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Roche-Aktie: Gazyva wird erste US-Therapie gegen membranöse Nephropathie – dritte Nieren-Zulassung

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Roches Antikörper Gazyva als erste Therapie überhaupt für Erwachsene mit primärer membranöser Nephropathie zugelassen. In der Phase-III-Studie MAJESTY erreichten 36,1 Prozent der Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission – gegenüber 5,7 Prozent unter Tacrolimus.

Titelgrafik in Navy und Gold mit der Überschrift zur US-Zulassung von Roches Gazyva gegen primäre membranöse Nephropathie und drei Kennzahlen aus der MAJESTY-Studie
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Roche baut sein Geschäft mit Nierenerkrankungen weiter aus: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Antikörper Gazyva (Obinutuzumab, in Europa Gazyvaro) für Erwachsene mit primärer membranöser Nephropathie (pMN) zugelassen, die ein Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung haben. Nach Angaben des Basler Pharmakonzerns (SIX-Kürzel: ROG, ISIN: CH0012032048) ist Gazyva damit die erste und einzige von der FDA zugelassene Therapie für diese seltene Autoimmunerkrankung der Niere.

Roche gab die Zulassung am Montagmorgen in Basel bekannt. Laut einem Bericht von TechTimes erteilte die FDA die Freigabe bereits am Freitag, dem 13. November. Für die Roche-Aktie ist es die dritte US-Zulassung von Gazyva in einer immunvermittelten Nierenerkrankung – nach der Lupusnephritis und dem idiopathischen nephrotischen Syndrom.

Die Studiendaten

Wie deutlich schlägt Gazyva die bisherige Standardoption?

Grundlage der Zulassung ist die Phase-III-Studie MAJESTY. Darin wurden 142 Erwachsene mit pMN im Verhältnis 1:1 entweder mit Gazyva oder mit dem Immunsuppressivum Tacrolimus behandelt. Die Studie war offen angelegt, also ohne Verblindung, und wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Vollständige Remission nach 104 Wochen unter Gazyva
36,1 %
Vollständige Remission nach 104 Wochen unter Tacrolimus
5,7 %
Gesamtremission (vollständig oder teilweise) unter Gazyva
50 %
Quelle: Roche, Mitteilung vom 16.11.2026

Beim primären Endpunkt, der vollständigen Remission der Proteinurie nach zwei Jahren, erreichte Gazyva laut Roche 36,1 Prozent gegenüber 5,7 Prozent im Tacrolimus-Arm. Die bereinigte Differenz lag bei 31,1 Prozentpunkten (p<0,001). Auch die wichtigsten sekundären Endpunkte fielen statistisch signifikant aus:

  • Gesamtremission nach 104 Wochen: 50 Prozent gegenüber 12,9 Prozent

  • Vollständige Remission nach 76 Wochen: 36,1 Prozent gegenüber 8,6 Prozent

Das Sicherheitsprofil entsprach nach Unternehmensangaben dem bekannten Profil des Medikaments, neue Sicherheitssignale seien nicht aufgetreten. Roches Chief Medical Officer Levi Garraway sprach von einem wichtigen Schritt nach vorn für Betroffene.

Die Krankheit

Warum ist die Zulassung für Patienten so bedeutsam?

Bei der primären membranösen Nephropathie greift das Immunsystem die Filtereinheiten der Niere an. Dadurch geht vermehrt Eiweiß über den Urin verloren. In den USA erkranken laut Roche jährlich etwa 1,2 von 100.000 Menschen. Bis zu 30 Prozent der unbehandelten Patienten entwickeln innerhalb von zehn Jahren ein Nierenversagen. Bislang gab es für die Erkrankung in den USA keine eigens zugelassene Therapie; Ärzte setzen Medikamente außerhalb ihrer Zulassung ein.

Gazyva ist ein Antikörper gegen das Oberflächenmolekül CD20 auf B-Zellen. Ursprünglich wurde er für Blutkrebserkrankungen entwickelt und ist dort laut Roche in 100 Ländern zugelassen. Die Ausweitung in die Immunologie verschafft dem etablierten Medikament damit zusätzliche Anwendungsgebiete.

Die Pipeline

Welche Entscheidungen stehen als Nächstes an?

Für Anleger der Roche-Aktie ist die pMN-Zulassung Teil einer größeren Strategie, Gazyva in der Immunologie breiter aufzustellen. Die nächsten Termine nennt das Unternehmen selbst:

  1. Lupus (SLE) in den USA

    Die FDA prüft Gazyva für Erwachsene mit systemischem Lupus erythematodes; eine Entscheidung wird bis Dezember 2026 erwartet.

  2. Lupus (SLE) in der EU

    Der Ausschuss CHMP der EU-Arzneimittelbehörde EMA hat eine positive Empfehlung abgegeben; die Entscheidung der EU-Kommission soll in naher Zukunft folgen.

  3. pMN international

    Die MAJESTY-Daten werden laut Roche bei weiteren Gesundheitsbehörden eingereicht, darunter die EMA.

Bei der Lupusnephritis ist Gazyva bereits in mehr als 65 Ländern zugelassen. Angaben zu Preis, Markteinführung oder erwarteten Umsätzen in der neuen Indikation macht Roche in der Mitteilung nicht.

FAQ zur Roche-Aktie und Gazyva

Was hat die FDA genehmigt? Gazyva (Obinutuzumab) zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer membranöser Nephropathie und Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung, um eine Remission der Proteinurie zu erreichen.

Welche Daten stützen die Zulassung? Die Phase-III-Studie MAJESTY mit 142 Patienten: Nach zwei Jahren erreichten 36,1 Prozent unter Gazyva eine vollständige Remission, unter Tacrolimus 5,7 Prozent.

Wo wird die Roche-Aktie gehandelt? Die Roche-Aktie (Genussschein) notiert an der SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel ROG und ist in Deutschland unter anderem über Xetra handelbar. Die ISIN lautet CH0012032048.

Wann fällt die nächste Entscheidung zu Gazyva? Für Lupus (SLE) erwartet Roche eine FDA-Entscheidung bis Dezember 2026; in der EU steht nach der positiven CHMP-Empfehlung die Entscheidung der EU-Kommission aus.

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