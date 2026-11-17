Gegen den Strom: Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt für die Roche-Aktie das Rating „Underperform“ und ein Kursziel von 250 Franken. Zum Kurs von 406,20 Franken zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 38 Prozent darunter.
Roche-Aktie: Jefferies bleibt skeptisch – Ziel fast 40 Prozent unter dem Kurs
Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt „Underperform“ für die Roche-Aktie mit einem Kursziel von 250 Franken. Das Management zeigte sich auf einer Konferenz dennoch zuversichtlich.
Steckbrief
- Unternehmen
- Roche Holding AG
- Handelssymbol
- ROG (SIX Swiss Exchange)
- Analyst
- Michael Leuchten
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Underperform (bestätigt)
- Kursziel
- 250 Franken
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Roche-Aktie
Zuversichtliches Management – Leuchten bleibt skeptisch
Michael Leuchten sprach auf einer hauseigenen Branchenkonferenz mit Finanzchef Alan Hippe.
Hippe habe sich erfreut über die Zulassung des Brustkrebsmittels Giredestrant in den USA gezeigt, deren Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten liege, schrieb Leuchten. Zudem sei das Management mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich.
Operativ läuft es solide: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent, in Franken um 1 Prozent. Roche bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Michael Leuchten zu lesen ist:
Neues Brustkrebsmittel
Giredestrant ist eine Tablette, die Östrogenrezeptoren blockiert und abbaut.
Preisniveau
Der US-Listenpreis liegt laut Hippe auf Höhe von Konkurrenzprodukten.
Bestätigte Ziele
Für 2026 erwartet Roche ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum und einen Anstieg des Kerngewinns je Titel im hohen einstelligen Bereich, jeweils zu konstanten Wechselkursen.
Starke Abwertung
Das Kursziel liegt weit unter dem aktuellen Kurs.
Starker Franken bremst
Die Aufwertung des Frankens drückt die in der Berichtswährung ausgewiesenen Zahlen. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 7 Prozent.
Warum Leuchten trotz der zuversichtlichen Signale bei „Underperform“ bleibt, geht aus der Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht hervor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Michael Leuchten. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 250 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Roche Holding AG (ROG): Verkaufen, Kursziel 250,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 12:48 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
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