, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.