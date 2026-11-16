Roche-Aktie: Gazyva wird erste US-Therapie gegen membranöse Nephropathie – dritte Nieren-Zulassung

Roche baut sein Geschäft mit Nierenerkrankungen weiter aus: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Antikörper Gazyva (Obinutuzumab, in Europa Gazyvaro) für Erwachsene mit primärer membranöser Nephropathie (pMN) zugelassen, die ein Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung haben. Nach Angaben des Basler Pharmakonzerns (SIX-Kürzel: ROG, ISIN: CH0012032048) ist Gazyva damit die erste und einzige von der FDA zugelassene Therapie für diese seltene Autoimmunerkrankung der Niere.

Roche gab die Zulassung am Montagmorgen in Basel bekannt. Laut einem Bericht von TechTimes erteilte die FDA die Freigabe bereits am Freitag, dem 13. November. Für die Roche-Aktie ist es die dritte US-Zulassung von Gazyva in einer immunvermittelten Nierenerkrankung – nach der Lupusnephritis und dem idiopathischen nephrotischen Syndrom.