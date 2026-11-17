Die FDA hat Giredestrant in Kombination mit Everolimus für Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen. Grundlage ist die Phase-3-Studie evERA.

Das Mittel ist eine Tablette, die den Östrogenrezeptor blockiert. Zugelassen wurde es für Tumoren mit einer ESR1-Mutation.