Hippe habe sich erfreut über die Zulassung des Brustkrebsmittels Giredestrant in den USA gezeigt, deren Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten liege, schrieb Leuchten. Zudem sei das Management mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich.

Operativ läuft es solide: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent, in Franken um 1 Prozent. Roche bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.